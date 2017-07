Transfert : une rencontre à Paris, une offre à venir... Le PSG s'active aussi pour Alexis Sanchez !

En parallèle au feuilleton Neymar, le Paris Saint-Germain continue d'avancer ses pions dans le dossier Alexis Sanchez. Alors qu'une rencontre avec l'attaquant d'Arsenal aurait eu lieu vendredi dans la capitale, une première offre devrait parvenir la semaine prochaine aux Gunners.

Le PSG ne lâche pas Alexis Sanchez !

Le Paris Saint-Germain se montre décidément insatiable en ce moment ! Alors qu'il envisage de réaliser une folie en activant la clause libératoire de l'ailier Neymar (FC Barcelone), le club de la capitale continue en parallèle de travailler sur le dossier Alexis Sanchez (Arsenal). Car oui, même si financièrement cela paraît invraisemblable, le PSG vise bien les deux joueurs !

La première offensive devrait d'ailleurs concerner l'attaquant chilien de 28 ans. Ce samedi, le média Sky Sports affirme que le club francilien va effectuer une offre de 39 millions d'euros auprès du club londonien la semaine prochaine.

Arsenal voudrait 78 M€ !

A priori, ce montant risque de s'avérer insuffisant puisque les Gunners ne sont toujours pas vendeurs, comme l'a récemment rappelé l'entraîneur Arsène Wenger. D'après le tabloïd The Mirror, la formation dirigée par l'Alsacien commencerait toutefois à infléchir sa position et pourrait céder l'ancien Barcelonais si la somme récoltée lui permet de débaucher Thomas Lemar à l'AS Monaco. Mais les Anglais ne devraient pas lâcher prise à moins de 78 M€ ! Un montant tout de même très conséquent pour un joueur qui sera libre dans un an… Le média Goal affirmait d'ailleurs que Paris a bon espoir de boucler ce transfert pour 50 M€.

Les folles exigences de Sanchez

Dans le même temps, le PSG tente aussi de s'entendre avec le joueur. Même si l'entourage de Sanchez a démenti, plusieurs médias certifient que le Sud-Américain se trouvait à l'Hôtel Royal Monceau de Paris vendredi, où il aurait discuté durant plusieurs heures avec le directeur sportif francilien, Antero Henrique. Mais les tractations s'annoncent longues car le Gunner se montre très gourmand.

Alors que le Mirror affirmait que l'équipe dirigée par Unai Emery est prête à verser à l'intéressé les 445 000 € hebdomadaires qu'il réclame, Sky Sports fait pour sa part état de revendications XXL à 557 000 € par semaine, soit plus de 26 M€ par an ! Autant dire qu'il n'est pas envisageable d'imaginer les Franciliens monter aussi haut pour de faire du Chilien le joueur le mieux payé du club (l'hypothèse Neymar exceptée)... Mais pour concrétiser son rêve d'associer le Brésilien et Sanchez, le PSG n'est plus à une folie près !

