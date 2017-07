Milan : déjà près de 150 M€ dépensés, et bien plus encore ?

Très actif sur le marché des transferts cet été, le Milan AC a déjà investi près de 150 millions d'euros pour son recrutement. Mais le club lombard disposerait de moyens supplémentaires pour faire grimper l'addition !

Calhanoglu, l'un des (nombreux) nouveaux visages au Milan AC

En retrait depuis plusieurs années maintenant, le Milan AC compte bien retrouver son lustre d'antan grâce au rachat du club par des investisseurs chinois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le club lombard se donne les moyens de ses ambitions en préparant une équipe très compétitive grâce à un investissement massif cet été.

Un recrutement à 146 M€ !

Comme nous vous l'évoquions en mai dernier, le Milan AC disposait d'une enveloppe de 150 millions d'euros. Parmi les cibles annoncées, plusieurs ont signé (Ricardo Rodriguez, Mateo Musacchio, Franck Kessié) et d'autres joueurs ont complété la colonne des arrivées (André Silva, Fabio Borini, Hakan Calhanoglu, Andrea Conti).

Au total, ces opérations ont coûté environ 146 millions d'euros (bonus compris) aux Milanais ! Et ce n'est visiblement pas terminé. Selon La Gazzetta dello Sport, le propriétaire du Milan AC, Li Yonghong, est disposé à injecter plus d'argent pour gonfler le budget alloué aux transferts.

Aubameyang et Biglia dans le viseur

L'une des raisons de cette décision est l'intérêt toujours actif des Rossoneri pour Pierre-Emerick Aubameyang (28 ans), un temps annoncé en Chine et au PSG. Si Dortmund a accordé un bon de sortie à l'international gabonais, il faudra tout de même débourser 70 millions d'euros. Et le club italien doit composer avec la concurrence de Chelsea, qui se tourne vers l'ancien Stéphanois après l'échec Romelu Lukaku.

Mais ce n'est pas tout puisque Milan continue de négocier avec la Lazio Rome pour le milieu défensif Lucas Biglia (31 ans). Pour le moment, les Rossoneri proposent 14 millions d'euros. La Lazio a fixé le prix de l'Argentin à 20 millions d'euros, mais La Gazzetta dello Sport évoque une opération possible à 18 millions d'euros plus des bonus. Gianluca Lapadula et M'Baye Niang pourraient aussi être inclus dans la transaction. Au total, le club lombard pourrait donc dépenser plus de 200 millions d'euros dans ce mercato estival !

Que vous inspire le mercato du Milan AC ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...