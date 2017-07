Monaco : le transfert de Bakayoko à Chelsea est bouclé !

Sauf énorme rebondissement, Tiémoué Bakayoko évoluera à Chelsea la saison prochaine. Le club londonien a trouvé un accord avec Monaco pour un transfert à 45 millions d'euros. Le milieu de terrain doit signer son contrat vendredi.

Bakayoko quitte Monaco pour Chelsea

Comme annoncé depuis plusieurs mois, Tiémoué Bakayoko (22 ans) va bien quitter l'AS Monaco pour évoluer sous les couleurs de Chelsea. Si Manchester United et le Paris SG notamment ont tenté de doubler les Blues sur ce dossier, c'est bien la formation d'Antonio Conte qui a eu le dernier mot.

Un temps réticent en raison de la blessure au genou qui handicape le milieu de terrain de l'ASM, le club londonien a mis du temps pour boucler ce dossier. Mais RMC affirme qu'un accord définitif autour de 45 millions d'euros a été conclu entre les deux clubs. L'ancien Rennais va s'envoler pour Londres afin de passer sa visite médicale avant de signer un contrat de 5 ans ce vendredi.

Recruté 8 M€ en 2014

Arrivé sur le Rocher en 2014, l'international français (1 sélection) repart donc trois ans plus tard. Un départ programmé par l'ASM puisque Bakayoko faisait partie des joueurs possédant un bon de sortie pour cet été. Avec sa vente, le club de la Principauté effectuera une belle plus-value pour un élément recruté 8 millions d'euros.

On ne reverra donc plus la paire Bakayoko-Fabinho au stade Louis II la saison prochaine. D'ailleurs, ce départ devrait bien pousser Monaco à retenir le Brésilien cet été. Mais on parle aussi d'un départ de Fabinho pour l'Atletico Madrid en janvier 2018 pour 45 millions d'euros, l'ASM refusant de le céder au PSG. Cela laisserait donc six mois à Leonardo Jardim pour préparer la relève dans l'entrejeu.

Bakayoko à Chelsea, un bon choix ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...