Journal des Transferts : ça s'emballe pour Neymar au PSG, Paris s'active aussi pour Sanchez, un montant record pour Mendy...

Ça s'emballe pour Neymar au PSG, Paris s'active aussi pour Sanchez, un montant record pour Mendy, Aubameyang vers la Chine en janvier, l'OM poursuit la piste Bony... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Le feuilleton Neymar agite la planète football. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Neymar à Paris, la presse s'emballe mais... Il y a quelques jours, la rumeur semblait totalement surréaliste, et pourtant l'ailier du FC Barcelone, Neymar, semble bien se rapprocher du Paris Saint-Germain ! Après la presse catalane, qui va jusqu'à avancer que le club de la capitale pourrait payer la clause libératoire de l'ailier du FC Barcelone avant mercredi, les médias français affichent eux aussi leur optimisme. «Neymar dit oui à Paris», arbore ce samedi en Une le quotidien régional Le Parisien, qui avait affirmé la veille que l'ancien joueur de Santos aurait informé ses coéquipiers de son intention de rallier la capitale. «Un pari magique» , titre aussi L'Equipe. «Depuis quelques heures, sans verser dans un optimisme à tout crin, il semble que la mission, qui paraissait encore impossible il y a quelques jours, ne l'est plus totalement, écrit le quotidien. Après s'être montré très méfiant sur le sujet, le PSG parait n'avoir jamais été aussi près d'enrôler la star brésilienne.» Malgré tout, la prudence reste de mise sur ce dossier, car la radio catalane RAC 1 indique à l'inverse que Neymar va rester au Barça... 2. Le PSG s'active aussi pour Sanchez ! Si le feuilleton Neymar occupe le centre des attentions ces dernières heures, le Paris Saint-Germain n'en oublie pas pour autant un autre de ses dossiers chauds de l'été, la possible venue d'Alexis Sanchez. En effet, le quotidien Le Parisien assure ce samedi que le club de la capitale vise bien les deux joueurs ! D'après le média Goal, l'attaquant d'Arsenal se trouvait même à l'Hôtel Royal Monceau de Paris vendredi, où il aurait discuté durant plusieurs heures avec le directeur sportif francilien, Antero Henrique. L'entourage du Chilien a démenti cette information, mais la venue du Gunner semble néanmoins en bonne voie. Sur ce dossier, il faudra tout de même convaincre le club londonien, qui n'est pas vendeur. Un accord serait néanmoins envisageable entre 40 et 50 millions d'euros selon les différentes sources. Et puis, il ne faut pas oublier que le Sud-Américain est un ami de Neymar, ce qui représenterait un argument de plus pour faciliter l'éventuelle venue du Brésilien… 3. Vers une vente record de Mendy ? C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, cela devrait être officiel dans quelques heures. L'AS Monaco et Manchester City sont parvenus à un accord pour le transfert du latéral gauche Benjamin Mendy annonce L'Equipe ce samedi ! Les deux clubs ont commencé à s'envoyer les documents nécessaires à la transaction et seuls quelques détails restent à régler. Après avoir refusé des offres de 40, 45 et 52,5 millions d'euros de la part des Citizens, l'ASM aurait convaincu le pensionnaire de Premier League de débourser 57,5 M€ pour l'ancien Marseillais selon la même source ! Ce montant ferait tout simplement du Tricolore le défenseur le plus cher de l'histoire devant son futur coéquipier, le latéral droit Kyle Walker, qui détenait le record depuis la semaine dernière avec 57 M€. Le Monégasque pourrait rejoindre les Skyblues, en stage à Los Angeles, dès la fin du week-end ou lundi. Il signera un contrat de très longue durée, peut-être supérieur à cinq ans. Après Bernardo Silva (Manchester City, 50 M€) et Tiémoué Bakayoko (Chelsea, 45 M€), il s'agit du 3e départ majeur enregistré par l'ASM cet été. 4. Direction la Chine en janvier pour Aubameyang ? Même s'il disposait initialement d'un bon de sortie, l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas parvenu à boucler son transfert à temps et le Borussia Dortmund a donc décidé de le retenir cet été. Mais peut-être pas pour très longtemps… En effet, d'après le journal L'Equipe, malgré la fermeture du marché chinois la semaine dernière, le BvB a continué de négocier avec le Tianjin Quanjian, prétendant de longue date, et les deux clubs auraient convenu d'un accord de principe pour un transfert en janvier ! Problème : si cette destination lucrative l'a un temps fait hésiter, l'ancien Stéphanois n'a pas l'intention désormais de rallier la Chine, gardant au contraire espoir de retourner au Milan AC… Les prochains mercatos s'annoncent encore animés pour la Panthère. 5. Bony, une piste de plus en plus creusée par l'OM Toujours en quête d'un attaquant de premier plan, l'Olympique de Marseille cible principalement Carlos Bacca (Milan AC), Stevan Jovetic (Inter Milan) ou encore Olivier Giroud (Arsenal). Mais le club phocéen est bien conscient que ces dossiers s'annoncent compliqués à concrétiser. C'est pourquoi la piste la plus chaude mènerait désormais à l'Ivoirien de Manchester City, Wilfried Bony affirme le journaliste de RMC, Alpha Baldé, qui cite l'entourage du joueur. Mais il pourrait aussi s'agir d'une tentative des proches de l'ancien buteur de Swansea afin de pousser pour sa venue à l'OM à qui il accorde sa priorité... Il paraît peu probable en effet de voir le récent 5e de Ligue 1 miser 15 millions d'euros, le prix réclamé par Manchester City, sur un élément qui déçoit depuis son arrivée chez les Skyblues début 2015. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 22 juin 2017 à 17h00. C'est officiel : - Le latéral gauche de l'AS Saint-Etienne Pierre-Yves Polomat a été prêté à Auxerre. - L'attaquant Alvaro Morata a officiellement signé avec Chelsea en provenance du Real Madrid pour 80 millions d'euros. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Nice espère toujours récupérer le milieu de terrain de Stoke City Giannelli Imbula en prêt, mais les Potters veulent un transfert définitif.

- Le défenseur central de Nice Malang Sarr figure notamment dans les petits papiers du FC Barcelone et du Real Madrid.

- Lille surveillerait l'attaquant de l'Espanyol Barcelone Felipe Caicedo.

- Toulouse tente toujours d'obtenir le prêt de l'ailier de Bournemouth Max-Alain Gradel.

- Le latéral gauche du Milan AC Leonel Vangioni ne rejoindra pas l'AS Saint-Etienne. À l'étranger : - La Juventus Turin cible le défenseur central du Bayern Munich Mats Hümmels pour remplacer Leonardo Bonucci.

- Dans le même temps, la Juventus Turin cible aussi à ce poste le défenseur central de l'Atletico Madrid José Maria Gimenez.

- Arsenal préparerait une offre pour le milieu du FC Barcelone Rafinha.

- Le milieu offensif de Leicester Riyad Mahrez se rapproche de l'AS Roma.

- L'ailier d'Arsenal Alexander Oxlade-Chamberlain pourrait prendre la direction de Chelsea.

- Le défenseur central de Southampton Virgil van Dijk serait prêt à entamer un bras de fer pour forcer son départ. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

