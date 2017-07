Journal des Transferts : Bakayoko file à Chelsea, Aurier vers la sortie, la préférence de Giroud...

Bakayoko à Chelsea, Aurier va quitter le PSG, Giroud veut rejoindre Dortmund, Aubemayeng proche de Chelsea, Martial courtisé par l'Inter, Marcelo a signé à l'OL... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures.

Bakayoko est un Blue.

Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière.

Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater

1. Bakayoko à Chelsea !

La fin d'un très long feuilleton ! Après plusieurs semaines de tractations avec Monaco, Chelsea a officialisé ce samedi l'arrivée de Tiémoué Bakayoko. Auteur d'une belle saison avec l'ASM, le milieu de terrain français a tapé dans l'oeil d'Antonio Conte, qui a fait des pieds et des mains pour l'attirer à Londres. Les Blues ont déboursé 45 millions d'euros pour l'ancien Rennais, qui a signé un contrat de cinq années.

2. Aurier, par ici la sortie

L'arrivée de Daniel Alves ne laisse plus de doute possible concernant l'avenir de Serge Aurier au Paris Saint-Germain. Désireux de s'en aller, le latéral droit va peut-être rejoindre son prochain club dans les prochaines heures. C'est en tout cas ce que laissent penser les informations du journaliste Nabil Djellit‏. «Serge Aurier a fait des accolades appuyées à ses coéquipiers du PSG avec des 'Bonne chance, bonne carrière'. Comme un quasi clap de fin !» , a-il posté sur Twitter. L'ancien Toulousain est annoncé sur les tablettes de l'Inter Milan, la Juventus Turin et le Milan AC.

3. La préférence de Giroud va à Dortmund

Alors qu'il a ouvert la porte à un départ cet été suite à l'arrivée d'Alexandre Lacazette à Arsenal, Olivier Giroud pourrait prendre la direction de l'Allemagne. Alors que l'OM et Everton espèrent attirer l'attaquant français, le Daily Mirror assure que le Gunner souhaite rejoindre Dortmund. Une information du tabloïd à prendre avec des pincettes. Dortmund a ciblé l'ancien Montpellérain pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, annoncé partant et proche de Chelsea.

4. Aubameyang à Chelsea, ça chauffe !

Après avoir loupé Romelu Lukaku, finalement parti à Manchester United, Chelsea souhaite se consoler avec Pierre-Emerick Aubameyang. Et le dossier aurait bien avancé ces dernières heures ! Selon le Mirror, les Blues seraient proches d'un accord avec le Borussia Dortmund pour un transfert d'environ 70 millions d'euros, soit le montant réclamé par le BVB pour céder l'international gabonais. Attention toutefois au Milan AC qui était prêt à faire une offre de 60 millions d'euros et pourrait s'aligner sur la proposition de Chelsea pour poursuivre son énorme mercato.

5. L'Inter tente le coup pour Martial !

En discussion avec Manchester United, qui courtise son ailier Ivan Perisic, l'Inter Milan en profite pour tenter un coup. D'après le média Sky Sports, les Nerazzurri cherchent à inclure l'ailier Anthony Martial dans le deal qui concerne le Croate ! Pour l'instant, aucune précision n'est apportée sur la réponse des Red Devils. Au sortir d'une deuxième saison plus difficile à MU, le Français a récemment démenti des rumeurs affirmant qu'il avait réclamé son départ. Arsenal et l'AS Roma s'intéresseraient également à l'ancien Monégasque.

6. Marcelo est Lyonnais !

Alors que Besiktas avait officialisé un accord jeudi, l'Olympique Lyonnais a confirmé l'arrivée du défenseur central Marcelo Antonio Guedes Filho vendredi soir. Le Brésilien a signé un contrat de trois ans en faveur de l'OL.

«Marcelo répond parfaitement aux critères que nous recherchions. C'est un défenseur expérimenté avec un grand leadership, rapide, et dynamique, capable de bien relancer et est également très intéressant dans le jeu aérien» , a indiqué le responsable de la cellule recrutement, Florian Maurice, sur le site des Gones.

Sixième recrue lyonnaise, Marcelo sera présenté à la presse ce lundi 19 juillet à 15h45. Son transfert a coûté 7 millions d'euros, plus 500 000 euros de bonus.

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 15 juillet à 18h

C'est officiel :

- Libéré de sa dernière année de contrat par l'Olympique de Marseille, le défenseur Baptiste Aloé s'est engagé pour trois saisons en faveur de Valenciennes.

- Le défenseur central de Besiktas, Marcelo, a signé un contrat de trois ans avec l'Olympique Lyonnais.

- Le milieu de terrain Tiémoué Bakayoko a quitté Monaco pour Chelsea. Prix du transfert : 45 millons d'euros.

- Le défenseur polyvalent Abdou Diallo quitte Monaco pour Mayence. Prix estimé : 5 millions d'euros.

- Saint-Etienne a proposé 5 millions d'euros pour le défenseur polyvalent d'Ingolstadt, Marcel Tisserand.

- L'attaquant Neal Maupay quitte Saint-Etienne pour rejoindre Brentford (D2 anglaise).

- Manchester City a recruté le milieu offensif de Vasco de Gama, Douglas Luiz, qui a signé un contrat de cinq ans.

- Le Milan AC a trouvé un accord avec la Juventus Turin pour le transfert du défenseur central, Leonardo Bonucci.

- Le milieu de terrain du Milan AC, Andrea Bertolacci, a été prêté une saison au Genoa.

- Le milieu offensif Wesley Sneijder a résilié son contrat avec Galatasaray.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France :

- L'attaquant du Paris Saint-Germain, Jean-Christophe Bahebeck, va être prêté au club suisse de Lugano.

- L'attaquant pisté par l'Olympique de Marseille, Nikola Kalinic, ne quittera la Fiorentina que pour rejoindre le Milan AC.

- Le milieu de terrain Tiémoué Bakayoko va quitter Monaco pour Chelsea dans les prochaines heures.

- Le latéral gauche de Nice Dalbert Henrique veut absolument rejoindre l'Inter Milan.

- Le milieu de terrain Yannick Cahuzac va quitter Bastia pour Toulouse.

- Strasbourg pourrait se faire prêter le milieu de terrain de Rennes, Clément Chantôme.

A l'étranger :

- L'attaquant Zlatan Ibrahimovic pourrait signer un nouveau contrat avec Manchester United dès le mois de décembre prochain.

- Le milieu de terrain de la Lazio Rome, Lucas Biglia, a confirmé son transfert imminent au Milan AC.

A lundi 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts.