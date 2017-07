Chelsea : Zouma pourrait finalement partir en prêt, mais pas pour la Ligue 1...

Désireux de s'imposer à Chelsea, le défenseur central Kurt Zouma n'exclurait finalement pas de partir en prêt cette saison. Malgré l'intérêt de l'OM, l'OL et Nice en Ligue 1, le Français devrait privilégier un mouvement en Premier League. Il doit discuter avec Stoke City et West Bromwich Albion mercredi.

Zouma va discuter avec deux prétendants anglais.

«Je suis très bien à Chelsea. Mon objectif premier est de rester à Chelsea. Les cartes vont être remises sur la table. A moi de faire le boulot.» Fin juin, malgré son faible temps de jeu, Kurt Zouma clamait sa volonté de s'imposer chez les Blues dans les colonnes de France Football.

Si la rude concurrence, encore renforcée par l'arrivée d'Antonio Rüdiger en provenance de l'AS Rome, ne semblait pas effrayer le défenseur central de 22 ans, celui-ci a visiblement fini par revoir ses plans. D'après le média Sky Sports, le manager des Blues, Antonio Conte, estime ainsi qu'il serait préférable pour l'international français de passer une saison en prêt dans un autre club. Une aubaine pour la Ligue 1 ? Pas vraiment.

Zouma va aborder une saison décisive

Car si l'Olympique de Marseille, qui se verrait bien l'associer à Adil Rami, l'Olympique Lyonnais, désormais en passe de recruter Marcelo (Besiktas) à ce poste, et Nice ont manifesté leur intérêt, l'ancien Stéphanois et son club privilégient visiblement un mouvement dans le championnat anglais. Selon le média britannique, le Tricolore va discuter mercredi avec Stoke City et West Bromwich Albion d'une éventuelle arrivée sous la forme d'un prêt.

Alors que le FC Valence s'est également positionné, Zouma doit absolument emmagasiner du temps de jeu s'il espère revenir dans la course avec l'équipe de France à moins d'un an du Mondial 2018. A ce titre, un passage dans un club moins huppé de Premier League pourrait lui permettre de se relancer, comme Mamadou Sakho (Liverpool) durant son prêt à Crystal Palace. Remis en janvier dernier d'une grave blessure au genou droit qui a occasionné 11 mois d'indisponibilité, le natif de Lyon, a été aligné à seulement 13 reprises la saison passée toutes compétitions confondues, et il n'a plus de temps à perdre.

D'après vous, est-il préférable pour Zouma de rester en Premier League ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…