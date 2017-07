Nice touché mais pas coulé - Débrief et NOTES des joueurs (Nice 1-1 Ajax) Pierre-Damien Lacourte - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 26/07/2017 à 22h38 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Accroché à domicile par l'Ajax Amsterdam (1-1), l'OGC Nice se retrouve mal embarqué dans sa route vers la Ligue des Champions avant le match retour aux Pays-Bas la semaine prochaine. En prime, le club azuréen a perdu Balotelli et Srarfi sur blessure... Seri a brillé en première période, avant de souffrir, comme Nice. Séduisant en première période, Nice a considérablement souffert après la pause, ne pouvant faire mieux que match nul au final face à l'Ajax Amsterdam dans ce troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions (1-1). Après un premier quart d'heure à l'avantage des Néerlandais, les Aiglons s'enhardissaient au fil des minutes. Balotelli puis Koziello faisaient passer quelques frissons sur le but de l'Ajax, même si Cardinale devait s'employer sur une frappe lointaine de Schöne. Très courtisé cet été, Seri prouvait lui qu'il avait bien la tête à Nice. Cardinale moins inspiré que Seri Auteur d'une inspiration géniale, l'Ivoirien servait sur un plateau Balotelli (1-0, 32e). L'Allianz Riviera chantait comme un seul homme. La fête ne durait pas bien longtemps après la pause. Sur une mauvaise appréciation de Cardinale, pas au mieux de sa forme ce soir, Van de Beek était bien placé pour égaliser (1-1, 49e). Difficile à encaisser pour des Niçois qui maîtrisaient plutôt bien leur sujet jusque-là. Sonnés, les hommes de Lucien Favre ne faisaient que subir en deuxième période. Pléa a eu l'occasion du 2-1 Heureusement, Cardinale était sauvé par sa barre sur une tête de Sanchez à l'entame du dernier quart d'heure. En fin de match, c'est Cardinale qui laissait les Aiglons en vie en mettant De Jong en échec. Dans le temps additionnel, Pléa avait malgré tout la balle de la victoire au bout du pied mais l'ancien Lyonnais croisait un poil trop sa frappe. Quel dommage. Avec ce math nul, le Gym se retrouve tout de même mal embarqué avant le match retour la semaine prochaine, mercredi, aux Pays-Bas. Une rencontre qui se jouera peut-être sans Balotelli ni Srarfi, tous deux touchés à la cuisse au cours de cette partie. La note du match :5,5/10 Du bon et du moins bon dans cette rencontre. Il y a eu du rythme et de l'intensité mais globalement peu d'actions. Pas ennuyeux, mais pas vraiment spectaculaire non plus. Les buts - Auteur d'un coup de génie, Seri, qui fait mine de centrer avant de prendre de vitesse la défense adverse, sert sur un plateau Balotelli qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond (1-0, 32e). - Sur un centre venu de la droite, alors qu'il a le temps de capter le ballon, Cardinale préfère le dégager au poing, mais sur Van de Beek qui, sans contrôle, l'envoie au fond des filets (1-1, 49e). Les NOTES des joueurs : Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Davinson Sanchez (7/10) Le jeune Colombien est un roc en charnière centrale. Toujours bien placé, il a gagné de nombreux duels et annihile un 2 contre 1 pour les Niçois en première période. En seconde période, il fait très peur aux Aiglons mais c'est la barre qui repousse son coup de tête. NICE : Yoan Cardinale (4) : après s'être fait peur en première période avec un dégagement directement sur l'adversaire, le portier niçois doit capter le ballon plutôt que de le dégager du poing sur l'égalisation de l'Ajax. En fin de match, il est sauvé par sa barre avant de briller sur une tentative de De Jong. Du bon et du moins bon ce soir. Arnaud Souquet (6) : intenable en première période, il a multiplié les montées dans son couloir droit. Il a logiquement demandé à souffler après la pause quand son équipe n'avait plus la maîtrise du ballon. Jallet peut se mettre au travail pour le déloger... Dante (5) : le Brésilien a rendu une copie correcte en charnière centrale. Dommage qu'il ne sente pas le coup plus vite sur le but de Van de Beek pour sauver sur sa ligne. Maxime Le Marchand (5) : comme son capitaine, il a été sobre en charnière centrale. Un match propre dans l'ensemble. Malang Sarr (5) : en jambes, le jeune défenseur niçois s'est montré très actif en première période. Mais s'il a beaucoup débordé, il a été rarement précis dans ses centres. Moins en vue après la pause. Valentin Eysseric (4) : il a eu du mal à se situer au sein du milieu niçois, en plus de commettre des inhabituelles approximations techniques. Assez décevant. Vincent Koziello (5) : c'est lui qui récupère le ballon sur l'ouverture du score du Gym. Actif, il a bien bataillé dans l'entrejeu. Bien moins efficace en deuxième période. Jean-Michaël Seri (6) : magique sur l'ouverture du score niçoise, le maître à jouer des Aiglons a évolué à son meilleur niveau en première période. Mais il est rentré dans le rang après le repos, étant incapable de mettre le pied sur le ballon. Pierre Lees-Melou (5) : la recrue niçoise a initié quelques mouvements intéressants au milieu de terrain. Mais pressé par l'adversaire, il a aussi perdu de nombreux ballons. Remplacé à la 87e minute par Dalbert Henrique (non noté), entré sous les sifflets lui qui veut rejoindre l'Inter Milan. Bassem Srarfi (6) : il a mis plusieurs coups de rein qui ont fait mal à la défense néerlandaise en première période. Le seul à mettre le roc Sanchez en difficulté. Touché à la cuisse, il est remplacé à la 77e minute par Vincent Marcel (non noté), qui a redonné du peps à l'attaque niçoise. Mario Balotelli (6) : l'Italien a pesé sur la défense adverse grâce à son jeu de corps et ses appels bien sentis. Surtout, il est là où il faut pour convertir en but le caviar de Seri. Touché à la cuisse lui aussi, il est remplacé à la 70e minute par Alassane Pléa (non noté), qui a la balle du 2-1 au bout du pied dans le temps additionnel. Mais il croise trop sa frappe. AJAX AMSTERDAM : André Onana (5) : impuissant sur le but de Balotelli, il n'a pas été sollicité le reste du temps. Un match (trop) tranquille. Joel Veltman (5) : Sarr lui a posé des problèmes en première période. Plus serein après le repos. Davinson Sanchez (7) : lire le commentaire ci-dessus. Matthijs De Ligt (5) : moins en vue que son partenaire de la défense centrale, il a défendu correctement mais était quand même moins bien quand les Niçois parvenaient à accélérer. Nick Viergever (4) : en grosse difficulté en première période, il a considérablement souffert face à Souquet. Il a pu reprendre son souffle après le repos. Donny Van de Beek (6) : actif au milieu, il a bien bataillé. Il est récompensé en inscrivant le but de l'égalisation d'un geste bien maîtrisé. Lasse Schöne (6) : le Danois a été bon au milieu. Actif, il s'est montré dangereux en première période sur une belle frappe des 25 mètres. Remplacé à la 73e minute par Frenkie De Jong (non noté), qui bute sur Cardinale en fin de rencontre. Hakim Ziyech (6) : comme Van de Beek et Schöne, il a bien tenu sa partie au milieu. Intéressant techniquement en seconde période quand l'Ajax avait la maîtrise des débats. Justin Kluivert (3) : invisible en première période et trop nerveux après le repos. Un match raté. Remplacé à la 68e minute par David Neres (non noté), très actif au sein de l'attaque de l'Ajax. Kasper Dolberg (4) : match compliqué pour lui. Le duo Dante-Le Marchand l'a maîtrisé. Amin Younes (4) : intéressant pendant un quart d'heure, il a disparu de la circulation ensuite. Et pour vous, quels ont été les MEILLEURS joueurs et les MOINS BONS de chaque équipe ? Réagissez dans la rubrique "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

