PSG : son choix, Manchester City, la Ligue des Champions, Verratti... Ce qu'il faut retenir de la présentation de Daniel Alves

Après la signature d'un contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain, Daniel Alves était présenté à la presse ce mercredi. L'occasion pour le latéral droit d'expliquer son choix et d'afficher ses ambitions.

Le Paris Saint-Germain a réalisé son premier gros transfert du mercato estival en recrutant Daniel Alves (34 ans) ce mercredi. Libre de tout contrat, le latéral brésilien s'est engagé pour deux ans en faveur du club de la capitale. Dans la foulée, le PSG avait organisé une conférence de presse pour présenter sa nouvelle star.

Le choix de Paris plutôt que Manchester City

Comme toujours, la recrue parisienne a eu le droit à la fameuse question : pourquoi avoir choisi le Paris SG ? «Paris a un projet incroyable. Celui d'être une équipe gigantesque au niveau mondial. J'ai toujours joué dans le but de faire la différence là où je suis. Et le président a montré une grande conviction en présentant le projet. J'aime faire l'histoire. Ce club n'a pas encore eu le bonheur d'obtenir une Ligue des Champions et j'aime les grands objectifs, spéciaux et ambitieux» , a expliqué l'Auriverde.

Le PSG partait pourtant avec une longueur de retard puisque l'ancien Barcelonais était annoncé proche de Manchester City. «J'avais non seulement l'intérêt de Manchester City mais également d'autres clubs anglais. Il y avait un projet très intéressant aussi. Mais j'ai discuté avec le président qui m'a parlé de ce club qui a l'ambition d'être beaucoup plus grand qu'il ne l'est» , a-t-il confié. «J'ai des amis ici et ma femme aime beaucoup cette ville. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui font que l'on change d'idée» , a ajouté le Brésilien.

Son expérience en Ligue des Champions et le message à Verratti

Alves a d'ailleurs eu un mot pour Josep Guardiola, que l'on annonce très furieux de cette volte-face en Angleterre, et Manchester City. «Si Guardiola et Manchester City l'ont mal pris, je leur présente mes excuses. Mais je prends mes responsabilités et je suis venu ici pour continuer à être un champion» , a-t-il glissé. Un champion exceptionnel qui a remporté à trois reprises une C1 qui échappe au PSG. C'est d'ailleurs son expérience dans cette compétition qu'il compte apporter à sa nouvelle équipe.

«J'apporte mon expérience à Paris de vainqueur de la C1. Je ne dis pas qu'on va la gagner mais on va ensemble essayer de conquérir ce titre. Il n'y a pas de rêve trop grand, mais il y a des gens qui ne rêvent pas assez grand» , a lancé Alves, reprenant le slogan du club de la capitale. Et pour l'aider, il compte bien sur Marco Verratti, désireux de rejoindre le Barça cet été. «Je suis venu ici pour jouer avec lui. S'il part, pourquoi suis-je venu ?» , a-t-il lâché avec le sourire. Qu'Alves se rassure, le PSG n'a pas l'intention de laisser partir l'Italien malgré ses envies de départ.

