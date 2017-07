PSG : la piste Rui Patricio activée ?

Pas rassuré par Kevin Trapp et Alphonse Areola, le Paris Saint-Germain pourrait s'activer pour recruter un nouveau gardien. Parmi les cibles du club de la capitale, le dernier rempart du Sporting Portugal, Rui Patricio.

Rui Patricio intéresserait le PSG.

Le Paris Saint-Germain et ses gardiens, une histoire si complexe... Malgré la présence de deux joueurs à fort potentiel, le club de la capitale ne semble pas convaincu. Trop tendre, Alphonse Areola n'a pas donné satisfaction la saison passée.

Concernant Kevin Trapp, s'il a globalement réussi un excellent début d'année 2017, malgré la débâcle à Barcelone (1-6), l'Allemand a réveillé de vieux démons face à Tottenham (2-4), dans la nuit de samedi à dimanche en amical, réalisant une bourde monumentale sur le but d'Eric Dier avant d'écoper d'un carton rouge stupide après la pause. Des erreurs qui pourraient pousser Paris à lui trouver un concurrent de poids.

Rui Patricio courtisé ?

A ce titre, le journal Record annonce ce mercredi que le vice-champion de France aurait décidé d'activer la piste menant à Rui Patricio (29 ans). A en croire le média portugais, le club de la capitale française pourrait transmettre une proposition «indécente» afin d'enrôler le champion d'Europe 2016, sous contrat jusqu'en juin 2022, dont la clause libératoire est fixée à 40 millions d'euros. Proposition trop basse ou très élevée, Record s'est bien gardé d'en dire plus à propos de ce dossier.

Reste à savoir si le Lusitanien apporterait une réelle plus-value au PSG. Taulier de la sélection portugaise, il a été un des principaux artisans du sacre durant l'Euro, notamment grâce à une prestation de très haute volée en finale contre l'équipe de France (1-0 ap). Sa 12e place au classement du dernier Ballon d'Or plaide également en sa faveur.

Un marché fermé...

Dans tous les cas, le PSG n'a pas vraiment une grosse marge de manoeuvre pour trouver un gardien de très haut niveau. David De Gea (Manchester United), Thibaut Courtois (Chelsea), Hugo Lloris (Tottenham), Jan Oblak (Atletico), tous sont pour le moment inaccessibles et Rui Patricio semble être la solution intermédiaire la plus intéressante. Si on en est pour le moment au stade de la rumeur, Trapp va devoir mettre le bleu de chauffe et vite s'il souhaite conserver une place de titulaire très instable.

Rui Patricio, un bon choix pour le PSG ? Le club de la capitale doit-il faire confiance à Trapp... ou Areola ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...