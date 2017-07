Europa League : pour Bordeaux et Marseille, le droit à l'erreur n'existe pas...

Ce jeudi (20h30 et 20h45), Bordeaux et Marseille affrontent respectivement Videoton et Ostende lors du 3e tour qualificatif de l'Europa League. Favoris, les deux clubs français vont devoir assumer ce statut à l'occasion de ce match aller à domicile.

Rudi Garcia vise les barrages de la C3.

Après l'OGC Nice mercredi en Ligue des Champions, c'est au tour de l'Olympique de Marseille et de Bordeaux de disputer leur premier match officiel de la saison en Europa League. A l'occasion de la manche aller du 3e tour qualificatif, les deux formations françaises devront s'imposer face à des équipes bien plus modestes.

Bordeaux veut éviter la «pression négative»

A partir de 20h30, Bordeaux va donc accueillir l'équipe hongroise de Videoton au Matmut Atlantique. Après une seconde partie de saison convaincante, les Girondins s'avancent avec confiance face à un adversaire qui a déjà disputé six matchs pour se retrouver à ce stade de la compétition. «Il ne faut pas se mettre de pression négative, nous avons travaillé toute la saison dernière pour jouer la coupe d'Europe», a rappelé le coach aquitain Jocelyn Gourvennec.

«L'objectif des Girondins est évidemment d'aller en phase de poule, mais pour y aller il faut déjà passer la première étape, qui est de se qualifier contre Videoton. (...) Je ne la considère pas comme une équipe de contre, ils ont une équipe très expérimentée, bien articulée autour d'un axe avec Jumasz derrière et Lazovics devant. C'est une équipe mature, qui est forte sur les coups de pieds arrêtés, et il faudra répondre à cela» , a-t-il prévenu. Pour cette partie, Gourvennec sera privé de Guilbert, suspendu. Sur le départ, Pallois, Poundjé et Rolan ont été également écartés. Avec les forces en présence, Bordeaux doit être capable de faire la différence dès ce soir.

La composition probable des deux équipes :

Bordeaux : Costil - Sabaly, Lewczuk, Toulalan (c), Contento - Lerager, Plasil, Sankharé - Malcom, Laborde, Kamano.

Videoton : Kovacsik - Juhasz (c), Fejes, Stopira, Szolnoki - Nego, Hadzic, Patkai, Suljic - Scepovic, Lazovic.

L'OM, confirmer la préparation estivale

Un constat qui s'applique aussi à l'Olympique de Marseille. Dès 20h45, le club phocéen va en découdre avec la formation belge d'Ostende au Stade Vélodrome. Après une préparation estivale convaincante (6 victoires, 1 nul), les hommes de Rudi Garcia vont devoir confirmer en prenant une option pour la qualification. «Je connais ces équipes belges, elles ont du talent, mettent de l'agressivité, de l'impact, elles courent beaucoup», a analysé l'entraîneur olympien.

«Le danger, c'est qu'on se fasse endormir. Ce sera difficile de passer, mais on est déterminés à être en barrages», a-t-il continué. 5e du dernier championnat belge, Ostende reste une équipe largement à la portée d'un OM au complet, porté notamment par son nouveau capitaine Dimitri Payet. Pour se qualifier pour les barrages, Bordeaux et Marseille doivent assurer ce jeudi.

La composition probable des deux équipes :

Marseille : Mandanda - Sakai, Rolando, Rami, Evra - Sanson, Gustavo, Lopez - Thauvin, Germain, Payet (c).

Ostende : Proto - Capon, Rozehnal, Tomasevic, Milic - Musona, Jali, Berrier, Siani (c), Rezaeian - Akpala.

Quels résultats pour Bordeaux et Marseille ce jeudi ? Êtes-vous confiants pour les deux équipes françaises ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...