Rennes : la réponse cash de Ruello après le coup de gueule de Sio

Désireux de rejoindre Montpellier, Giovanni Sio est pour le moment retenu par ses dirigeants à Rennes. Alors que l'attaquant ivoirien dénonce un manque de respect de sa hiérarchie, le président breton René Ruello est sorti du bois pour calmer les ardeurs de son buteur.

Sio veut partir mais Ruello le retient.

«J'ai appelé l'entraîneur et je lui ai laissé un message en lui disant de me rappeler, pas de réponse. J'ai aussi écrit au président. Pas de réponse non plus. Je suis passé chercher mes chaussures au centre d'entraînement, ils ont carrément enlevé mon nom sur le casier. (…) Aujourd'hui, personne ne répond. C'est vraiment un manque de respect.»

Dimanche, Giovanni Sio (28 ans) a poussé un coup de gueule à l'encontre des dirigeants de Rennes, se plaignant qu'on lui manquait de respect, lui qui désire quitter le club.

R. Ruello – «pas écrit 'pigeons'»

Écarté par Christian Gourcuff, l'Ivoirien pensait rejoindre Montpellier sans problème. C'était sans compter sur les exigences de ses supérieurs. Visiblement irrité par la sortie de l'attaquant, René Ruello n'a pas hésité à lui répondre immédiatement afin de clarifier les choses.

«C'est complètement faux» , a démenti le président rennais dans Ouest-France. «J'ai répondu aux mails de Laurent Nicollin, comme c'est d'usage, et je ne compte plus les heures passées au téléphone avec l'agent de Giovanni. Ses déclarations, c'est n'importe quoi… Il n'y a pas écrit 'pigeons' à l'entrée de la Piverdière !» , s'est plaint le dirigeant.

Une négociation illégale selon Ruello

Selon ce dernier, ce sont bien Sio et Montpellier qui n'ont pas respecté la procédure habituelle, négociant un contrat dans le dos du SRFC. «Le joueur et le club se sont mis d'accord sans nous en parler, puis seulement dans un second temps, ils ont pris contact avec nous pour nous dire : 'On s'est mis d'accord avec Giovanni, on va vous donner telle somme'» , a soutenu Ruello.

«Mais ça ne marche pas comme ça ! Puis on parle d'un garçon qui a mis 9 buts l'an dernier, joue plus de 30 matchs par an. Une proposition à 1,3 M€, c'est… non» , a poursuivi le chef d'entreprise, qui ne compte pas accéder à la requête pailladine aussi facilement. Pour récupérer Sio, le champion de France 2012 va donc devoir mettre un peu plus la main à la poche.

