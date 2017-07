Transfert : la bataille pour Mbappé est relancée !

Après quelques jours d'accalmie, le dossier Kylian Mbappé a été relancé par le Real Madrid. Alors que le club espagnol proposerait 200 millions d'euros (bonus compris) pour l'attaquant de l'AS Monaco, Manchester City compte bien se mêler à la lutte en offrant également une fortune !

Où évoluera Mbappé pour la saison 2017-2018 ?

Depuis quelques jours, Neymar occupe le devant de la scène sur le marché des transferts. Mais revoilà Kylian Mbappé ! Hier, le quotidien espagnol Marca a lancé une bombe en annonçant que l'AS Monaco avait accepté une offre du Real Madrid estimée à 160 millions d'euros, plus 20 millions de bonus. Ce mercredi, L'Equipe confirme que les deux clubs se sont bien entendus en vue d'un transfert.

Une offre finalement supérieure ?

Le quotidien sportif apporte cependant une précision : l'accord porterait finalement sur un montant de 180 millions d'euros, plus 20 millions de bonus éventuels. Soit un total de 200 millions d'euros ! Des chiffres qui feraient de Mbappé le joueur le plus cher de l'histoire du football en attendant de savoir si le PSG s'offrira Neymar pour 222 millions d'euros.

Mais qu'en pense Mbappé ? Si l'attaquant de 18 ans apprécie énormément le Real Madrid, cela ne signifie pas qu'il souhaite rejoindre la Casa Blanca dès cet été. A un an de la Coupe du monde, le natif de Bondy désire avoir du temps de jeu, chose qui n'est pas garantie dans la capitale espagnole avec Karim Benzema, Cristiano Ronaldo et Gareth Bale bien installés en attaque. Manchester City pourrait tenter d'en profiter.

Manchester City contre-attaque

Selon la presse anglaise, le club anglais prépare une offre de 160 millions d'euros ! Goal évoque un montant de 167 millions d'euros, tandis que L'Equipe parle d'une somme bien plus élevée, soit 180 millions d'euros ! Retrouver ses anciens coéquipiers monégasques Benjamin Mendy et Bernardo Silva peut-il jouer dans la réflexion de Mbappé ? La concurrence sera rude également chez les Skyblues avec Gabriel Jesus et Sergio Agüero.

Officiellement, le club de la Principauté a toujours annoncé vouloir conserver sa pépite, mais celle-ci n'a toujours pas reçu de proposition concrète de prolongation malgré une réunion entre l'ASM et ses proches la semaine dernière. Dans le camp de Mbappé, l'hypothèse que Monaco ne tient pas à tout prix à le retenir fait son chemin. Et le joueur commence à examiner la possibilité d'un départ après avoir songé à rester une saison de plus sur le Rocher.

