Amicaux : Bordeaux démarre bien, le rebond des Verts, Rennes chute d'entrée, Ranieri commence par un nul... Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 08/07/2017 à 22h22 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Pour leur premier match de la préparation estivale, Bordeaux et Lyon ont débuté par un succès. Nouvel entraîneur de Nantes, Ranieri doit se contenter d'un match nul. Battu lors de son premier match, Saint-Etienne s'est bien rattrapé. En revanche, Rennes démarre par une défaite... Le jeune Bordelais Boupendza fête son but Lyon, Bordeaux et Caen se sont imposés pour leur premier match de la préparation estivale ce samedi. Saint-Etienne s'est relancé, tandis que Metz enchaîne un deuxième succès. Strasbourg, Angers, Nantes et Troyes doivent se contenter d'un match nul. En revanche, Dijon et Rennes enregistrent une première défaite. Tour d'horizon des principaux résultats du jour impliquant des clubs de Ligue 1. Bordeaux assure d'entrée Bordeaux débute sa préparation estivale par un succès contre Niort (2-1). Une victoire acquise grâce à une bonne entame de match. C'est le jeune Boupendza (21e) qui a ouvert le score pour les Girondins, puis Vada (36e) a fait le break sur penalty. Choplin (40e) a sauvé l'honneur pour les Chamois. Les Bordelais de Jocelyn Gourvennec tenteront de confirmer contre Bastia, le samedi 15 juillet. Le onze de départ bordelais : Prior - Sabaly, Lewczuk, Toulalan, Contento, Plasil, Youssouf, Vada, Malcom, Boupendza, Laborde. Le onze bordelais en seconde période : Poussin - Kounde, Verdon, Pellenard, Poundje, Arambarri, Mancini, Kaabouni, Guilbert, Laborde, Mendy. Lyon peut compter sur ses jeunes Sans Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Maxime Gonalons, tous partis cet été, l'Olympique Lyonnais s'est logiquement imposé face à Bourg en Bresse (3-1) ce samedi pour son premier match de préparation. Les jeunes Geubbels et Dzabana ont marqué au cours de cette rencontre. Pour lire le débrief et les notes des joueurs, cliquez ici. Toujours d'attaque, Saint-Etienne se rassure défensivement même à dix Dix jours après sa défaite contre Nyon (2-3), l'AS Saint-Etienne s'est rassurée défensivement, tout en gardant de la confiance offensivement, en s'imposant contre l'AC Ajaccio (2-0) ce samedi pour son deuxième match de préparation. Beric (12e) a transformé un penalty obtenu par Hamouma, puis Bamba (62e) a doublé la mise. A noter que l'ASSE a joué à dix pendant plus d'une heure après l'expulsion de Pajot (27e). Les Verts affronteront Dijon le dimanche 15 juillet. Le onze de départ stéphanois : Ruffier - Pierre-Gabriel, Pogba, Lacroix, Théophile-Catherine - Lemoine, Selnaes, Pajot, Hamouma - Bamba, Beric. Bamba a inscrit le 2e but de l'ASSE Ranieri commence par un nul Pour son premier match à la tête du FC Nantes, Claudio Ranieri a concédé un match nul (2-2) contre Lausanne ce samedi. L'Italien passé par Monaco et champion d'Angleterre avec Leicester en 2015-2016 sera l'une des attractions de ce début de saison. Touré (7e) et Sala (31e) ont pourtant permis aux Nantais de se détacher, mais Robic (37e) et Dominguez (43e) ont relancé les Suisses. Prochain rendez-vous pour les Canaris, mercredi contre le Servette Genève. Le onze de départ nantais : Dupé - Dubois, Djidji, Diego Carlos, Lima - Touré, Rongier, Kacaniklic, Thomasson - Sala, Nakoulma. Premier match en tant que coach de Nantes pour Ranieri Rennes, une défaite pour débuter... Pour son premier match de préparation, le Stade Rennais s'est incliné face au FC Sion (0-1) à Bagne, ce samedi, sous les regards de 1 000 spectateurs. Face aux Suisses, battus par l'OM (2-3) mercredi, les Rouge