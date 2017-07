Transferts : Jallet et Rybus sur le départ, Lyon en passe de boucler l'opération dégraissage dans les couloirs !

Confronté à un embouteillage dans les couloirs après avoir recruté 3 joueurs dans ce secteur cet été, l'Olympique Lyonnais est sur le point de se débarrasser de deux latéraux : à droite, Christophe Jallet devrait être libéré pour rejoindre l'OGC Nice, tandis qu'à gauche Maciej Rybus est tout proche d'un retour en Russie.

Jallet en route pour l'OGC Nice.

Avec les arrivées de Kenny Tete (Ajax Amsterdam) à droite, et de Fernando Marçal (Benfica) et Ferland Mendy (Le Havre) à gauche, l'Olympique Lyonnais a mis le paquet pour se renforcer au poste de latéral cet été.

Problème : Rafael et Christophe Jallet étaient déjà là à droite, tout comme Jérémy Morel, désormais utilisé en charnière centrale, et Maciej Rybus à gauche. Dès lors, une petite opération dégraissage s'imposait dans les couloirs. Et celle-ci paraît désormais bien engagée !

Jallet attendu à Nice

En effet, la radio RMC affirme ce lundi que Jallet (33 ans) va être libéré par les Gones à un an de la fin de son contrat ! Un départ gratuit n'était pourtant pas forcément prévu, surtout que l'ancien Parisien est attendu dans la soirée du côté de l'OGC Nice, un concurrent direct…

Ces dernières heures, c'est pourtant le défenseur d'Arsenal, Mathieu Debuchy, qui était annoncé en route pour la Côte d'Azur, mais selon la même source, il s'agissait en fait d'un plan B comme l'OL ne voulait pas libérer Jallet dans un premier temps. Le club rhodanien ayant changé d'avis, le natif de Cognac sera Azuréen dès qu'il aura satisfait la traditionnelle visite médicale. Le Tricolore n'a plus ses jambes de 20 ans mais il peut encore rendre de fiers services, lui qui a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives la saison passée en 13 matchs de Ligue 1.

1,5 M€ pour Rybus ?

Côté gauche, Rybus (27 ans) prépare lui aussi ses valises. Décevant pour sa première saison dans la capitale des Gaules, l'international polonais va visiblement retourner en Russie ! En effet, d'après les informations du média russe Sport-Express, l'ancien joueur du Terek Grozny devrait très prochainement s'engager avec le Lokomotiv Moscou. Dans le cadre de cette transaction, Lyon va normalement récupérer 1,5 million d'euros. A défaut de dégager de grosses liquidités, le 4e du dernier exercice de Ligue 1 aura au moins résorbé l'embouteillage au poste de latéral, tout en rajeunissant ses couloirs.

Que pensez-vous de la gestion de ces dossiers par l'OL ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…