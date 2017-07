Journal des Transferts : Paris peut s'offrir Alexis Sanchez, Arsenal prêt à tout pour Lemar, Chelsea s'active pour un buteur... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 18/07/2017 à 17h47 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Paris peut s'offrir Alexis Sanchez, Arsenal prêt à tout pour Lemar, Chelsea s'active pour un buteur, l'Inter Milan en embuscade pour Kimpembe, Nice mise sur Jallet… Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h. Le PSG fait figure de favori pour accueillir Alexis Sanchez. Le mercato battant son plein, les clubs s'activent pour peaufiner leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. En un clic, vous avez l'essentiel de ce que vous devez savoir sur le mercato ! Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1 – Paris peut s'offrir Alexis Sanchez Alors qu'il avait fait de Kylian Mbappé sa priorité, le Paris Saint-Germain, toujours à la recherche d'un grand nom en attaque, a décidé de réactiver la piste menant à Alexis Sanchez (28 ans), affirment L'Equipe et la presse anglaise. Avec un bon coup à jouer, Arsenal ne souhaitant pas céder son joueur à un autre club anglais et le Bayern Munich s'étant retiré de la course après l'arrivée de James Rodriguez. Le vice-champion de France sait qu'il a désormais la voie dégagée pour mettre la main sur le Chilien. Même si les prétentions salariales de l'attaquant, la presse anglaise évoque 300.000 euros par semaine, soit plus de 15 millions d'euros par an, promettent de longues négociations. 2 – Arsenal prêt à tout pour Lemar Priorité d'Arsenal au milieu de terrain, Thomas Lemar (21 ans) a déjà fait l'objet de deux offres des Gunners, refusées par Monaco, pas vendeur, sauf si un club propose 90 millions d'euros (bonus compris). Message reçu par la formation londonienne qui compte mettre le paquet pour l'ancien Caennais. D'après la presse anglaise, le Daily Mirror et le Daily Sport en tête, Arsenal, qui a décidé de casser sa tirelire cet été après un exercice 2016-17 compliqué, marqué notamment par une non qualification pour la prochaine Ligue des Champions, devrait rapidement transmettre une nouvelle offre à l'ASM pour le milieu de terrain offensif, très proche cette fois de ce que réclame le champion de France. Le tout frais record d'Alexandre Lacazette (60 millions d'euros bonus compris) tremble déjà. 3 – Chelsea s'active pour un buteur A la recherche d'un attaquant de classe mondiale pour remplacer Diego Costa, qui n'a qu'une idée en tête, retrouver l'Atletico Madrid, Chelsea multiplie les pistes. Si les noms de Morata, Aubameyang, Agüero et Lukaku ont été évoqués, les Blues auraient également approché la Juventus Turin avec une première offre pour Gonzalo Higuain (29 ans). A en croire la presse britannique, la Vieille Dame aurait ainsi refusé 100 millions d'euros pour l'Argentin, recruté il y a un an seulement à Naples et qui s'est très vite imposé chez les Bianconeri. Le club londonien aurait maintenant prévu de s'attaquer à Sergio Agüero (29 ans) avec une possible offre à venir de 68 millions d'euros. De quoi faire réfléchir Manchester City. 4 – L'Inter Milan en embuscade pour Kimpembe Si le Paris Saint-Germain n'est pas vendeur, l'Inter Milan a tout de même décidé de tenter sa chance dans le dossier Presnel Kimpembe (21 ans). Le directeur sportif des Nerazzurri, Walter Sabatini, est prêt à batailler jusqu'à la fin du mercato pour convaincre le jeune défenseur parisien de rejoindre le club lombard, explique L'Equipe. Après une dernière saison prometteuse, Kimpembe entend bien enchaîner et surtout jouer encore plus dans l'optique d'être de la partie en Russie pour la Coupe du monde l'été prochain. Problème, le défenseur part numéro trois dans la hiérarchie derrière le duo Thiago Silva-Marquinhos, sans oublier que le PSG cherche toujours un quatrième défenseur central pour compenser le départ de David Luiz pour Chelsea l'été dernier. S'il s'aperçoit qu'il lui sera difficile de disputer plus de 30 matchs toutes compétitions confondues durant le prochain exercice, Kimpembe pourrait bien écouter attentivement ce que lui propose l'Inter... 5 – Nice mise sur Jallet Alors que la piste Mathieu Debuchy semblait très chaude pour remplacer Ricardo Pereira, de retour au FC Porto après son prêt, c'est finalement Christophe Jallet (33 ans) qui va s'engager dans les heures qui viennent en faveur de Nice. L'Olympique Lyonnais a accepté de libérer le latéral droit de sa dernière année de contrat. L'ancien Parisien aura passé trois saisons dans le Rhône, mais se retrouvait barré par le Brésilien Rafael et le nouveau venu Kenny Tete. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mardi 18 juillet à 18h C'est officiel : - Le milieu stéphanois Fabien Lemoine a signé 4 ans à Lorient.

