Transfert : Bordeaux dans le coup pour Stambouli ?

En quête d'un milieu de terrain défensif, Bordeaux multiplie les pistes. Javi Garcia (Zénith), Nampalys Mendy (Leicester) ou encore Otavio (Atletico Paranaense), pour le moment, aucun dossier n'a réellement avancé. Ce dimanche, un nouveau joueur se retrouve dans le viseur des Girondins : Benjamin Stambouli (Schalke 04).

Stambouli apprécié par Bordeaux.

Benoît Costil, Youssouf Sabaly, Vukasin Jovanovic, Lukas Lerager et Alexandre Mendy. Pour le moment, Bordeaux a recruté malin en ce mercato estival, ne dépensant que 10,5 millions d'euros pour ces joueurs.

En quête d'un milieu de terrain défensif, les Girondins visent un joueur plus expérimenté. Les trois pistes annoncées jusqu'ici menant à Javi Garcia (Zénith), Nampalys Mendy (Leicester) ou encore Otavio (Atletico Paranaense), restent en stand-by, mais ce dimanche, un nouveau nom est venu s'ajouter à la liste.

Stambouli dans le viseur

Selon L'Equipe, l'institution aquitaine pourrait finalement se rabattre sur un ancien pensionnaire de Ligue 1 : Benjamin Stambouli (26 ans). Cédé par le Paris Saint-Germain à Schalke 04 pour 8 millions d'euros l'été dernier, le champion de France 2012 a traversé une saison assez compliquée avec le club de Gelsenkirchen. A l'affût de tous les bons coups, le récent 6e de Ligue 1 aurait dans l'idée de se rapprocher de Schalke pour récupérer l'ancien Montpelliérain.

L'avenir pourrait s'assombrir à Schalke, le bon moment pour Bordeaux ?

Malgré son temps de jeu important en Allemagne (2251 minutes, 37 matchs, 26 titularisations), Stambouli pourrait se montrer intéressé par un retour en France dans une formation ambitieuse. Car du côté du Veltins-Arena, on l'imagine mal prendre plus de poids dans les mois à venir, Nabil Bentaleb, Leon Goretzka ayant deux longueurs d'avance.

Maximilian Meyer et Johannes Geis, grands espoirs allemands mais souvent boudés par Markus Weinzierl, pourraient eux avoir plus de temps de jeu avec Domenico Tedesco. Si l'on ajoute en plus l'arrivée récente d'Amine Harit en provenance de Nantes, Stambouli, qui n'a pas non plus brillé ces derniers mois, pourrait avoir du mal face à la concurrence, jeune et fougueuse. Le bon moment pour tenter l'aventure du côté de la Gironde ?

