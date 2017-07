Journal des Transferts : 50 millions refusés pour Mendy, Emery veut un top joueur et encense Neymar, l'OM encore sur Jovetic... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 20/07/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: 50 millions refusés pour Mendy, Emery veut un top joueur, l'OM toujours sur Jovetic, Morata file à Chelsea, Javi Garcia a la cote en Ligue 1, Foyth en approche au PSG... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Monaco ne cède pas pour Benjamin Mendy. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Monaco refuse 50 M€ pour Mendy ! Benjamin Mendy n'a pas encore quitté l'AS Monaco ! Annoncé avec insistance du côté de Manchester City, le latéral gauche va devoir prendre son mal en patience puisqu'un accord n'a toujours pas été trouvé entre les deux formations. Après deux premières offres repoussées par le Champion de France, les Citizens sont revenus à la charge en proposant 50 millions d'euros pour l'ancien Marseillais. Une proposition refusée par l'ASM d'après Sky Sports ! De son côté, le Daily Mail croit savoir que Monaco réclame environ 57 millions d'euros pour Mendy, soit la somme dépensée par les Skyblues pour recruter le latéral droit Kyle Walker en provenance de Tottenham. A noter que Chelsea se trouverait toujours à l'affût pour l'international français... 2. Emery veut un top joueur, rendez-vous avec le père de Neymar... Depuis le début de la semaine, la presse espagnole spécule sur les supposées envies de départ de l'ailier du FC Barcelone Neymar pour le Paris Saint-Germain. Invité à s'exprimer sur cette rumeur, l'entraîneur du PSG Unai Emery n'a pas cherché à démentir l'intérêt du club de la capitale pour le Brésilien. «Depuis qu'il est arrivé à Barcelone (en 2013), Neymar a beaucoup progressé, j'y ai assisté quand j'étais à Séville. Et maintenant, il appartient au top 5 mondial. Le président et le club travaillent depuis des années pour attirer les meilleurs joueurs», a confié le Basque pour L'Equipe. Et d'après la radio RMC, un rendez-vous serait rapidement prévu entre le père de Neymar et le directeur sportif parisien Antero Henrique... Un feuilleton à suivre. 3. L'OM toujours sur Jovetic Sans surprise, l'Olympique de Marseille se trouve toujours dans la course pour signer l'attaquant de l'Inter Milan Stevan Jovetic (27 ans), également courtisé par le FC Séville. Contrairement au club andalou, la formation phocéenne serait prête à satisfaire les exigences financières de l'équipe italienne en réalisant un chèque de 13 millions d'euros pour le Monténégrin, d'après Estadio Deportivo. Par contre, comme Séville, l'OM ne parvient pas à s'entendre avec le joueur, qui réclame un salaire annuel net de 4 millions d'euros. Toujours actifs sur ce dossier, les dirigeants marseillais tentent de convaincre Jovetic de réaliser un effort... Le temps pourrait jouer en faveur de l'OM. 4. Morata file à Chelsea Cette fois-ci, c'est fait ! Comme pressenti, l'attaquant Alvaro Morata va rejoindre Chelsea ! Mercredi, les Blues ont annoncé avoir trouvé un accord avec le Real Madrid au sujet de l'international espagnol. Le Merengue est arrivé ce jeudi matin à Londres pour passer sa visite médicale et finaliser son contrat avec le champion d'Angleterre. Barré par Karim Benzema à la Maison Blanche, l'Ibère succédera à Diego Costa, poussé vers la sortie, à la pointe de l'attaque de Chelsea. De quoi largement consoler l'entraîneur Antonio Conte après l'échec dans le dossier Romelu Lukaku, chipé par Manchester United. Montant estimé de la transaction ? 80 millions d'euros. 5. Bordeaux concurrencé par l'OL et l'OM pour Javi Garcia Bordeaux va devoir se méfier de la concurrence en Ligue 1 ! Depuis plusieurs jours, les Girondins tentent d'obtenir le prêt du milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg Javi Garcia. Pour le moment, le club aquitain ne parvient pas à s'entendre avec la formation russe sur les modalités d'un prêt payant. Alors que Bordeaux proposerait 500 000 euros avec la prise en charge de la moitié du salaire du joueur, le Zénith réclamerait 1 million d'euros d'après Le Parisien. Autre problème pour le dernier 6e de Ligue 1, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais se sont également renseignés sur l'Espagnol ! Sur ce dossier, l'OL serait à surveiller puisque le départ de Maxime Gonalons pour l'AS Roma n'a toujours pas été compensé. Javi Garcia a visiblement la cote en L1... 6. Foyth se rapproche du PSG ! La troisième recrue du mercato d'été du Paris Saint-Germain devrait se nommer Juan Foyth (19 ans). Comme nous vous l'indiquions mercredi, le défenseur central d'Estudiantes était annoncé par plusieurs médias étrangers dans le viseur du club de la capitale. Une information confirmée ce jeudi par le quotidien L'Equipe ! En effet, l'international argentin U20 devrait venir renforcer l'effectif à la disposition d'Unai Emery en devenant le 4e défenseur central dans la hiérarchie derrière Thiago Silva, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Pour s'attacher les services de Foyth, le PSG va débourser 9,5 millions d'euros selon la presse sud-américaine. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le jeudi 20 juin 2017 à 18h00. C'est officiel : - Le latéral gauche Maciej Rybus quitte l'Olympique Lyonnais pour le Lokomotiv Moscou. - Le Milan AC a officialisé la signature du défenseur Leonardo Bonucci pour 42 millions d'euros.

- Le latéral droit Mattia De Sciglio signe à la Juventus Turin en provenance du Milan AC pour 12 millions d'euros.

- L'attaquant Grégoire Defrel a été prêté par Sassuolo à l'AS Roma avec une option d'achat obligatoire. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - L'entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery a confirmé que le latéral droit Serge Aurier et le milieu Grzegorz Krychowiak se trouvaient sur le départ.

- Courtisé par la Juventus Turin, le milieu du Paris Saint-Germain Blaise Matuidi n'a toujours pas tranché sur son avenir.

- Le milieu de terrain Adrien Rabiot n'est pas pressé de prolonger au Paris Saint-Germain.

- Arsenal et Tottenham s'intéressent toujours au milieu de terrain de Nice Jean-Michaël Seri.

- L'attaquant de l'Olympique Lyonnais Maxwell Cornet a refusé de rejoindre Watford, qui proposait 12 millions d'euros pour ses services.

- Attendu à Saint-Etienne, le milieu de terrain d'Aston Villa Jordan Veretout va finalement rejoindre la Fiorentina.

- Egalement proche de l'AS Saint-Etienne, l'ailier de Caen Yann Karamoh fait l'objet d'une nouvelle approche de l'Inter Milan. À l'étranger : - L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a scellé l'avenir de son buteur Sergio Agüero.

- Le Bayern Munich a fixé à 48 millions d'euros le prix de vente du milieu Renato Sanches.

- L'entraineur de Manchester United José Mourinho n'attend plus qu'une recrue supplémentaire cet été.

- Wolfsbourg tente d'obtenir le prêt de l'attaquant de Manchester United Anthony Martial.

- Le défenseur central de Liverpool Mamadou Sakho a été proposé au FC Séville, qui s'intéresse aussi au joueur de Manchester City Eliaquim Mangala. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