- Le jeune attaquant Irvin Cardona a prolongé jusqu'en 2021 à Monaco avant d'être prêté au Cercle Bruges (D2 belge).

- L'attaquant parisien Gaëtan Robail a lui aussi été prêté au Cercle Bruges.

- L'attaquant Giovanni Sio et le défenseur Pedro Mendes ont quitté Rennes pour Montpellier.

- Francesco Totti a décidé de raccrocher définitivement les crampons.

- Lassana Diarra a signé à Al-Jazira (Emirats Arabes Unis).

- L'attaquant du Milan AC Gianluca Lapadula a été prêté au Genoa.

- L'attaquant de Nancy Junior Dalé a signé à Giresunspor (D2 turque).

- Tottenham a prolongé son latéral Kieran Trippier jusqu'en 2022. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le PSG ne compte pas payer les 222 millions d'euros de la clause libératoire du Barcelonais Neymar.

- Dans le viseur de l'Inter Milan, Angel Di Maria souhaite rester au PSG.

- Le milieu de terrain de Braga Rafael Assis plaît à Nantes et à l'OM.

- Annoncé possible partant, Rod Fanni ne souhaite pas quitter l'OM.

- Le gardien de Bastia Jean-Louis Leca pourrait devenir la nouvelle doublure de Benoît Costil à Bordeaux.

- Libre, Franck Tabanou se verrait bien de retour à Toulouse.

- Pascal Dupraz a fait savoir que Yannick Cahuzac souhaitait quitter Bastia pour Toulouse.

- Metz souhaite récupérer le Lillois Eric Bauthéac.

- Strasbourg tente de se faire prêter le milieu de terrain du Betis Séville Jonas Martin. A l'étranger : - Eliaquim Mangala, pas retenu par Manchester City, a choisi de rejoindre Besiktas.

- Anthony Martial pourrait être prêté par Manchester United. La Roma, l'Inter Milan et Besiktas sont intéressés.

- L'attaquant de Chelsea Michy Batshuayi a repoussé une offre de Fenerbahçe.

- La Juventus Turin aurait versé 12 millions d'euros, hors bonus, à Arsenal pour le gardien Wojciech Szczesny.

- Le Borussia Dortmund ne compte plus laisser partir Pierre-Emerick Aubameyang.

- L'inter Milan pourrait récupérer 55 millions d'euros de la vente d'Ivan Perisic à Manchester United.

- Leicester City n'aurait reçu encore aucune offre pour Riyad Mahrez.

- Le défenseur Calum Chambers pourrait quitter Arsenal pour Crystal Palace.

- Le milieu de terrain d'Everton Ross Barkley serait proche de Tottenham.

- Ivan Rakitic n'entend pas quitter le FC Barcelone.

- Annoncé sur les tablettes du FC Barcelone, Ander Herrera ne souhaite pas quitter Manchester United.

- Le latéral droit du FC Barcelone Aleix Vidal a refusé de rejoindre la Juventus Turin. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne) A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





