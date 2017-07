Top Déclarations : Roux et Pamela, Galtier fracasse Saivet, Sio furieux, Denayer ne veut pas jouer dans une petite ville... Romain Rigaux - Top Declarations, Mise en ligne: le 15/07/2017 à 08h51 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Roux s'amuse de la rumeur Pamela Anderson, Galtier fracasse Saivet, Sio furieux, Denayer ne veut pas jouer dans une petite ville, l'émouvant Defoe, Taarabt perd sa passion, Alves drague Verratti... Découvrez les phrases choc de la semaine. Nolan Roux devrait quitter Saint-Etienne cet été Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Nolan Roux - «Je ne sais pas quel mec a sorti ça, mais bravo à lui (il rigole). Il a dû faire une grosse soirée hier soir... Je ne vois pas comment on peut sortir des choses comme ça ! Alors oui, c'est marrant une minute, les sites parodiques ne savent pas trop quoi écrire. Mais je me demande comment le journaliste du JDD a pu croire et reprendre ça ! Pamela Anderson à Saint-Etienne, ça ferait un peu bizarre (il sourit). (...) Franchement : moi à Saint-Etienne avec Pamela Anderson ? Mais où peut se situer le rapprochement ? (...) Bon, après, peut-être qu'elle m'a vu à travers la télé... Si c'est le cas, elle a sûrement dû se dire qu'elle pourrait être ma mère» (France Football, le 09/07/2017) Alors que le Journal du Dimanche annonçait une relation entre l'attaquant de Saint-Etienne et l'ancienne célèbre naïade d'Alerte à Malibu, cette rumeur a bien fait rire l'attaquant de Saint-Etienne. 2. Christophe Galtier - «Un meneur de jeu ? Je pensais l'avoir trouvé avec Henri Saivet. Mais s'il n'a pas joué en Angleterre, maintenant, je sais pourquoi : il n'a plus faim. Du tout. On te souffle son nom, tu te dis "bonne idée" !» (France Football, le 11/07/2017) Une idée pas si bonne finalement... 3. Giovanni Sio - «Aujourd'hui, personne ne répond. C'est vraiment un manque de respect. À partir du moment où ils ne comptent pas sur moi, je ne comprends pas pourquoi ils laissent traîner le truc comme ça. J'ai toujours donné le meilleur pour le Stade Rennais pendant deux ans. Je n'ai jamais foutu la merde dans un vestiaire. Je n'ai jamais triché, j'ai marqué des buts. Je ne comprends pas. Je suis furieux !» (L'Equipe, le 09/07/2017) L'attaquant rennais n'a pas apprécié le mutisme de ses dirigeants et de son entraîneur alors qu'il souhaite rejoindre Montpellier. Le club breton lui a répondu, dans la presse, qu'il discutait avec son agent, et le joueur a eu une discussion musclée avec Christian Gourcuff quelques jours plus tard. Ambiance... 4. Jason Denayer - «Ils ont mis un veto à mon départ à Lyon. Ils ne veulent pas me vendre ou alors uniquement à des conditions exorbitantes et irréelles comme par exemple avec une clause de rachat au même prix que celui de la vente. Du coup, les clubs me veulent mais uniquement en prêt. (...) Lyon était un club parfait, une équipe ambitieuse dans un bon championnat. Nous étions d'accord avec l'OL mais pas City, qui veut absolument me prêter à Gérone. Or, ils sont promus, jouent en contres, c'est une petite ville, avec peu de supporters. Tout le contraire de Lyon» (Voetbal Magazine, le 12/07/2017) Lyon a finalement décidé de recruter le défenseur de Besiktas, Marcelo. 5. Jermain Defoe - «Au revoir mon ami, tu vas beaucoup me manquer. Je me sens tellement béni que Dieu t'ait amené dans ma vie et d'avoir eu des moments incroyables avec toi et pour ça je suis tellement reconnaissant. Je n'oublierai jamais la façon dont tu m'as regardé la première fois que je t'ai rencontré, l'amour authentique dans ces jolis yeux. C'est vraiment dur de trouver les mots pour exprimer combien tu comptais pour moi. La façon dont tu disais mon nom, tes petits sourires quand les caméras étaient sorties comme une petite superstar et l'amour que je ressentais quand j'étais avec toi. Ton courage et ta bravoure continueront à m'inspirer pour le reste de ma vie. Tu ne sauras jamais quelle différence tu as fait en moi en tant que personne. Dieu t'a dans ses bras et je te porterai toujours dans mon coeur. Dors en paix mon petit. Mon meilleur ami» (Twitter, le 08/07/2017) Très proche du petit Bradley Lowery, âgé de 6 ans et atteint d'un cancer, l'attaquant anglais a été très affecté par le décès de ce jeune garçon qui était devenu la mascotte de la Premier League. 6. Adel Taarabt - «Quand je suis arrivé (à Benfica), l'entraîneur était Jorge Jesus. Ensuite, il est allé au Sporting, le club rival, et Rui Vitoria est arrivé. C'est vrai, je n'étais pas bien physiquement, j'ai pris quelques kilos parce que je mangeais beaucoup. Après il y a eu des problèmes. Je suis allé au Genoa, ça a été dur. J'ai perdu la motivation, l'amour du football. J'étais un passionné du jeu, je regardais des matchs de tous les championnats. Mais j'ai perdu cet amour du football» (Record, le 12/07/2017) Considéré comme un futur crack à ses débuts, Taarabt n'a malheureusement pas réussi à avoir la carrière qui lui semblait destiné. 7. Daniel Alves sur Marco Verratti - «Je suis venu pour jouer avec lui donc s'il part, comment je vais faire ? C'est ça mon message, j'espère qu'il nous aidera à réaliser notre rêve. Plus de bons joueurs on aura, plus on aura de chances de réaliser ce rêve» (Conférence de presse, le 12/07/2017) A peine arrivé au PSG, le Brésilien est prêt à aider son nouveau club dans le dossier Marco Verratti. 8. Lukas Podolski - «Bien sûr, c'est tentant quand vous entendez que vous pourriez gagner 15 à 20 millions d'euros en Chine. Mais les méthodes de négociations des huit ou neuf agents, qui sont en partie impliqués, sont quasiment équivalentes à celles de criminels. En fin de compte, votre salaire en Chine peut être plus élevé, mais ce que vous gagnez en réalité est une somme plus petite en raison de tous les sombres canaux qui interfèrent» (Bild, le 12/07/2017) Autant dire que le champion du monde 2014 n'imitera pas certains footballeurs en ralliant l' «Eldorado» chinois... 9. Patrice Evra sur Wayne Rooney- «Je voudrais te remercier pour toutes ces années passées ensemble. On a gagné beaucoup de trophées ensemble. Tu es une légende de Manchester United et j'espère que tous les fans se rappelleront toujours de toi pour ça. En tant que personne, je suis meilleur que toi parce que même ta femme dit que je la fais rigoler avec mes vidéos donc j'attends toujours tes remerciements» (Instagram, le 12/07/2017) Le vibrant hommage de Patrice Evra à Wayne Rooney, parti de Manchester United pour Everton. Non sans humour... 10. Thierry Henry sur Lionel Messi - «Pensez-vous que Mona Lisa sera un jour remplacée au Louvre ?» (Vidéo promotionnelle, le 09/07/2017) Voici la réponse de l'ancien attaquant français lorsqu'on lui demande qui pourrait remplacer Lionel Messi au FC Barcelone dans les années à venir. C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS