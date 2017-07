Real : James Rodriguez s'enfuit, Manchester United veut en profiter

Agacé par son statut de remplaçant au Real Madrid, James Rodriguez aurait décidé de partir le plus vite possible. Cela tombe bien, le manager de Manchester United José Mourinho voudrait recruter le milieu colombien pour remplacer Wayne Rooney, parti à Everton.

James Rodriguez pourrait rejoindre Manchester United.

Entre James Rodriguez (25 ans) et le Real Madrid, ça sent vraiment la fin. Peu utilisé par l'entraîneur Zinédine Zidane, qui l'avait écarté pour la finale de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin (4-1) le mois dernier, le milieu offensif veut mettre ses menaces à exécution.

Cet été, le Colombien compte fuir la capitale espagnole. Déjà barré par la BBC et par l'éclosion de Marco Asensio, l'ancien Monégasque s'inquiète de l'arrivée annoncée du polyvalent Dani Ceballos.

Un départ dans les prochains jours ?

Du coup, James Rodriguez souhaite partir avant mardi, soit la date du départ en stage pour les Etats-Unis, révèle le média local AS. Le Merengue a donc chargé son agent Jorge Mendes de lui trouver une porte de sortie au plus vite. Et parmi ses prétendants (Paris Saint-Germain, Chelsea…), c'est Manchester United qui se montrerait le plus pressant.

D'après The Independent, le manager José Mourinho aurait demandé à ses dirigeants d'intensifier les négociations avec le Real. En effet, le technicien portugais aimerait faire de James Rodriguez le successeur de Wayne Rooney, parti à Everton. Du côté madrilène, même si le président Florentino Pérez apprécie la popularité de son joueur, Zidane aurait déjà donné le feu vert pour le départ du gaucher.

J. Rodriguez ne sera pas bradé

C'est donc le moment d'évoquer le prix réclamé : 70 M€ ! Un montant plutôt élevé pour un simple remplaçant. Alors forcément, cela rappelle l'échec des discussions entre le Real et MU concernant l'attaquant Alvaro Morata, estimé à 90 M€ par ses dirigeants. En tout cas, si le futur club de Romelu Lukaku parvenait à ses fins sur ce dossier, le onze de Mourinho aurait de la gueule.

