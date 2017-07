Journal des Transferts : le retour de la rumeur Neymar au PSG, Mendy tout proche de City, Morata à deux doigts du Milan... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 17/07/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le retour de la rumeur Neymar au PSG, Mendy tout proche de City, Morata à deux doigts du Milan, Ben Arfa indésirable à Paris, Jallet attendu à Nice et Matuidi estimé à 20 millions d'euros... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Neymar encore annoncé au PSG... Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Le retour de la rumeur Neymar au PSG... Tous les étés, c'est presque la même chanson ! Ce lundi, le quotidien catalan Sport a indiqué que l'attaquant du FC Barcelone Neymar était poussé par une partie de son entourage à quitter le club espagnol pour s'éloigner de l'ombre de Lionel Messi et devenir le patron d'une équipe. Bien évidemment, les médias madrilènes ont sauté sur l'occasion pour relancer la rumeur d'une arrivée du Brésilien au Paris Saint-Germain, intéressé par ses services l'an dernier. D'après AS et La Sexta, le père de Neymar va même rencontrer le président parisien Nasser Al-Khelaïfi cette semaine pour lui signifier l'envie de son fils de rejoindre le PSG. Une manière de mettre encore la pression sur le Barça pour renégocier son salaire ? Possible... En tout cas, le secrétaire technique des Blaugrana Robert Fernandez n'est pas inquiet. «Nous n'imaginons pas le club sans Neymar, personne ne va payer la clause», a réagi le dirigeant devant les médias. Pour rappel, la clause libératoire de l'Auriverde s'élève à 222 millions d'euros. 2. Mendy tout proche de City ! Benjamin Mendy prend sérieusement la direction de Manchester City ! Désigné comme la priorité de l'entraîneur des Citizens Pep Guardiola au poste de latéral gauche, l'international français souhaite rejoindre le club anglais, qui serait désormais tout proche d'un accord avec l'AS Monaco d'après le sérieux média The Independant. D'après le journal britannique, City devrait débourser 57 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien Marseillais, soit la somme dépensée la semaine dernière pour recruter le latéral droit Kyle Walker en provenance de Tottenham. Des détails sont encore à régler, mais l'avenir de Mendy devrait donc s'écrire à Manchester. Une perte sportive, mais encore un énorme pactole pour l'ASM... 3. Morata se rapproche aussi du Milan L'attaquant du Real Madrid Alvaro Morata se rapproche sérieusement de l'AC Milan, décidément très actif sur ce mercato d'été. D'après les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, le club italien est à deux doigts de trouver un accord avec la formation espagnole pour le transfert du buteur. Pour s'attacher les services de l'international ibérique, le Milan débourserait ainsi 70 millions d'euros, tout en lui assurant un salaire annuel de 10 millions d'euros ! Pour le quotidien transalpin, cet argent devrait servir au Real pour lancer une offensive pour l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé. 4. Ben Arfa indésirable à Paris ! Pas retenu pour la tournée américaine du Paris Saint-Germain, le milieu offensif Hatem Ben Arfa ne portera plus le maillot du club de la capitale ! Confirmant les informations dévoilées par le Journal Du Dimanche, le quotidien L'Equipe assure que Nasser Al-Khelaïfi a été vexé par le comportement de l'international français, qui a demandé le 9 avril dernier à l'émir du Qatar, Tamim Al-Thani, son contact en indiquant que le président parisien ne lui répondait plus. Du coup, le boss du PSG ne veut plus voir Ben Arfa sous les couleurs franciliennes et son départ cet été est souhaité. Bien que courtisé en Turquie, l'ancien Niçois n'a pas l'intention de quitter Paris sans toucher une partie de l'argent de sa dernière année de contrat. Ben Arfa serait même prêt à attendre le mercato d'hiver... Un nouveau feuilleton en perspective. 5. Jallet plutôt que Debuchy à Nice ! Coup de théâtre ce lundi soir ! Après avoir annoncé que Mathieu Debuchy (Arsenal) prenait la route de l'OGC Nice, la radio RMC affirme que c'est finalement le Lyonnais Christophe Jallet qui va renforcer les Aiglons au poste de latéral droit ! L'ancien Parisien doit rejoindre la Côte d'Azur dans les prochaines heures. Selon la même source, le natif de Cognac faisait office de priorité du Gym à ce poste pour compenser la fin du prêt de Ricardo Pereira. Cependant, dans un premier temps, l'OL n'a pas voulu libérer Jallet de la dernière année de son bail. Nice s'est donc tourné vers Debuchy qu'Arsenal était visiblement prêt à céder gratuitement. Mais les Gones sont revenus sur leur décision et auraient accepté de laisser le Tricolore partir libre, même si c'est pour renforcer un concurrent ! Du coup, c'est bien le Lyonnais qui doit rejoindre le récent 3e de Ligue 1. 6. Matuidi estimé à 20 millions d'euros Alors que Blaise Matuidi n'aurait pas encore définitivement tranché sur son avenir, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est toujours dans le viseur de la Juventus Turin. Selon la Rai, le club de la capitale pourrait finalement céder l'international français contre un chèque de 20 millions d'euros. Alors que les Bianconeri ne comptaient pas dépenser plus de 15 millions d'euros pour racheter la dernière année de contrat du Parisien, la vente de Leonardo Bonucci au Milan AC pour 40 millions d'euros offre plus de moyens à la Juve. Affaire à suivre... Télégramme Foot Transfert - mis à jour le lundi 17 juin 2017 à 18h00. C'est officiel : - Bordeaux a officialisé l'arrivée du défenseur Vukasin Jovanovic en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg.

