PSG : Aurier, départ imminent !

Annoncé sur le départ, Serge Aurier va bien quitter le Paris Saint-Germain très prochainement. Le latéral droit ivoirien ne s'est pas envolé avec les Parisiens en direction des Etats-Unis pour la tournée de pré-saison.

Avec l'arrivée de Daniel Alves au Paris Saint-Germain cette semaine, il n'y avait plus aucun doute possible concernant l'avenir de Serge Aurier (24 ans) dans la capitale, alors qu'un départ de Thomas Meunier, très bon pour sa première saison au PSG, n'était pas à l'ordre du jour. Désireux de s'en aller, le latéral droit ivoirien va bien quitter le club dans les prochains jours.

Ce samedi, le journaliste Nabil Djellit annonçait que l'ancien Toulousain avait dit au revoir à ses coéquipiers. «Serge Aurier a fait des accolades appuyées à ses coéquipiers du PSG avec des "Bonne chance, bonne carrière". Comme un quasi clap de fin !» , a-t-il posté sur Twitter. Un clap de fin confirmé quelques heures plus tard. Alors que les Parisiens se sont envolés pour les Etats-Unis afin de participer à une tournée de pré-saison, Aurier faisait partie des absents.

Aurier en route pour l'Italie ?

Sur une photo publiée par le Paris SG devant l'avion qui emmènera les joueurs et le staff à Miami, l'absence d'Aurier n'est pas passée inaperçue. Un signe que le départ de l'Eléphant est imminent et qu'il sera très certainement bouclé avant le retour des Parisiens le 26 juillet. A noter que Hatem Ben Arfa et Grzegorz Krychowiak sont, comme annoncé vendredi, absents également.

Reste désormais à savoir vers quelle destination s'envolera Aurier. Les pistes les plus chaudes menaient en Italie ces derniers jours. La Juventus Turin, l'Inter Milan et le Milan AC, sont annoncés comme les clubs les plus intéressés. Réponse attendue dans les prochains jours, voire les prochaines heures.

