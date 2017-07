Lyon : Marcelo et Tete en approche, et un mercato bouclé ?

L'Olympique Lyonnais devrait prochainement boucler l'arrivée de ses cinquième et sixième recrues estivales. Alors que le défenseur central Marcelo (Besiktas) s'est mis d'accord avec le club rhodanien, la signature de Kenny Tete (Ajax) est attendue dans les prochaines heures. Ensuite, il faudra trancher pour l'attaque.

Marcelo a déjà dit oui à Lyon

L'Olympique Lyonnais s'est déjà montré très actif sur le marché des transferts cet été. Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Maxime Gonalons partis, le club rhodanien s'est rapidement activé pour se renforcer en attirant Fernando Marçal, Ferland Mendy, Mariano Diaz et Bertrand Traoré. Deux nouvelles recrues sont attendues dans les prochains jours.

Marcelo d'accord avec Lyon

A la recherche d'un défenseur central supplémentaire, Lyon a d'abord songé à Eliaquim Mangala et Jason Denayer. Mais ces deux pistes ont pris du plomb dans l'aile et les Gones ont fait de Marcelo (30 ans) leur priorité. Selon L'Equipe, le joueur de Besiktas a même déjà trouvé un accord avec le club rhodanien et attend désormais que les deux formations s'entendent sur le montant du transfert.

Alors que la presse turque annonçait récemment une offre de 8,5 millions d'euros, le quotidien sportif évoque une somme de 6 millions d'euros, plus des bonus. Une chose est sûre, les positions des deux clubs sont très proches et un accord semble en bonne voie dans ce dossier. Il est donc très probable que le Brésilien débarquera prochainement entre Rhône et Saône puisque Besiktas a ouvert la porte à un départ depuis le recrutement de Pepe.

Tete, c'est imminent

Mais Marcelo devrait être précédé par une autre recrue à Lyon. En effet, le latéral droit de l'Ajax Amsterdam, Kenny Tete (21 ans), va s'engager dans les prochaines heures, au plus tard demain, avec l'OL. Le Néerlandais est arrivé vendredi pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Sauf énorme rebondissement, l'officialisation de sa signature ne va pas tarder. Cette arrivée va pousser Christophe Jallet vers la sortie.

Et ensuite ?

Avec ces deux recrues, l'OL pourrait boucler son mercato dans le sens des arrivées. Une dernière incertitude demeure dans le secteur offensif. Un avant-centre sera-t-il recruté pour compenser le départ de Lacazette à Arsenal ? Comme l'a évoqué Jean-Michel Aulas, les Gones comptent sur les recrues Mariano Diaz et Bertrand Traoré, ainsi que sur plusieurs jeunes, dont certains ont montré de belles choses samedi contre Bourg-en-Bresse (3-1). Lyon se décidera en fonction des performances de ses éléments offensifs lors des prochains matchs amicaux.

Pensez-vous que Lyon a besoin de se renforcer à d'autres postes ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...