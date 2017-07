Afrique : une CAN en juin, 24 qualifiés... le football africain fait sa révolution !

Réuni ce jeudi à Rabat au Maroc, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a donné son feu vert à de profonds bouleversements : la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu dès la prochaine édition non plus en janvier mais en juin et avec 24 sélections en lice au lieu de 16 !

La CAN aura désormais lieu en fin de saison.

L'heure du changement a sonné pour le football africain ! A l'issue de deux jours de débats et d'échanges lors d'un symposium organisé à Rabat au Maroc, le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a validé des réformes de taille concernant la Coupe d'Afrique des Nations ce jeudi.

La paix avec les clubs européens

A l'image de l'Euro, le nombre de qualifiés va passer de 16 à 24 dès la prochaine édition prévue au Cameroun en 2019. Surtout, à la place des mois de janvier et février, la compétition aura désormais lieu en juin-juillet. Ce changement de dates va mettre un terme au conflit qui oppose tous les deux ans les clubs européens aux sélections africaines quant à la mise à disposition des joueurs en plein milieu de la saison. Seul bémol : selon la localisation du pays hôte, les conditions climatiques risquent de s'avérer moins favorables à cette période de l'année. Notons qu'en revanche, la périodicité de la CAN, qui a lieu tous les deux ans lors des années impaires, reste inchangée.

Le Cameroun, grand perdant ?

Dans l'immédiat, ces évolutions pourraient surtout s'avérer préjudiciables au Cameroun. En effet, le pays des champions d'Afrique en titre accuse de sérieux retards dans la construction des infrastructures à deux ans du tournoi qu'il va abriter. Et avec le passage à 24, il faudra prévoir un nouveau cahier des charges avec six stades opérationnels au lieu de quatre, ce qui risque de s'avérer très compliqué…

Alors que le Maroc et l'Algérie sont à l'affût en cas de retrait de l'organisation au Cameroun, une mission d'inspection de la CAF se rendra sur place début septembre afin de juger de l'état d'avancée des travaux. Autre souci : la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019 a déjà eu lieu en juin, avec un règlement basé sur 16 qualifiés. Or, ils seront finalement 24, ce qui risque de donner lieu à des contestations. Après avoir opté pour ce grand virage, la CAF a encore du pain sur la planche…

Le communiqué de la CAF

