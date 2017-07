Monaco : Mbappé, Fabinho, Lemar... La mise au point de Vasilyev ! Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 26/07/2017 à 15h47 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Présent en conférence de presse ce mercredi, Vadim Vasilyev a fait le point sur le mercato de l'AS Monaco. Le vice-président du club de la Principauté s'est exprimé sur le dossier Kylian Mbappé, et il a fermé la porte à un départ de Thomas Lemar et Fabinho. Le vice-président de l'ASM, Vadim Vasilyev. Ces dernières heures, Kylian Mbappé a fait un retour fracassant sous les projecteurs puisque la presse espagnole et L'Equipe annoncent que l'AS Monaco et le Real Madrid sont tombés d'accord pour un transfert de l'attaquant de 18 ans estimé entre 180 et 200 millions d'euros (bonus compris). En marge de la présentation des recrues Youri Tielemans et Terence Kongolo, le vice-président Vadim Vasilyev a assuré que rien n'était fait dans ce dossier. Mbappé, «aucun accord avec le Real» «Je vous assure, qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun accord, ni avec le Real Madrid, ni avec un autre club. C'est vrai que nous avons des sollicitations très importantes. C'est le plus grand espoir du football européen, tous les grands clubs le veulent. C'est donc normal qu'il y ait autant d'attention médiatique» , a indiqué le dirigeant monégasque en conférence de presse ce mercredi. «Mais nous, nous restons sur le même objectif : on discute d'une prolongation. Une prolongation qui doit entrer dans le modèle économique du club. J'espère qu'on va y arriver» , a ajouté Vasilyev. Ce matin, L'Equipe affirmait que le clan Mbappé n'avait cependant reçu aucune offre concrète plus d'une semaine après les dernières discussions, laissant planer le doute sur les intentions de l'ASM. Mbappé hésite Alors que Vasilyev répète que le souhait de Monaco est de prolonger sa pépite, il n'affirme toutefois pas qu'il s'agit aussi du souhait de Mbappé. Le club de la Principauté a sans cesse envoyé le message que le joueur déciderait de son avenir. Et depuis quelques jours, la tendance initiale s'est inversée. S'il avait d'abord choisi de rester, l'international français hésite aujourd'hui. La raison ? La lenteur des négociations pour sa prolongation et les départs de nombreux joueurs cadres ont instauré le doute dans son esprit. Le transfert de Benjamin Mendy à Manchester City est venu s'ajouter à ceux de Tiémoué Bakayoko (Chelsea) et Bernardo Silva (Manchester City). Plutôt inquiétant pour un joueur qui souhaite rester dans une équipe compétitive. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres départs de ce type ? Non, d'après Vasilyev. Fabinho et Lemar retenus Alors que Fabinho (23 ans) est annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur du Paris SG et de l'Atletico Madrid, tandis que Thomas Lemar (21 ans) est fortement courtisé par Arsenal, le vice-président de Monaco assure que ces deux joueurs ne partiront pas. «C'est fermé. On a gardé tous les joueurs clés qu'on voulait garder» , a-t-il lancé. «Vous avez mentionné Fabinho, un joueur incontournable au milieu et qui était sollicité par tous les grands clubs. Donc je vais aussi répondre aux spéculations sur Lemar. Lui aussi il reste avec nous. On a discuté. Les deux ont un talent immense et sont des joueurs incontournables pour notre équipe. Il ne faut pas attendre d'autres départs, plutôt des arrivées» , a poursuivi Vasilyev. Monaco tiendra-t-il parole ou tente-t-il de rassurer Mbappé ? Réponse dans les prochaines semaines. Pensez-vous que Monaco réussira à retenir ses autres joueurs cadres cet été ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





