Avec sa jeunesse offensive, Lyon débute bien - Débrief et NOTES des joueurs (Bourg en Bresse 1-3 OL)

Premier match de la préparation estivale et première victoire pour l'Olympique Lyonnais. Avec une attaque très rajeunie, l'OL s'est imposé 3-1 contre Bourg en Bresse ce samedi. La recrue Marçal ainsi que les jeunes Geubbels et Dzabana se sont montrés à leur avantage. Geubbels a marqué son premier but avec l'OL Sans Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Maxime Gonalons, tous partis cet été, l'Olympique Lyonnais s'est logiquement imposé face à Bourg en Bresse (3-1) ce samedi pour son premier match de préparation. Avec une attaque rajeunie, l'OL a dominé son adversaire, qui a inscrit son seul but sur un penalty. Le jeune Geubbels se montre Les Lyonnais ont rapidement posé le pied sur le ballon dans cette partie face à une équipe qui avait entamé cette rencontre pour travailler l'aspect défensif. Si les occasions n'étaient pas nombreuses durant le premier quart d'heure, Darder allumait la première mèche d'une frappe croisée après une belle percée. Dans la foulée, le corner obtenu amenait l'ouverture du score de Yanga-Mbiwa après un cafouillage (0-1, 23e). Profitant une nouvelle fois de la passivité de son adversaire, Lyon creusait l'écart avant la pause. Sur un ballon mal maîtrisé par Nirlo, le très jeune Geubbels (15 ans) fixait son adversaire avant de glisser le ballon entre les jambes de Deneuve (0-2, 44e). Un avantage au score logique pour l'OL qui avait trouvé le poteau quelques minutes auparavant sur un tir de Cognat. Première mitigée pour Ferland Mendy Avec un onze totalement remanié à la pause, hormis Gorgelin resté dans les buts, l'OL repartait rapidement de l'avant avec un poteau de Maolida. Mais c'est finalement Bourg en Bresse qui inscrivait le troisième but de cette partie sur un penalty de Boussaha obtenu suite à une faute de la recrue Mendy sur Merdji. L'ancien Havrais rêvait sans doute de premières minutes plus positives sous ses nouvelles couleurs. Alors qu'une alarme incendie déclenchée par un barbecue organisé par des spectateurs accompagnait pendant plusieurs minutes les 22 acteurs, les deux équipes affichaient plus de déchets dans leur jeu. Mais cela n'empêchait pas Dzabana de permettre à Lyon de se détacher définitivement avec une frappe puissante sous la barre (1-3, 70e). L'OL démarre bien et a rendez-vous avec le Celtic Glasgow samedi prochain pour son deuxième match de préparation La note du match : 5,5/10 Un match de préparation plutôt plaisant qui a permis de voir de nombreux jeunes talents de l'OL à l'oeuvre, avec leur fougue et leur insouciance. Certes, l'OL n'a pas eu une grosse opposition en face puisque Bourg en Bresse s'est avant tout concentré à bien défendre, mais on a vu plusieurs occasions qui ont animé cette rencontre. Les buts : - Sur un corner tiré par Aouar, le ballon arrive sur Yanga-Mbiwa, qui voit son tir repoussé par un défenseur mais peut reprendre le cuir pour conclure de près (0-1, 23e). - Sur un long ballon dégagé par la défense lyonnaise, Nirlo se loupe et remet le cuir dans les pieds de Geubbels, qui fixe le défenseur, l'élimine d'une accélération et pousse le ballon d'un pointu du gauche entre les jambes du gardien (0-2, 44e). - Mendy bouscule Merdji dans la surface et l'arbitre désigne le point de penalty. Boussaha ouvre son pied droit pour prendre Gorgelin à contre-pied (1-2, 57e). - Trouvé sur le côté gauche de la surface, Dzabana élimine deux défenseurs et arme une frappe puissante du droit sous la transversale (1-3, 70e). Les NOTES des joueurs Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Fernando Marçal (6,5/10) Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, la recrue lyonnaise a fait forte impression ! Déjà très en jambe, l'ancien Guingampais a fait l'essuie-glace dans son couloir gauche et il a participé activement aux offensives des Gones. LYON : Mathieu Gorgelin (5,5) : le gardien lyonnais n'a pas eu énormément de travail mais il a réalisé les interventions nécessaires avec sérieux. Rafael (5) : un match de reprise pour le Brésilien qui a réalisé quelques montées mais s'est montré moins tranchant que Marçal. Pas toujours impeccable défensivement. Remplacé à la 46e par Elisha Owusu (5,5), qui s'est montré appliqué. Mapou Yanga-Mbiwa (4,5) : défensivement, on ne peut pas dire qu'il a rassuré, avec notamment une mauvaise intervention en début de match qui offre une occasion à Bourg en Bresse et plusieurs relances hasardeuses. Au moins, il s'est rattrappé offensivement en marquant le premier but avec beaucoup de réussite. Remplacé à la 46e par Jérémy Morel (5), sérieux dans ses interventions. Nicolas Nkoulou (6) : match très sérieux de la part du Camerounais, très présent notamment dans le domaine aérien. Remplacé à la 46e par Mouctar Diakhaby (5,5), qui a fait parler sa puissance physique face aux attaquants adverses. Fernando Marçal (6,5) : lire le commentaire ci-dessus. Remplacé à la 46e par Ferland Mendy (4), assez peu en vue offensivement, hormis sur une bonne montée en fin de match et coupable d'une faute qui amène le penalty adverse. Jordan Ferri (6) : promu capitaine pour cette rencontre, le milieu de terrain a affiché de l'envie et a répondu présent dans les duels. Remplacé à la 46e par Lucas Tousart (5), qui a bien fait circuler le ballon. Sergi Darder (6) : très juste techniquement et précis dans ses transmissions, l'Espagnol s'offre aussi une belle occasion sur une frappe à l'entrée de la surface détournée difficilement par le gardien. Remplacé à la 46e par Clément Grenier (5), qui a tenté de montrer sa détermination pour son retour, avec notamment un tir sur la transversale. Remplacé à la 78e par Christopher Martins (non noté). Timothé Cognat (5) : un match sérieux et appliqué sur son côté droit, où il a souvent bien conservé le ballon pour combiner avec ses partenaires. Tout proche de marquer mais il trouve le poteau sur un tir croisé du droit. Remplacé à la 46e par Romain Del Castillo (5), moins en vue que ses autres partenaires offensifs mais auteur d'une belle occasion en seconde période. Houssem Aouar (5,5) : positionné en soutien de Gouiri, il a montré une belle qualité technique. Si son corner est tiré un peu mollement, il amène tout de même l'ouverture du score. Remplacé à la 46e par Nabil Fekir (5), qui n'a pas particulièrement brillé mais s'est surtout concentré àà bien faire jouer ses jeunes partenaires. Amine Gouiri (5) : match pas évident pour la pépite offensive de l'OL. Entouré de trois défenseurs centraux, il n'a pas ménagé ses efforts pour se démarquer mais il a eu du mal à se retrouver en position de tir. Remplacé à la 46e par Alan Dzabana (6,5), percutant et très disponible dans son couloir gauche. Récompensé par un joli but. Willem Geubbels (6) : âgé de 15 ans et 326 jours, il est devenu le plus jeune joueur à jouer une rencontre chez les professionnels pour l'OL depuis 1981. Très intéressant, il a bien combiné avec Marçal. Et s'il a parfois manqué de réussite dans le dernier geste, à l'image de son loupé après le poteau de Cognat, il régale pour inscrire le deuxième but lyonnais avant la pause. Remplacé à la 46e par Myziane Maolida (5,5), auteur de plusieurs actions interressantes même s'il a parfois trop tergiversé. FICHE TECHNIQUEMatch amical

