ASSE : écoeurés par Veretout, les Verts peuvent aussi craindre le pire pour Karamoh...

Attendu mercredi par l'AS Saint-Etienne, le milieu de terrain d'Aston Villa Jordan Veretout a fait faux bond aux Verts, préférant rejoindre la Fiorentina ! Et le même scénario risque de se reproduire avec l'Inter Milan concernant l'ailier de Caen Yann Karamoh…

L'ASSE très déçue par l'attitude de Jordan Veretout...

Quelle déconvenue pour l'AS Saint-Etienne ! Alors qu'il pensait avoir mis la main sur le milieu de terrain d'Aston Villa Jordan Veretout (27 ans) et sur l'ailier de Caen Yann Karamoh (19 ans), le club forézien risque de voir les deux joueurs lui passer sous le nez…

Premier camouflet mercredi avec l'ancien Nantais. L'ASSE et les Villans s'étant mis d'accord pour un transfert à 4,5 millions d'euros, le Français était attendu dans la Loire pour passer sa visite médicale et signer pour 4 ans en faveur des Verts.

Veretout a posé un lapin !

Sauf que les heures ont défilé et le club qui lui a permis de se relancer en prêt la saison passée a désespérément attendu Veretout ! En vain. La faute à la Fiorentina qui s'est immiscée dans le dossier, en proposant 7 M€ au club anglais et un meilleur contrat au joueur… Et le champion du monde U20 a tranché : il veut rejoindre la Viola. «Il a annoncé de vive voix sa décision aux dirigeants de l'ASSE en fin d'après-midi. Ces derniers ont tenté de le faire changer d'avis. En vain. Du côté stéphanois, c'est la stupéfaction et l'écoeurement car c'était une priorité», a relayé le quotidien régional Le Progrès ce jeudi.

Oscar Garcia déchante…

Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le club stéphanois est en passe d'essuyer une nouvelle douche froide dans l'autre dossier qui semblait pourtant bouclé, celui de Karamoh, pour lequel Saint-Etienne et Caen avaient convenu d'un accord de principe. Mais là encore, une formation de Serie A se trouve en embuscade pour jouer un mauvais tour ! Informé de l'avancée effectuée par les Verts, l'Inter Milan a fait savoir au club normand qu'il allait revenir à la charge et éventuellement s'aligner sur l'offre stéphanoise (8 millions d'euros), annonce le quotidien L'Equipe ! On pensait pourtant l'écurie lombarde hors-course dans ce dossier à la suite du refus de sa première proposition de 3 M€.

Désormais, dans l'hypothèse où les Nerazzurri parviennent aussi à se mettre d'accord avec Caen, l'international Espoirs français va devoir choisir entre les deux clubs. L'intéressé a affiché sa préférence pour la Ligue 1, le temps de continuer à grandir, mais une partie de son entourage privilégie la piste menant à l'Inter avec qui un accord contractuel aurait déjà été noué. Alors qu'il comptait beaucoup sur ces deux recrues, le nouvel entraîneur forézien, Oscar Garcia, risque de déchanter…

Que vous inspirent ces revirements ? Êtes-vous choqués par l'attitude de Jordan Veretout ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…