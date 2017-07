Chelsea : Batshuayi, la bonne surprise ?

Recruté pour 40 millions d'euros à l'Olympique de Marseille l'été dernier, Michy Batshuayi a réalisé une première saison très timide du côté de Chelsea, la faute à un manque de confiance flagrant d'Antonio Conte. Désireux de s'imposer chez les Blues, l'attaquant belge effectue une préparation de grande qualité qui pourrait lui permettre d'inverser la tendance.

Batshuayi réalise une grosse préparation avec Chelsea.

En recrutant Alvaro Morata pour 80 millions d'euros au Real Madrid, Chelsea a fait un choix clair pour la succession de Diego Costa, devenu indésirable chez le champion d'Angleterre. Un transfert qui n'a pas arrangé les affaires de Michy Batshuayi (23 ans), acheté pour moitié moins l'été dernier à l'Olympique de Marseille.

En effet, le Belge, qui n'a disputé que 703 minutes toutes compétitions confondues la saison passée, pourrait voir sa situation s'empirer. Sauf que ces derniers jours, le Diable Rouge a réussi à semer le doute dans l'esprit d'Antonio Conte.

Batshuayi chaud comme la braise !

Et pour cause, le buteur londonien s'accroche et réalise une préparation estivale époustouflante. En trois matchs, face à Fulham (8-2), Arsenal (3-0) et le Bayern Munich (2-3), l'ancien Phocéen a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives. Un excellent bilan qui pourrait pousser son entraîneur à lui offrir un temps de jeu supérieur lors du prochain exercice. En tout cas, l'Italien apprécie les efforts de son poulain.

«Michy s'améliore grandement» , a avoué le coach transalpin dans des propos relayés par La Dernière Heure. «Il a réalisé une belle progression en peu de temps. C'est ce que nous espérons pour nos joueurs. Il est un des jeunes qui a encore une énorme marge de progression» , a rajouté l'ancien tacticien de la Juventus Turin, qui pourrait finalement s'appuyer sur Batshuayi dans le rôle de doublure de Morata plutôt que de recruter Fernando Llorente, pour qui Swansea réclame 30 millions d'euros.

Avec la C1, Conte devra lui faire confiance

S'il venait à rester chez les Blues cet été, Batshuayi aurait logiquement plus l'occasion de se montrer dans les prochains mois. Car si Conte a réalisé un turn-over très léger la saison passée, l'ex-milieu de terrain turinois devra faire tourner avec le retour en Ligue des Champions de la formation londonienne. L'opportunité pour l'avant-centre belge de rappeler à son coach qu'il reste un sacré scoreur, lui qui a tout de même réussi à mettre 9 buts depuis son arrivée avec un temps de jeu proche du néant.

