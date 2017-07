Journal des Transferts : Mandanda et Rooney rentrent au bercail, Paris peut y croire pour Alexis, le Real tempère pour Mbappé... Youcef Touaitia - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 10/07/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Mandanda de retour à Marseille, Rooney rentre à Everton, Arsenal prêt à faire une fleur au PSG, le Real ne suit pas Paris pour Mbappé, Alves dans le flou, Amavi ne jouera pas à Séville... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures. Mandanda va retrouver le Vélodrome. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Mandanda retourne à Marseille Le feuilleton Steve Mandanda touche à sa fin. Après plusieurs semaines de négociations compliquées, l'Olympique de Marseille et Crystal Palace ont trouvé un accord pour le transfert du gardien français, annonce L'Equipe. Alors que l'OM offrait 1,5 million d'euros pendant que le club anglais en demandait 8 millions, les deux clubs se sont entendus pour une transaction estimée entre 2 et 6 millions d'euros, selon les bonus. Déjà à Marseille depuis plusieurs jours pour s'entraîner, Mandanda doit signer un contrat de trois ans dans les prochaines heures. 2. Rooney rentre lui aussi au bercail ! C'était attendu, c'est désormais officiel : Wayne Rooney revient à Everton ! Après 13 années à Manchester United, l'attaquant anglais a signé un contrat de deux ans ce dimanche chez les Toffees. Rooney a disputé 559 matchs, pour 253 buts marqués, avec les Red Devils. Il avait rejoint Old Trafford en 2004. 3. Paris en pole pour Sanchez ? A un an de la fin de son contrat, Alexis Sanchez continue de jouer avec les nerfs d'Arsenal. Après avoir refusé une juteuse prolongation avec à la clé, un salaire hebdomadaire de 350 000 euros, le Chilien a émis le souhait de rejoindre Manchester City. Mais voilà, le club londonien, qui fait des pieds et des mains pour le retenir, et qui semble désormais résigné à voir partir son meilleur élément offensif, refuse catégoriquement de renforcer la concurrence, annonce le Sunday Express. Face à cette situation, Arsenal serait donc prêt à laisser filer le Sud-Américain, mais uniquement à un club qui n'évolue pas en Premier League, dans le but de récupérer une somme importante cet été. Une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, qui n'ont jamais caché leur admiration pour l'ancien Barcelonais. Reste à savoir si Sanchez serait intéressé par un mouvement à l'étranger. En tout cas, le PSG pourrait avoir un bon coup à jouer dans ce dossier s'il réalise un gros effort financier. 4. Mbappé, le Real ne suit pas le PSG Voilà un rebondissement assez inattendu. Toujours prêt à faire des folies pour atteindre ses cibles, le Real Madrid se fixe des limites pour Kylian Mbappé. Convoité par plusieurs formations européennes, l'attaquant de l'AS Monaco coûterait forcément plus de 100 M€ en cas de transfert. Pas de problème pour le club madrilène. Non, ce qui dérange le champion d'Espagne, c'est plutôt la case salaire. En effet, le Real refuserait de s'aligner sur l'offre salariale du Paris Saint-Germain, nous apprend la Cadena COPE, mais sans donner de chiffres. Pour le président Florentino Pérez, il s'agit d'une question de principe au vu du jeune âge du Monégasque. Attention, cela ne signifie pas que l'international tricolore n'ira pas au Real. S'il choisit la Casa Blanca en mettant l'aspect financier au second plan, Mbappé pourrait très bien rejoindre la capitale espagnole. D'autant que Monaco n'est pas emballé à l'idée de renforcer son concurrent parisien. 5. L'énigme Daniel Alves Libre depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin, le latéral droit Daniel Alves est fortement pressenti du côté de Manchester City, où il pourrait retrouver son ancien entraîneur au FC Barcelone, Pep Guardiola. Mais ce samedi, La chaîne L'Equipe a jeté un pavé dans la marre puisque nos confrères assurent que le Brésilien serait d'accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain ! Déjà ciblé par les dirigeants de la capitale l'été dernier, Alves, qui aurait été aperçu à Paris ces dernières heures, pourrait débarquer afin de compenser l'éventuel départ de Serge Aurier, annoncé proche de la Vieille Dame. Si la venue d'un tel champion ne serait pas une mauvaise chose pour le PSG, il faut tout de même prendre cette information avec d'énormes pincettes. En effet, il ne serait pas étonnant que l'Auriverde se serve de l'intérêt annoncé du vice-champion de France pour faire monter les enchères et négocier le meilleur contrat possible, à Paris, Manchester City, qui ne va pas lâcher l'affaire aussi facilement... ou ailleurs. Affaire à suivre. 6. Amavi n'ira pas à Séville ! Alors que le FC Séville et Aston Villa avaient annoncé un accord pour son transfert, Jordan Amavi ne devrait pas rejoindre le club espagnol ! Selon le Diario de Sevilla, le latéral gauche n'a pas convaincu les médecins andalous lors de la visite médicale. Rappelons que le Français avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en 2015. Une blessure qui explique peut-être ce refus. En tout cas, c'est un énorme coup dur pour l'ancien Niçois qui avait l'occasion de se relancer au sein d'une formation ambitieuse. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le lundi 10 juillet à 18h C'est officiel : - Le latéral droit Kenny Tete quitte l'Ajax Amsterdam pour l'Olympique Lyonnais. Montant du transfert : 4 M€.

