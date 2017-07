OM : le grand attaquant en approche... et ça sera Bacca !

A la recherche d'un buteur supplémentaire lors de ce mercato d'été, l'Olympique de Marseille devrait prochainement enregistrer l'arrivée de l'attaquant du Milan AC Carlos Bacca. Et bonne nouvelle, l'OM ne débourserait que 15 millions d'euros pour le Colombien.

Carlos Bacca se dirige tout droit vers Marseille.

«Carlos Bacca n'a pas joué face au Bayern Munich et ne va pas jouer non plus en Europa League pour des raisons liées au mercato d'été.»

L'entraîneur du Milan AC Vincenzo Montella a lâché une véritable bombe samedi après le match amical face au Bayern Munich (4-0) en justifiant l'absence de Carlos Bacca. Alors que le départ du Colombien du club lombard ne fait plus aucun doute, l'avant-centre de 30 ans se dirige très clairement vers l'Olympique de Marseille.

Bacca se rapproche sérieusement de l'OM

En effet, dans la foulée de cette annonce du coach italien, les médias transalpins ont assuré que l'OM était le club le plus insistant pour enrôler l'ancien joueur du FC Séville. Et sans surprise, Calcio Mercato a assuré samedi soir que Bacca avait trouvé un accord pour un contrat de 3 ans et un salaire annuel de 3,5 millions d'euros.

Ce dimanche, ESPN et Sky Sports confirment l'arrivée imminente du Sud-Américain sur la Canebière pour seulement 15 millions d'euros alors que le Milan réclamait 10 millions d'euros supplémentaires initialement. «Il semble que Bacca soit proche de signer à l'Olympique de Marseille pour 15 millions d'euros», a annoncé le journaliste Andres Agulla sur le réseau social Twitter. Citant des sources italiennes, Le Parisien confirme un accord total et annonce même une visite médicale prévue dans la semaine.

Après Bacca, Marseille va pouvoir penser à sa défense

S'il va tout de même falloir attendre l'officialisation de ce mouvement, le recrutement de Bacca paraît en très bonne voie. Cette probable signature devrait boucler le fameux dossier du «grand attaquant» tant attendu à l'OM et les décideurs phocéens vont pouvoir se concentrer sur le secteur défensif. A l'affût de bonnes opportunités, Marseille va tenter de recruter un latéral droit, un latéral gauche et sûrement un défenseur central pour renforcer son effectif. En tout cas, l'arrivée de Bacca compléterait le mercato intelligent et raisonnable financièrement de Marseille.

Que pensez-vous de la probable arrivée de Carlos Bacca à l'OM ? Votre avis sur le mercato réalisé par l'OM ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...