Top Déclarations : Meunier tease sur Neymar, un basketteur s'en prend à Rami, Pinot au Vélodrome, Ben Arfa l'homme à abattre... Romain Lantheaume - Top Declarations, Mise en ligne: le 22/07/2017 à 09h00 Meunier tourne en dérision la rumeur Neymar, le basketteur Rudy Gobert tacle Rami, le cycliste Thibaut Pinot chambre le Vélodrome, le conseiller de Ben Arfa prévient le PSG, Mourinho abasourdi par le transfert de Walker… Découvrez les phrases choc de la semaine. Meunier particulièrement inspiré par la rumeur Neymar. Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Thomas Meunier, latéral droit du PSG - «Vous voulez savoir si Neymar arrive ? Envoyez RECRUES au 75016 (220.000.000 SMS envoyé/reçu)» (Twitter, le 19/07/2017) Alors que la presse s'enflamme au sujet de la rumeur liant Neymar au Paris Saint-Germain, les Brésiliens du club de la capitale ont affirmé ne rien savoir à ce sujet. Le Belge, lui, a visiblement plus d'informations ! 2. Rudy Gobert, basketteur français du Utah Jazz - «Adil Rami, je lui prends sa place. Si je viens à l'OM, je le mets sur le banc» (Eurosport, le 18/07/2017) Une façon plutôt musclée de souhaiter la bienvenue au Tricolore sur la Canebière ! 3. Le cycliste Thibaut Pinot - «Le contre-la-montre au Vélodrome, ça va être une belle expérience. Le stade va être plein en plus... donc pour une fois ça change» (Eurosport, le 17/07/2017) Les mauvaises langues diront que si le grimpeur de la FDJ, fan du PSG, a abandonné mercredi lors de la première étape alpestre du Tour de France, c'est parce qu'il avait peur de l'accueil du Vélodrome ce samedi ! 4. Michel Ouazine, conseiller d'Hatem Ben Arfa – «On nous a dit que Hatem était libre de partir mais sans contrepartie financière. En gros, il lui demande de quitter le club avec les deux mains derrière le dos. Le problème, c'est qu'il y a des contrats, un droit social. On ne traite pas les gens comme ça. Nous ne sommes pas dans une République bananière. (…) Je leur ai dit qu'Hatem ne partirait pas comme ça car il lui reste un an de contrat. Hatem peut se dire qu'il veut quitter Paris pour zéro euro. Mais si vous faîtes ça, comme Sirigu qui a laissé un an de contrat, ils auront gagné. (Sur la rumeur d'une mise à l'écart à la demande de Nasser Al-Khelaïfi, ndlr) Après, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la gale» (Le Parisien, le 19/07/2017) Les négociations entre l'ancien Niçois et le Paris Saint-Germain s'annoncent longues… 5. José Mourinho, sur le transfert de Kyle Walker à Manchester City pour 57 millions d'euros - «J'imagine que City aurait aimé payer 28 M€ pour Kyle. (…) Autant j'étais habitué à ce que les équipes payent de grands montants pour de grands joueurs, autant c'est surprenant aujourd'hui de voir que tout le monde paye de grands montants pour de bons joueurs. Et il y a une différence entre les bons joueurs et les grands joueurs. Les chiffres sont devenus vraiment fous pour des joueurs normaux» (Conférence de presse, le 20/07/2017) Plutôt que de taper sur le voisin, le coach de Manchester United aurait aussi pu prendre un exemple dans sa propre équipe avec le recrutement de l'attaquant Romelu Lukaku pour la somme folle de 85 M€ hors bonus ! 6. Gianluigi Buffon sur le défenseur central Leonardo Bonucci, transféré de la Juve au Milan AC - «Compagnon d'équipe et de route, nous avons fait un long bout de chemin ensemble. Une route victorieuse. Je te souhaite le meilleur mais tu vas me manquer» (Twitter, le 15/07/2017) Réputée infranchissable, la défense turinoise va devoir se remettre du départ de son solide roc. 7. Douglas Costa, recrue de la Juve - «Higuain ? il pourrait bien marquer 40 buts grâce à mes passes décisives. C'est un attaquant que j'apprécie tout particulièrement, j'espère lui adresser beaucoup de passes décisives, comme je l'avais fait avec Luiz Adriano au Shakhtar» (Conférence de presse, le 17/07/2017) Une annonce plutôt osée de la part d'un joueur qui a plafonné à 6 passes décisives en 26 matchs de Bundesliga avec le Bayern Munich la saison passée… 8. Xavi, sur Lionel Messi - «Leo peut faire ce que Xavi, Iniesta et Sergio Busquets font en même temps, tout en continuant de faire du Messi. C'est une sorte de machine faite pour le football, avec le ballon qui lui colle à la cheville» (The Tactical Room, le 20/07/2017) Un magnifique hommage de la part d'un grand joueur 9. Le coach de Liverpool, Jürgen Klopp, agacé par les rumeurs du mercato - «D'où vous tenez ça ? 75 millions refusés aujourd'hui... Oh, mon Dieu ! Quel journal ? On est à Vegas, ou quoi ?» (Conférence de presse, le 19/07/2017) Invité à commenter la rumeur faisant état d'une offre de 75 M€ refusée par le RB Leipzig pour le milieu de terrain Naby Keita, l'Allemand n'a pas perdu son sens de l'humour ! 10. Rod Fanni, défenseur central de l'OM, sur la recrue Adil Rami - «Adil, c'est un personnage. Il a du caractère, une joie de vivre qui est très importante. Il rigole, il est joyeux et festif. On l'a taillé avec ses moustaches qui rebiquent. On veut lui acheter un monocle, on va investir dedans» (La Provence, le 17/07/2017). Pas sûr que Pamela Anderson apprécie ce style d'un autre temps ! C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