- L'attaquant Ezequiel Ponce a été prêté à Lille par l'AS Rome.

- Le gardien de Nice, Mouez Hassen, a été prêté à Châteauroux.

- Rennes a recruté l'attaquant de Majorque, Brandon Thomas Llamas.

- Le latéral droit Cheikh Traoré a signé un contrat de cinq ans avec Guingamp, qui le prête pour une saison à son ancien club, Châteauroux.

- Le défenseur polyvalent de Lorient, Wesley Lautoa, a signé un contrat de trois ans en faveur de Dijon. - Chelsea a payé 38 M€ à l'AS Rome pour recruter son défenseur polyvalent, Antonio Rüdiger.

- L'attaquant Wayne Rooney quitte Manchester United pour son club formateur, Everton.

- Séville s'est mis d'accord avec la Sampdoria pour le transfert de l'attaquant Luis Muriel, estimé à 20 M€. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - L'Olympique de Marseille et Lille surveillent l'attaquant de Manchester City, Wilfried Bony.

- L'Olympique de Marseille s'intéresse à l'attaquant du Celtic Glasgow, Moussa Dembélé.

- L'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais viseraient l'attaquant de la Real Sociedad, Carlos Vela.

- L'Olympique Lyonnais serait tout proche de boucler la venue du défenseur central de Besiktas, Marcelo.

- Monaco devrait bientôt recevoir une troisième offre d'Arsenal pour son milieu offensif, Thomas Lemar.

- Le latéral gauche de Nice, Dalbert Henrique, veut absolument rejoindre l'Inter Milan.

- Le milieu offensif Valentin Eysseric pourrait quitter Nice pour la Fiorentina. Coût du transfert : 4 M€.

- L'attaquant de Nice, Neal Maupay, intéresse Brentford (D2 anglaise).

- Le milieu de terrain de Nantes, Guillaume Gillet, ne serait plus très loin de l'Olympiakos.

- Le défenseur polyvalent de Bastia, Alexander Djiku, va signer à Caen.

- L'attaquant Benjamin Moukandjo va quitter Lorient pour le club chinois du Jiangsu Suning. A l'étranger : - Pour renforcer son attaque, Chelsea pense à Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund), Andrea Belotti (Torino) et Alvaro Morata (Chelsea).

- Arsenal ne veut plus de son latéral droit, Mathieu Debuchy.

- Arsenal propose 25 millions d'euros pour le milieu de terrain de l'Inter Milan, Marcelo Brozovic.

- L'attaquant de Chelsea, Diego Costa, fait l'objet d'une demande de prêt de Besiktas.

- Libre, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic pourrait s'engager de nouveau avec Manchester United dès l'hiver prochain.

- Manchester City et Liverpool courtisent le défenseur central de la Real Sociedad, Iñigo Martinez.

- Swansea réclame 56 millions d'euros pour son milieu offensif, Gylfi Sigurdsson.

- Le milieu de terrain Luka Modric a écarté l'idée d'un départ du Real Madrid.

- Le milieu de terrain de Guangzhou Evergrande, Paulinho, veut rejoindre le FC Barcelone.

- Le défenseur central du FC Barcelone, Thomas Vermaelen, intéresse Crystal Palace.

- Libéré par Malaga, le gardien Guillermo Ochoa a signé en faveur du Standard de Liège.



- La Juventus Turin a obtenu le prêt payant de 9 M€, pour deux années, de l'ailier du Bayern Munich, Douglas Costa, qui sera acheté 33 M€ en 2019.

- Le Milan AC a proposé 14 millions d'euros à la Lazio Rome pour son milieu de terrain, Lucas Biglia.

- L'AS Rome souhaiterait obtenir le prêt de l'attaquant de Manchester United, Anthony Martial.

- Monchi a fermé la porte à un départ de l'AS Rome du milieu de terrain Radja Nainggolan.

- Intéressée par l'attaquant de Sassuolo, Grégoire Defrel, l'AS Rome devra débourser 25 millions d'euros pour recruter le Français.

- Le milieu de terrain la Fiorentina, Borja Valero, va signer un contrat de trois ans avec l'Inter Milan.

- L'attaquant de Cologne, Anthony Modeste, va bien rejoindre le club chinois du Tianjin Quanjian.

- Désiré par Rennes, l'attaquant de Porto Vincent Aboubakar veut rejoindre la Premier League. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





