Transfert : Neymar a choisi de rester à Barcelone selon Piqué !

Après une journée totalement folle avec de nombreuses rumeurs concernant l'avenir de Neymar, l'attaquant a finalement décidé de rester au FC Barcelone selon une annonce de son coéquipier Gerard Piqué sur les réseaux sociaux.

Le Paris Saint-Germain va forcément nourrir des regrets ! Depuis lundi, le club de la capitale s'active pour tenter d'enrôler l'attaquant du FC Barcelone Neymar et des rumeurs persistantes ont annoncé que le Brésilien se rapprochait sérieusement du vice-champion de France. Ses contrats étaient même prêts… Mais il va finalement rester chez les Blaugrana !

Car au terme d'une journée riche en informations contradictoires, le défenseur central du Barça Gerard Piqué a publié une photographie sur les réseaux sociaux en compagnie de son partenaire auriverde avec la mention suivante : «Il reste.» Une vraie victoire pour le vice-champion d'Espagne, qui a lutté ces derniers jours pour conserver sa star. Impossible de croire que l'international ibérique a publié une telle bombe sans être certain de cette information.

Du côté du PSG, c'est bien évidemment la douche froide, notamment pour certains supporters qui commençaient peu à peu à croire à une arrivée de Neymar. Après cet échec, la formation francilienne va devoir rebondir et il y a fort à parier que la piste Alexis Sanchez, refroidie pour donner la priorité au Barcelonais, va être réactivée.

En effet, sur le papier, le Chilien paraît être désormais la cible logique pour l'équipe dirigée par Unai Emery. A la recherche d'un top joueur, le PSG avait d'ores et déjà trouvé les contours d'un accord avec le buteur d'Arsenal avant de mettre ce dossier en stand-by à cause de Neymar, de la gourmandise de ses représentants et aussi de l'intransigeance des Gunners. Mais désormais, Paris n'a plus le choix et doit frapper fort : il faut donc tout miser sur Sanchez pour oublier cette désillusion.