Ligue des Champions / 3e tour préliminaire aller

Nice 1-1 Ajax Amsterdam (1-0)

Allianz Riviera (Nice)

Arbitre : M. Carlos Del Cerro (Espagne)

Buts : Balotelli (32e) pour Nice ; Van de Beek (49e) pour l'Ajax

Avertissements : Balotelli (30e), Eysseric (40e) pour Nice ; De Ligt (66e), Schöne (69e), Sanchez (77e), Van de Beek (77e), Veltman (90e) pour l'Ajax



Nice : Cardinale - Souquet, Dante (cap.), Le Marchand, Sarr - Eysseric, Koziello, Seri, Lees-Melou (Dalbert, 87e) - Srarfi (Marcel, 77e), Balotelli (Pléa, 70e). Entraîneur : Lucien Favre.



Ajax Amsterdam : Onana - Veltman (cap.), Sanchez, De Ligt, Viergever - Van de Beek, Schöne (De Jong, 73e), Ziyech - Kluivert (Neres, 68e), Dolberg, Younes. Entraîneur : Marcel Keizer. Les supporters niçois étaient en feu lors de ce match La joie du buteur, Balotelli, qui félicite son passeur, Seri En jambes, Srarfi a posé des problèmes aux Néerlandais en première période Souquet était lui aussi intenable sur son côté droit avant le repos La recrue Lees-Melou a montré du bon et du moins bon au sein du milieu niçois La joie d'Onana après l'égalisation de l'Ajax en début de seconde période





