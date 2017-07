Transfert : Lucas Pérez dégoûté par Arsenal, l'OM et Leverkusen dans le coup ?

Recruté pour 20 millions d'euros au Deportivo La Corogne l'été dernier, Lucas Pérez a vécu une saison cauchemardesque avec Arsenal. Désireux de se relancer, l'attaquant espagnol, dégoûté par le traitement infligé par ses supérieurs, cherche un nouveau challenge. L'Olympique de Marseille et le Bayer Leverkusen seraient déjà à l'affût pour l'enrôler.

Lucas Pérez veut absolument quitter Arsenal.

Etre remplaçant est quelque chose de difficile à encaisser pour un joueur. Etre remplaçant du remplaçant, c'est à limite de l'insoutenable. C'est exactement ce qu'a vécu Lucas Pérez (28 ans) la saison passée.

Pourtant recruté pour 20 millions d'euros au Deportivo La Corogne à l'été 2016, l'attaquant a ciré le banc dans l'ombre d'Alexis Sanchez et d'Olivier Giroud. Une situation que ne veut plus vivre l'Espagnol, désireux de voir ailleurs et au plus vite.

Pérez veut oublier Arsenal... et vite !

«Je veux partir et être heureux» , a confié l'Ibère dans des propos rapportés par La Voz de Galicia. «L'année dernière, j'ai eu peu d'opportunités. Je veux me battre pour aller en équipe nationale. Je veux jouer au football, mais pour cela je dois partir» , a poursuivi le natif de La Corogne, qui a également très mal supporté la perte de son numéro 9, récupéré par Alexandre Lacazette.

«Arsenal ne se comporte pas bien avec moi. Le fait de donner mon numéro sans me le dire à un coéquipier a été la goutte de trop. Je ne peux pas continuer comme cela. J'ai tout donné, mais ça n'a pas été réciproque» , s'est plaint l'international espagnol, qui ne devrait pas avoir de mal à rebondir dans un nouveau club.

L'OM et le Bayer sur les rangs

Et pour cause, l'Olympique de Marseille, en quête d'un buteur pour épauler/concurrencer Valère Germain, serait déjà sur les rangs, annoncent les médias britanniques. Si la piste menant à Carlos Bacca reste pour le moment la plus chaude, le récent 5e de Ligue 1 pourrait tenter le coup pour Pérez, auteur de 7 buts en 948 minutes disputées avec les Gunners, disponible à «seulement» 12 millions d'euros.

Mais la formation phocéenne va devoir faire avec la concurrence du Bayer Leverkusen dans ce dossier. Javier Hernandez parti à West Ham pour 17,9 millions d'euros, le club allemand, qui sort d'une saison catastrophique avec une piètre 12e place en Bundesliga, pourrait passer à l'action pour combler le départ du Mexicain. En tout cas, Pérez a l'embarras du choix pour son futur.

Lucas Pérez, un profil intéressant pour l'OM ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…