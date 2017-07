Billet (de Y. Touaitia) : "Marco, arrête de nous prendre pour des cons !"

De retour à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain, Marco Verratti n'aura pas tardé à prendre la parole suite aux récentes sorties de son agent, Donato Di Campli. S'il a présenté ses excuses à ses dirigeants et aux supporters, l'Italien n'a pas vraiment été convaincant au moment de donner ses explications.

Le billet d'humeur de Youcef Touaitia

Ca y est, il est là, il est de retour ! Revenu de vacances vendredi, Marco Verratti a repris, avec un large sourire, l'entraînement avec le Paris Saint-Germain. Et pour sa première journée sous la chaleur parisienne, l'Italien nous a réservé une explication de texte qui mérite une analyse poussée.

Car lui et son agent ont foutu un sacré bordel ces dernières semaines. Ce n'est un secret pour personne, Verratti veut à tout prix rejoindre le FC Barcelone. Après cinq années à Paris, personne ne peut évidemment lui reprocher de vouloir découvrir l'un des plus grands clubs du monde. Mais pour arriver à ses fins, le Transalpin a usé d'une communication catastrophique, dramatique, proche de l'amateurisme. Pas plus tard que vendredi, l'inénarrable Donato Di Campli a encore fait des siennes en comparant son client à un «prisonnier» , après avoir manqué de respect à maintes reprises à l'institution parisienne, qu'il considère, à juste titre ou non, peu importe, moins grande que le Barça.

Sache, Donato, que cette technique ne fonctionne que rarement. Alors avec des Qataris, connus pour leur orgueil, c'est peine perdue ! Tu peux retourner le problème dans un sens, dans l'autre, si ces gens-là ont une idée en tête, c'est terminé ! Si l'homme d'affaires avait, de manière courtoise et intelligente, réclamé le départ de son poulain sans se sentir obligé d'affoler les médias catalans, les chances de voir Verratti loin du PSG auraient été probablement plus élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Car désormais, l'ancien joueur de Pescara le sait, c'est très probablement à Paris qu'il débutera la prochaine saison de Ligue 1, face à Amiens, le 5 août.

Récemment, je militais dans un autre papier pour la vente de Verratti (en savoir plus ici), que le PSG ne devait pas retenir contre son gré, d'autant plus que je ne l'ai jamais trouvé extraordinaire dans les moments couperets. Finalement, je me dis que la technique adoptée par les dirigeants de la capitale ne me déplait pas forcément, histoire de montrer que celui qui mène la barque, ce n'est pas celui qui reçoit le chèque mais bien celui qui le donne. Et de l'oseille, le «taulard» Verratti n'a jamais hésité à en prendre au moment de signer ses quatre juteuses prolongations en cinq ans !

Les excuses de Verratti, c'est du flan !

Revenons-en à ses belles paroles au micro de PSG TV. Réprimandé par sa hiérarchie, qui n'a que très peu apprécié la manière dont elle a été très trainée dans la boue par Di Campli, Verratti a été contraint de rendre des comptes. Pour ma part, je ne le trouve absolument pas sincère dans ses propos. Forcé de se dédouaner, le «Petit Hibou» a raté son intervention. Son regard, sa nervosité et son manque de confiance flagrants montrent qu'il n'est pas du tout à l'aise avec ce qu'il dit. Il a beau retourner la situation dans tous les sens, s'excuser et implorer la pitié de son club, de Nasser et de ses plus fidèles soutiens, il ne me fera pas croire que du jour au lendemain, il a abandonné l'idée de rejoindre le Barça. Jamais. Si c'était réellement le cas, cela ferait belle lurette qu'il aurait envoyé bouler son plus grand prétendant.

D'ailleurs, à aucun moment il ne dément l'intérêt mutuel qu'il a avec les Blaugrana. Pire encore, il ne me fera pas croire qu'il est, comme par magie, en désaccord avec son mentor, à qui il n'a jamais demandé de fermer son clapet ces derniers mois. Car si tu n'es pas d'accord avec ton représentant, Marco, celui qui, selon tes dires, te met dans une merde noire aujourd'hui, tu le remercies pour les belles années passées ensemble et tu lui montres, une bonne fois pour toutes, la porte de sortie ! Vire-le et on n'en parle plus !

Les supporters attendent Verratti !

Aujourd'hui, Verratti doit se sentir humilié. D'une part car il a été obligé de décrédibiliser son agent, qui aurait très certainement aimé gratter une belle commission sur un énorme transfert, mais aussi parce qu'il n'a plus aucune cartouche dans son arme pour regarder ses dirigeants, qu'il doit reconquérir, au moins de façade, dans les yeux. Ces derniers, tenaces, menés par un Antero Henrique qui s'affirme de jour en jour comme un sacré négociateur, intimidateur, sont parvenus à faire rentrer dans le rang, au moins temporairement, le jeune trublion, qui s'est rendu compte qu'aller au clash ne servait strictement à rien.

Mais Verratti va bientôt devoir affronter un autre regard, celui des supporters. Si certains l'excuseront sûrement, d'autres auront très certainement la rancoeur tenace pour son jeu très trouble durant ce feuilleton. Et malgré ses propos tout frais et son amour, probablement vrai au demeurant, allez savoir, pour le PSG, il sera tout de même très compliqué d'effacer l'ardoise et de regagner la confiance de ceux qui l'ont toujours soutenu jusqu'ici. Croyez en la sincérité de Verratti si ça vous plait, mais moi, je ne tombe pas dans le panneau. Même après son discours mielleux de vendredi...

Que pensez-vous des déclarations de Marco Verratti ? Trouvez-vous ses excuses sincères ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...