- En fin de contrat à Valenciennes, le milieu Saliou Ciss a signé un contrat de 3 ans avec Angers. - Le Milan a recruté le milieu de terrain Lucas Biglia en offrant 20 millions d'euros à la Lazio Rome.

- L'ailier Nolito s'est engagé avec le FC Séville en provenance de Manchester City.

- Le gardien de Manchester United Oscar Romero a prolongé jusqu'en juin 2021.

- Le latéral droit Mariano a quitté le FC Séville pour Galatasaray lors d'un transfert estimé à 4 millions d'euros. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le FC Barcelone a démenti la possibilité d'un échange concernant Ivan Rakitic et André Gomes avec le milieu du Paris Saint-Germain Marco Verratti. De toute façon, le PSG ne veut pas vendre l'Italien cet été.

- Courtisé par plusieurs clubs européens, le défenseur central Presnel Kimpembe ne sera pas vendu par le Paris Saint-Germain cet été.

- L'entraîneur de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia a reconnu que son club recherchait encore un latéral droit, un latéral gauche et un buteur.

- Une rumeur indique un intérêt de l'Olympique de Marseille pour le buteur de Chelsea Loïc Rémy, sur le départ et suivi également par des formations anglaises.

- Le technicien de l'AS Monaco Leonardo Jardim a confirmé qu'il comptait sur Kylian Mbappé pour la saison à venir.

- Face à l'intransigeance de Monaco, Arsenal aurait abandonné la piste menant à l'ailier Thomas Lemar.

- Le latéral gauche de l'Olympique Lyonnais Maciej Rybus devrait filer au Lokomotiv Moscou.

- Bordeaux suivrait avec attention la situation du milieu de terrain de Schalke 04 Benjamin Stambouli.

- Le coach de l'AS Saint-Etienne Oscar Garcia fait le forcing pour convaincre le milieu d'Aston Villa Jordan Veretout.

- Le buteur de l'AS Saint-Etienne Nolan Roux est attendu au FC Metz. À l'étranger : - Un temps présent dans les rumeurs, l'ailier Gareth Bale a assuré qu'il allait rester au Real Madrid.

- Chelsea serait intéressé par l'attaquant de Manchester City Sergio Agüero.

- Le défenseur central de Chelsea Kurt Zouma va bien être prêté à Stoke City.

- Tottenham négocie actuellement avec Everton pour le milieu offensif Ross Barkley.

- Le latéral droit du Real Madrid Danilo serait d'accord pour rejoindre Chelsea.

- Le défenseur central de Liverpool Mamadou Sakho n'a pas été retenu pour le stage de pré-saison à Hong-Kong.

- Le Milan AC s'intéresse au milieu du Bayern Munich Renato Sanches.

- L'AS Roma offrirait 24 millions d'euros pour l'attaquant de Sassuolo Grégoire Defrel. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Ang, Esp, Ita, All) A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS