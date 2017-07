Transfert : Dortmund l'assure, le mercato est déjà terminé pour Aubameyang !

Le Borussia Dortmund ne souhaite plus vendre Pierre-Emerick Aubameyang cet été. Le club allemand a officiellement fermé la porte à un départ de l'attaquant gabonais ce mardi.

Dortmund a décidé de retenir Aubameyang cet été

Pierre-Emerick Aubameyang est bien parti pour rester au Borussia Dortmund cet été. Un temps annoncé au Paris Saint-Germain puis en Chine, avant d'être plus récemment ciblé par Chelsea et le Milan AC, l'attaquant gabonais sera retenu par son club. Comme annoncé plus tôt dans la journée par la presse allemande, et notamment Kicker, le joueur de 28 ans ne possède plus de bon de sortie.

Pour Aubameyang, «la fenêtre pour un transfert est fermée»

Le directeur sportif du BVB, Michael Zorc, a confirmé l'information. «Nous avons décidé qu'Auba resterait avec le Borussia. En ce qui le concerne, la fenêtre pour un transfert est fermée parce que sinon nous manquerions de temps pour le remplacer» , a assuré le dirigeant allemand après la victoire face au Milan AC (3-1) ce mardi en amical, grâce à un doublé... d'Aubameyang.

Une bonne nouvelle pour son entraîneur. «Je suis content qu'il soit dans l'équipe. C'est un joueur extraordinaire, il vient de le montrer une nouvelle fois contre Milan. C'est un super gars, un super joueur» , s'est réjoui Peter Bosz. Alors qu'il possède encore trois ans de contrat en Allemagne, Aubameyang va donc devoir se faire une raison.

Dortmund demandait 70 M€

L'ancien Stéphanois souhaitait changer d'air cet été afin de découvrir un nouveau challenge après avoir terminé meilleur buteur (31 buts) de Bundesliga la saison passée. Alors qu'il avait initialement donné à son joueur jusqu'au 26 juillet pour partir à condition de récupérer 70 millions d'euros dans la transaction, Dortmund a finalement décidé de fermer plus tôt que prévu la porte à Aubameyang. Pour offrir un rebondissement dans ce dossier, ses courtisans devront formuler une offre exceptionnelle, au minimum de 100 millions d'euros. Chiche ?

