Lyon : attiré par l'appât du gain, Ghezzal a-t-il déjà plombé sa carrière ?

Libre depuis la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais en juin dernier, Rachid Ghezzal n'a toujours pas rebondi. Trop gourmand financièrement, l'Algérien peine à trouver chaussure à son pied et pourrait finalement rejoindre la modeste formation de Crotone, pensionnaire de Serie A, faute de mieux.

Ghezzal pourrait rebondir... à Crotone.

«Il était en fin de contrat. Le samedi après le dernier match contre Nice, il m'a dit droit dans les yeux qu'il voulait resigner. On s'est mis d'accord avec son frère et puis voilà. (…) C'est vraiment dommage parce que non seulement c'est un garçon de talent mais en plus je l'ai toujours soutenu malgré ses pépins physiques. On est toujours malheureux quand un joueur ne resigne pas. J'avais le sentiment qu'il voulait absolument resigner. Pour moi, c'est un crève-coeur parce que c'est un garçon que j'aime bien.»

Le 29 juin dernier, Jean-Michel Aulas ne cachait pas sa déception à l'idée de voir Rachid Ghezzal (25 ans), formé à l'Olympique Lyonnais, quitter librement son club formateur, faute d'accord entre les différentes parties. Trois semaines plus tard, la situation de l'ailier n'a toujours pas évolué.

Ghezzal a joué avec le feu

Pire, elle n'a jamais été aussi floue ! Après une seconde partie de saison 2015-2016 de très grande qualité, l'international algérien se retrouvait en position de force à l'approche de sa dernière année de contrat, l'été dernier. Convoité par Arsenal, Everton, l'AS Rome, l'Atletico Madrid, le FC Séville ou le FC Valence, le talentueux gaucher a longtemps utilisé l'intérêt de ces formations ambitieuses pour obtenir une revalorisation juteuse.

Chose qu'il a réussi à faire. En effet, L'Equipe annonçait en janvier dernier que le Gone disposait entre ses mains d'une offre très alléchante de la formation rhodanienne, prête à lui offrir un salaire mensuel de 280 000 euros (hors bonus), contre seulement 100 000 avec son dernier contrat. Malgré cet effort non-négligeable de l'OL, Ghezzal a préféré tempérer, dans l'attente d'une éventuelle approche concrète d'un club étranger, avant de décliner. Un calcul qui lui a joué un très vilain tour.

Ghezzal vers Crotone... comme son frère auparavant

Car aujourd'hui, le natif de Décines-Charpieu a réussi à faire fuir tous ses prétendants sérieux. Libre, Ghezzal, qui n'a toujours dévoilé sa future destination, pourrait tout de même trouver un challenge pour le moins... inattendu. Selon les informations de Calcio Mercato, le Fennec pourrait effectivement rallier la modeste équipe de Crotone, pensionnaire de Serie A.

Le média italien annonce que l'entourage du joueur privilégie un départ vers l'institution calabraise, qui s'est miraculeusement sauvée lors de la 38e journée du dernier exercice. Un retour de bâton immanent pour l'ancien Lyonnais ? Cela en a tout l'air... D'autant plus que cette destination n'est pas inconnue de son frère et proche conseiller, Abdelkader, qui a débuté sa carrière professionnelle à Crotone en 2005.

Après avoir fait tourner en rond l'OL, Ghezzal va devoir cravacher pour signer le gros contrat qu'il recherche depuis de très longs mois car le récent 17e de Serie A n'est pas réputé pour offrir des ponts d'or à ses joueurs. A moins de trouver un autre club assez généreux pour le satisfaire...

