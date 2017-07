PSG : pour prolonger, Rabiot fait patienter Henrique et obtient déjà une promesse...

Lié jusqu'en juin 2019 avec le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Adrien Rabiot fait attendre ses dirigeants malgré une réelle volonté de le prolonger. Une tactique qui semble fonctionner puisqu'un désir du Français a été écouté par son entraîneur Unai Emery.

Adrien Rabiot temporise pour sa prolongation à Paris.

Le mercato du Paris Saint-Germain s'agite actuellement dans tous les sens avec les rumeurs concernant Neymar (FC Barcelone), Alexis Sanchez (Arsenal) ou encore Kylian Mbappé (Monaco). Mais dans les coulisses, le club de la capitale s'active aussi pour conserver ses jeunes éléments qui incarnent l'avenir. Alors que Marquinhos a déjà été prolongé, le PSG souhaite aussi s'assurer la présence d'Adrien Rabiot sur le long terme.

Rabiot a fait passer un message à Henrique...

Mais contrairement au Brésilien, le milieu de terrain ne va pas rapidement trouver un accord avec le vice-champion de France. Malgré plusieurs approches du PSG pour le prolonger ces dernières semaines, l'international tricolore temporise afin de se concentrer sur la préparation de la saison à venir. «C'est une période de préparation, il faut éviter ces sujets-là. On en a parlé rapidement avec le directeur sportif, mais je lui ai dit qu'on allait en parler plus tard», a confié Rabiot en marge du match amical face à l'AS Roma (1-1, 5-3 t.a.b.).

«Il faut faire abstraction de tout ça pour être bien dans la tête. On s'est mis d'accord, on a dit qu'on en parlerait plus tard et il a compris», a-t-il assuré. Un dossier qui sera bien évidemment délicat à gérer pour Antero Henrique. Cette stratégie d'attente est une façon pour Rabiot de mettre la pression sur le PSG afin d'obtenir ce qu'il veut, notamment dans le domaine sportif...

Emery lui fait déjà une promesse

Car l'an dernier, le Parisien de 22 ans n'avait pas hésité à se plaindre publiquement d'une utilisation trop répétée à son goût dans un rôle de sentinelle. Une requête désormais entendue par l'entraîneur Unai Emery. «Il préfère évoluer en 8 et on va faire en sorte qu'il joue plus dans cette position», a promis le Basque dans les colonnes de L'Equipe.

«Rabiot a beaucoup progressé la saison dernière, comme Presnel Kimpembe. On a beaucoup travaillé avec lui», a apprécié le coach du PSG. Avec cette promesse réalisée par le technicien espagnol, Rabiot se montrera peut-être plus réceptif pour prolonger à Paris. Et c'est sûrement l'une des garanties qu'il attendait...