Bourg en Bresse 1-3 Lyon (0-2)

Stade municipal de Péronnas

Buts : Yanga-Mbiwa (23e), Geubbels (44e), Dzabana (70e) pour Lyon / Boussaha (57e) pour Bourg en Bresse.



Bourg en Bresse (équipe de départ) : Deneuve - Perradin - Nirlo - Ponroy - Gamiette - Martin - Nsimba - Chéré - Hoggas - Merdji - Sarr.



Lyon : Gorgelin - Rafael (Owusu, 46e), Yanga-Mbiwa (Morel, 46e), Nkoulou (Diakhaby, 46e), Marçal (Mendy, 46e) - Ferri (c) (Tousart, 46e), Darder (Grenier, 46e puis Martins, 78e) - Cognat (Del Castillo, 46e), Aouar (Fekir, 46e), Geubbels (Maolida, 46e) - Gouiri (Dzabana, 46e). Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous ! Yanga-Mbiwa a inscrit le premier but de l'OL (0-1, 23e) Premier but à 15 ans pour Geubbels (0-2, 44e) VIDEO : les supporters lyonnais ont mis de l'ambiance Les supporters @OL ont fait le déplacement pour le premier match de la saison ? #FBBPOL pic.twitter.com/geMKxQs0uJ — Canal Football Club (@CanalFootClub) 8 juillet 2017