et Noir ont concédé l'unique but de la rencontre, signé Adryan, à la 84e minute. Les joueurs de Christian Gourcuff, dominateurs avec leur équipe type en première période mais muets, tenteront de faire mieux contre Brest, samedi prochain à St-Brieuc. Le onze de départ rennais : Diallo – Traoré, Gnagnon, Bensebaini, Baal – Amalfitano, Bourigeaud, André, Maouassa – Gourcuff, Mubele. Le onze rennais en seconde période : Gertmonas – Diallo, Mexer, Nyamsi, Afonso – Hunou, Prcic, Toufiqui, Léa-Siliki, Diakhaby – Tell. Ça démarre mal pour les Rennais Caen a patienté Caen s'est imposé pour son premier match de la préparation estivale contre Avranches (2-0) ce samedi. Entré en seconde période, Rodelin (75e) a donné l'avantage au SMC, puis Féret (80e) a doublé la mise. Prochain match le 14 juillet contre Le Havre pour les Normands. Le onze de départ caennais : Vercoutre - Dabo, Da Silva, Le Joncour, Imorou - Sankoh - Karamoh, Delaplace, Peeters, Avounou – Kouakou. Le onze caennais en seconde période : Dreyer - Alhadhur, Voisin, Genevois, Bessat - Diomandé - Leborgne, Féret, Peeters, Bazile – Rodelin. Les Caennais ont répondu présent Metz réussit la passe de deux Victorieux contre Locminé (2-1) lors de son premier match de préparation, le FC Metz a obtenu une deuxième victoire consécutive en disposant de Tubize (2-0) ce samedi. Udol (60e) a ouvert le score pour les Grenats, puis Diallo (63e) a fait le break. Les Messins ont rendez-vous avec Auxerre le 14 juillet. Le onze de départ messin : Didillon - Balliu, Bisevac, Falette, Assou-Ekotto - Goudiaby, Cohade, Mollet, Maziz, Lejeune - Diallo. Le onze messin en seconde période : Didillon - Rivierez, Bisevac, Niakhaté, Udol - Goudiaby, Cohade, Mollet, Hein, Basin - Diallo. Dijon se rate... Pour son premier match de préparation, Dijon s'est loupé. Face à Nancy, relégué en Ligue 2, le DFCO a concédé une défaite (1-2) ce samedi. Arrivé en provenance de Bordeaux, Yambéré (9e) a pourtant ouvert le score très tôt pour les Dijonnais, mais N'Guessan (68e) et Dembélé (74e) ont offert la victoire à l'ASNL. Le onze de départ dijonnais : Reynet - Chafik, Yambere, Varrault, Haddadi – Balmont, Amalfitano, Benet, Bela, Kwon - Thiam. Le onze dijonnais en seconde période : Leroy - Rüfli, Lang, Yambéré, Rosier- Massouema, Marié, Robert, Sammaritano, Bahamboula - Tavares. Dijon et Balmont se loupent d'entrée Troyes a souffert Une semaine après sa victoire 5-0 contre une sélection régionale de l'Aube, Troyes a eu bien plus de mal face à Orléans ce samedi. L'ESTAC a concédé un match nul (0-0) et aurait même pu s'incliner sans un penalty détourné par Zelazny en première période. Le onze de départ troyen : Zelazny - Deplagne, Koné, Hérelle, Traoré - Confais, Dingomé - Pelé, Nivet, Darbion - Cacérès. Le onze troyen en deuxième période : Diouf (Samassa) - Cordoval, Vizcarrondo, Giraudon, Obiang - Bellugou, Azamoum - Grandsir, Ben Saada, Sissako - Tinhan. Angers s'en sort bien... Pour débuter sa préparation estivale, Angers a été tenu en échec par Cholet (2-2) ce samedi. Les Choletais ont ouvert le score par Gomez (15e), puis Sarr (50e) a creusé l'écart. Mais le SCO est parvenu à revenir grâce à Sunu (55e), profitant d'une remise de la recrue Crivelli, et un but contre son camp d'un défenseur de Cholet à la 84e minute. A noter que Sunu a envoyé un penalty sur la transversale juste avant l'heure de jeu. Le onze de départ angevin : Letellier - Laidouni, Tahrat, Thomas, Andreu, Stojanovic, Coulibaly, Tait, Capelle, Guillaume, Zanga. Le onze angevin en seconde période : Michel (Petric, 61e) - Bamba, Traoré, Pavlovic, Vitré - Santamaria, Mangani, Fulgini - Payet, Crivelli, Sunu. 