Journal des Transferts : Bacca d'accord avec l'OM, MU fait sauter la banque pour Lukaku, Nice retient Seri... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 08/07/2017 à 17h59 La presse italienne annonce un accord entre Bacca et l'OM, MU fait sauter la banque pour Lukaku, Nice retient Seri, deux nouveaux Dogues, Rooney de retour à Everton... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures. L'OM aurait convaincu Bacca Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Bacca aurait dit oui à l'OM Alors que l'agent Yvan Le Mée assurait vendredi que l'Olympique de Marseille ne considérait pas Carlos Bacca comme une priorité, La Gazzetta dello Sport annonce pourtant que le club phocéen est parvenu à convaincre l'attaquant du Milan AC de rejoindre la Canebière. Les deux parties auraient même convenu d'un accord moyennant un salaire annuel de 4 millions d'euros. Problème, un accord entre l'OM et le club lombard semble encore loin. Même si les Rossoneri réclameraient finalement non pas 30 M€ mais 20 M€, Marseille souhaiterait davantage un prêt avec option d'achat. Or, cette alternative n'a pas les faveurs de l'institution italienne, qui a dépensé sans compter cet été et qui préfère donc une rentrée d'argent immédiate. En convaincant l'ancien Sévillan, qui a retiré toutes les références au Milan ces dernières heures sur les réseaux sociaux, l'OM semble tout de même avoir franchi une étape cruciale dans ce dossier 2. MU fait sauter la banque pour Lukaku Malgré une offre de dernière minute de Chelsea, qui s'est aligné sur les 85 millions d'euros initialement proposés par Manchester United, l'attaquant d'Everton, Romelu Lukaku, va bien rejoindre les Red Devils ! MU a annoncé avoir trouvé un accord avec les Toffees pour le transfert de l'international belge. Sa venue sera effective sous réserve du passage de la traditionnelle visite médicale et d'un accord sur les termes du contrat avec le buteur. D'après la presse anglaise, le montant de la transaction pourrait grimper à plus de 101 M€ grâce à des bonus facilement atteignables ! Selon The Guardian, le deal inclurait également le transfert de Wayne Rooney dans le sens inverse. Si ce montant se confirme, Lukaku pourrait à terme, une fois les bonus versés, contester le statut de 2e joueur le plus cher de l'histoire à Gareth Bale, acheté pour 100,7 M€ par le Real Madrid en 2013. 3. Nice retient Seri Longtemps annoncé sur le départ, le milieu de terrain Jean-Michaël Seri va rester à l'OGC Nice cette saison. C'est du moins ce qu'a affirmé l'entraîneur des Aiglons, Lucien Favre, à l'issue du succès face au Servette Genève (3-1) vendredi en match amical. «Il reste, c'est définitif. On a perdu quatre titulaires, c'est déjà assez car ce n'est pas facile à remplacer» , a argué le technicien suisse devant la presse. Malgré les intérêts du Paris Saint-Germain, qui préfère Fabinho, de l'AS Rome ou encore du FC Barcelone, l'Ivoirien devrait donc être retenu cet été, le Gym refusant catégoriquement de le lâcher pour moins de 40 M€, soit le montant de sa clause de départ passée sous seing privé. 4. Deux nouveaux Dogues C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Comme pressenti, le latéral droit de l'AS Saint-Etienne, Kevin Malcuit, s'est engagé pour 5 ans en faveur de Lille samedi. Auteur d'une saison intéressante dans le Forez, l'ancien Niortais espère désormais franchir un cap avec l'entraîneur Marcelo Bielsa, qui pourrait compter sur le profil très offensif du joueur formé à l'AS Monaco et auteur de belles prestations la saison dernière. La transaction est estimée à 9 millions d'euros. Plus d'une semaine après l'annonce d'un accord de principe par Sao Paulo, le milieu de terrain Thiago Mendes s'est officiellement engagé pour 5 ans en faveur de Lille, a annoncé le club nordiste ce samedi. Recruté pour un montant estimé entre 8 et 9 millions d'euros, ce joueur prometteur est la deuxième recrue brésilienne du LOSC cet été après l'ailier Luiz Araujo. 5. Rooney de retour à Everton L'histoire entre Wayne Rooney (31 ans, 39 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) et Manchester United est sur le point de se terminer. N'entrant plus vraiment dans les plans de José Mourinho, l'attaquant anglais va rejoindre, comme pressenti, son club formateur d'Everton. Selon Sky Sports, le Red Devil est déjà présent au centre d'entraînement des Toffees et doit signer son contrat dans les prochaines heures. Parti d'Everton en 2004 pour rejoindre Old Trafford, Rooney a disputé 559 matchs, pour 253 buts marqués, sous les couleurs mancuniennes durant les 13 dernières saisons. Une page va se tourner au Théâtre des Rêves. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 8 juillet à 18h C'est officiel : - Le FC Séville et Aston Villa ont trouvé un accord à 8 M€ (+2 M€ de bonus) pour le latéral gauche Jordan Amavi.

- Laissé libre par Arsenal, l'attaquant Yaya Sanogo a signé 3 ans à Toulouse.

- Le latéral gauche Elderson Echiejile quitte Monaco pour Sivasspor, en Turquie.

- Le gardien de la Juventus Turin, Neto, rejoint le FC Valence.

- Ciblé par Nice, le latéral droit de Genk, Timothy Castagne, a signé à l'Atalanta Bergame.

- Le milieu offensif de Lorient, Romain Philippoteaux, rejoint Auxerre. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - L'ailier de Monaco, Thomas Lemar, aurait donné son accord à Arsenal pour un contrat assorti d'un salaire hebdomadaire de 102 000 euros. Néanmoins, l'ASM n'est pas vendeur et a fixé son prix à 91 M€.

- Le milieu offensif du PSG, Hatem Ben Arfa, plaît à l'AS Rome.

- La Fiorentina s'est renseignée pour l'attaquant du PSG, Jesé.

- Lyon a transmis une deuxième offre de 8,5 M€ pour le défenseur central de Besiktas, Marcelo.

- Lyon a réactivé la piste de l'attaquant Chicharito (Leverkusen).

- Courtisé par l'OM, le défenseur de la Lazio Rome, Stefan de Vrij, ne partira pas à moins de 20 M€.

- Libre de tout contrat, le gardien Guillermo Ochoa a été recalé par l'OM, qui négocie toujours pour Steve Mandanda.

- Le Bayer Leverkusen réclame 10 M€ à Nice pour l'attaquant Admir Mehmedi.

- Lille discute avec Manchester City pour l'attaquant Wilfired Bony.

- Une offre a été formulée par Lille à l'AS Rome pour l'attaquant Ezequiel Ponce.

- L'attaquant de Lorient, Benjamin Moukandjo, a refusé une offre de Birmingham.

- Le gardien de Montpellier, Geoffrey Jourdren, est attendu à Nancy.

- Sochaux enregistre l'arrivée sous forme de prêt avec option d'achat du milieu de Reading, Yakou Meité. A l'étranger - L'attaquant d'Arsenal, Alexis Sanchez, souhaiterait partir pour Manchester City.

- Le milieu du Betis Séville, Dani Ceballos, va signer au Real Madrid pour 18 M€.

- L'ailier de Bournemouth, Max-Alain Gradel, pourrait rejoindre Sunderland, dont la première offre de prêt avec option d'achat (2,5 M€) a été refusée.

- Annoncé tout proche de rejoindre la Juventus Turin, l'attaquant de Boca Juniors, Facundo Colidio va finalement rejoindre l'Inter Milan. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Ang, Esp, Ita, All) A lundi 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





