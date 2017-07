PSG : Aurier peut désormais partir, mais pas à n'importe quel prix !

L'arrivée de Daniel Alves au Paris Saint-Germain va permettre à Serge Aurier de quitter la capitale. Si le PSG est désormais prêt à le laisser partir, il faudra que les clubs intéressés répondent aux exigences financières des dirigeants parisiens.

Un départ d'Aurier est attendu cet été

Doublé dans la hiérarchie par Thomas Meunier au poste de latéral droit la saison passée, Serge Aurier souhaite quitter le Paris Saint-Germain. L'international ivoirien l'a fait savoir en fin de saison à son entraîneur Unai Emery et il a refusé la proposition de prolongation du club de la capitale. Au départ, le PSG, et surtout son président Nasser Al-Khelaïfi, souhaitait le conserver, mais la donne a changé.

Conscient que le défenseur de 24 ans ne changera pas d'avis, Paris a revu sa position ces dernières semaines et Emery a accepté un départ, à la condition qu'une recrue débarque à son poste. Avec le recrutement de Daniel Alves, dont la signature est attendue ce mercredi, la porte s'est ouverte pour l'ancien Toulousain. Reste désormais à trouver un nouveau point de chute.

L'Italie apprécie Aurier

Ces derniers mois, de nombreux clubs ont songé à Aurier : du FC Barcelone à Manchester City, en passant par Manchester United. Mais c'est surtout du côté de l'Italie que l'Eléphant possède une belle cote puisque la Juventus Turin a engagé des discussions récemment. Cette piste s'est néanmoins refroidie avec l'arrivée mardi de Douglas Costa, qui a pris la dernière place de joueur extracommunautaire. Du coup, son avenir pourrait se situer du côté de Milan.

Selon L'Equipe, le Milan AC et l'Inter Milan sont toujours très intéressés. Les Nerazzurri ont même déjà entamé des discussions avec le joueur, séduit par le projet. Mais Aurier est encore loin de la Lombardie. Pour le moment, les exigences salariales de l'Ivoirien (il perçoit 3 M€ annuels) et son prix sont trop élevés pour l'Inter. Le PSG entend récupérer entre 20 et 25 millions d'euros pour un joueur recruté 10 millions d'euros, plus 2 millions de bonus, à Toulouse. Avis aux amateurs.

