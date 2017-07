PSG : pendant que Neymar brille, Emery laisse planer le suspense...

L'éventuelle arrivée de l'attaquant du FC Barcelone Neymar au Paris Saint-Germain agite le monde du football. Si l'entraîneur parisien Unai Emery a laissé planer le doute concernant le possible recrutement du Brésilien, ce dernier n'a pas l'air déstabilisé par les rumeurs...

Neymar a été exceptionnel face à la Juventus Turin.

C'est l'incroyable feuilleton de cette semaine : Neymar va-t-il quitter le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain ? Rumeur totalement folle à la base, cette éventuelle arrivée du Brésilien au sein du club de la capitale est devenue de plus en plus crédible ces derniers jours. Signe de l'effervescence autour de ce dossier, on a entendu tout et son contraire samedi concernant l'avenir de l'Auriverde...

Emery ne répond pas vraiment, le père de Neymar discute...

Forcément, face à l'énorme flou entourant cette piste, les journalistes ont interrogé l'entraîneur du PSG Unai Emery en marge de la défaite face à Tottenham (2-4) ce dimanche dans le cadre de l'International Champions Cup. Peu bavard, le technicien espagnol a laissé planer le suspense. «Neymar ? Notre premier match officiel est la semaine prochaine et ce sont les joueurs qui sont ici les plus importants pour moi», a-t-il temporisé devant les médias.

«Après, le club continue son travail en tentant de mettre en oeuvre le recrutement souhaité», a tout de même reconnu le Basque. Car, en coulisses, l'avenir de Neymar fait parler ! En effet, du côté de Barcelone, les joueurs et les dirigeants s'activent pour tenter de convaincre la jeune star de rester. Une réunion a d'ailleurs eu lieu entre le président Josep Maria Bartomeu et le père du joueur ce dimanche d'après le quotidien Marca. Un entretien d'ores et déjà présenté comme décisif pour le futur du prodige sud-américain.

Pendant ce temps-là, Neymar écrase la Juve !

Et de son côté, comment Neymar vit cette agitation ? Plutôt bien et les joueurs de la Juventus Turin peuvent en témoigner ! Titulaire lors d'un match amical remporté face à la formation italienne (2-1) ce dimanche, le Blaugrana a été excellent en inscrivant un doublé en 45 minutes, dont un second but tout simplement génial où il a éliminé 5 défenseurs adverses avant de tromper Gianluigi Buffon. Autant dire que le PSG n'a pas dû changer d'avis le concernant.

Le doublé de Neymar face à la Juventus

