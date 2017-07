Journal des Transferts : le show Neymar, l'Inter insiste pour Martial, Ben Arfa ne veut pas se laisser faire... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 19/07/2017 à 17h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le show Neymar, l'Inter insiste pour Martial, Ben Arfa ne veut pas se laisser faire, la Juve annule le transfert de Schick mais s'offre deux recrues, Morata finalement proche de Chelsea... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures. Neymar anime encore la rubrique des transferts cet été Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Le show Neymar Ces derniers jours, on entend un peu tout et n'importe quoi concernant Neymar. Pendant que le FC Barcelone a démenti un départ de son attaquant au Paris Saint-Germain, qui serait finalement prêt à débourser les 220 M€ de sa clause libératoire, ses proches tiennent des discours contradictoires et tout cela ressemble finalement à une lutte d'influence au sein de son entourage. Le Brésilien, lui, s'est dit heureux à Barcelone dans un entretien accordé à Goal et n'a pas tenu le discours d'un joueur sur le départ. Insuffisant pour calmer les rumeurs puisque Marca et RAC 1 affirment que son père, qui gère ses intérêts, a prévu de se rendre à Paris prochainement pour s'entretenir avec le président parisien Nasser Al-Khelaïfi et écouter la proposition du PSG. Dans le même temps, Mundo Deportivo assure que l'Auriverde ne quittera pas le Barça cet été et que l'information a été confirmée par son père. Preuve que tout cela part un peu dans tous les sens et qu'il convient de rester très prudent. En attendant, le Barça aurait demandé à Neymar de faire un démenti pour calmer les rumeurs. Le joueur est pour le moment resté muet concernant ces rumeurs. En tout cas, s'il existe une petite brèche, Paris a raison de tenter le coup. 2. L'Inter insiste pour Martial Comme nous vous l'indiquions mardi, l'entraîneur de Manchester United, José Mourinho, ne compterait plus sur l'attaquant Anthony Martial, disponible pour un prêt. Une information qui n'a visiblement pas échappé à l'Inter Milan. Intéressés par l'international français depuis plusieurs semaines, les Nerazzurri tentent de profiter des discussions concernant l'ailier Ivan Perisic, de plus en plus proche des Red Devils, pour négocier le prêt de l'ancien Monégasque selon Sky Sports Italia. De son côté, Martial serait ouvert à l'idée de rejoindre l'Inter. 3. Ben Arfa ne veut pas se laisser faire Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa n'apprécie pas l'attitude de sa direction. Le milieu offensif parisien entend bien toucher une partie de sa dernière année de contrat, contrairement à ce que lui a annoncé son directeur sportif Antero Henrique. «Henrique nous a dit que Hatem était libre de partir mais sans contre-partie financière. En gros, il lui demande de quitter le club avec les deux mains derrière le dos. Le problème, c'est qu'il y a des contrats, un droit social. On ne traite pas les gens comme ça. Nous ne sommes pas dans une République bananière» , a lâché le conseiller du joueur, Michel Ouazine, au quotidien Le Parisien. Si les relations sont tendues actuellement, les dirigeants parisiens discuteront sans doute avec le joueur dans les prochaines semaines pour trouver un arrangement. Mais, pour le moment, il y a des dossiers plus urgents pour Paris. 4. La Juve annule le transfert de Schick, et s'offre deux recrues ! L'attaquant de la Sampdoria, Patrik Schick, ne rejoindra pas la Juventus Turin ! Alors que les deux formations avaient trouvé un accord pour le transfert du Tchèque, le jeune talent n'a pas convaincu la Vieille Dame lors de sa visite médicale en raison d'une anomalie cardiaque. Du coup, la Juve a annoncé dans un communiqué officiel que cette transaction était annulée. Désormais, Schick va retourner à la Sampdoria et devrait passer des examens médicaux complémentaires. Mais la Juve a tout de même profiter de cette journée pour boucler deux dossiers. Comme annoncé, Wojciech Szczesny sera la doublure de Gianluigi Buffon la saison prochaine. Le gardien polonais s'est engagé jusqu'en juin 2021. Prêté par Arsenal à l'AS Rome la saison dernière, le portier débarque dans le Piémont pour 12,2 millions d'euros, plus 3,1 millions de bonus. La Vieille Dame a aussi annoncé l'arrivée de Mattia De Sciglio. Le latéral droit du Milan AC est arrivé à Turin pour passer sa visite médicale et signer son contrat dans la foulée. La Juve dépensera 12 millions d'euros dans cette opération. 5. Morata finalement proche de Chelsea ? Depuis plusieurs semaines, l'avenir d'Alvaro Morata au Real Madrid fait couler beaucoup d'encre. Si l'attaquant espagnol était annoncé proche du Milan AC en début de semaine, le journaliste de Sky Italia, Gianluca Di Marzio, affirme ce mercredi qu'il est sur le point de rejoindre finalement Chelsea ! Alors que Diego Costa est sur le départ, les Blues ont manqué Romelu Lukaku, parti à Manchester United, et ont vu Dortmund fermer publiquement la porte à un départ de Pierre-Emerick Aubameyang mardi. Si les noms de Gonzalo Higuain (Juve) et Sergio Agüero (Manchester City) ont aussi été évoqués ces derniers jours, le club londonien aurait finalement choisi le Merengue, barré par la concurrence au sein de la Casa Blanca. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mercredi 19 juillet à 18h C'est officiel : - L'entraîneur Antonio Conte a signé un nouveau contrat avec Chelsea, toujours jusqu'en juin 2019, avec une revalorisation salariale.

- Le gardien Joe Hart est prêté par Manchester City à West Ham.

- L'attaquant de Saint-Etienne Nolan Roux a signé 3 ans à Metz.

- Le gardien de Nantes, Rémy Riou, signe 3 ans à Alanyaspor (Turquie). Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Le milieu du PSG, Grzegorz Krychowiak, a discuté avec le FC Valence mais ne semble pas convaincu.

- Le défenseur de l'Estudiantes, Juan Foyth, est annoncé proche du PSG par plusieurs sources étrangères.

- Le Zénith Saint-Pétersbourg s'intéresse au défenseur Rolando, mais l'OM n'est pas vendeur.

- Saint-Etienne et Caen ont trouvé un accord à 8 M€ pour l'ailier Yann Karamoh.

- Le milieu Jordan Veretout doit prochainement signer à Saint-Etienne pour 4 ans. A l'étranger - Dortmund a confirmé que son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang n'est plus à vendre.

- L'attaquant du Bayern Munich, Thomas Müller, est surveillé par Chelsea, Arsenal, Liverpool et la Juventus Turin.

- Liverpool a fermé la porte à un départ de son milieu offensif Philippe Coutinho, notamment courtisé par le PSG.

- Annoncé proche de Chelsea, le latéral droit du Real Madrid, Danilo, aurait décidé de rejoindre Manchester City. Un transfert estimé entre 30 et 35 M€.

- Le RB Leipzig a refusé une offre de 75 M€ de Liverpool pour son milieu Naby Keita.

- Tottenham ne veut plus du milieu Moussa Sissoko et pourrait le brader cet été, ou le prêter en prenant en charge une partie de son salaire.

- L'attaquant de Stoke, Marko Arnautovic, va rejoindre West Ham pour 25 M€.

- L'attaquant du Bayer Lerverkusen, Chicharito, est annoncé en approche à West Ham.

- L'Atletico Madrid envisage de rompre le contrat de son latéral droit Javier Manquillo, attendu à Newcastle.

- L'attaquant de Sassuolo, Grégoire Defrel, est attendu à l'AS Rome pour 25 M€. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





