Transfert : l'Italie comme porte de sortie pour deux indésirables du PSG ?

Poussés vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa et Jesé n'ont pour le moment pas reçu d'offres intéressantes. Mais deux clubs italiens pourraient prochainement passer à l'action : l'AS Rome et la Fiorentina.

Ben Arfa et Jesé n'ont pas convaincu au PSG

En rejoignant le Paris Saint-Germain l'été dernier, Hatem Ben Arfa ne s'attendait certainement pas à vivre une saison 2016-2017 si compliquée. Peu utilisé par Unai Emery, puis plus du tout convoqué par son entraîneur en fin de saison, le milieu offensif de 30 ans ne semble plus avoir d'avenir dans la capitale alors que le directeur sportif Antero Henrique lui a déjà fait savoir que la porte était grande ouverte.

Ben Arfa plaît toujours à Monchi

Jusqu'à présent, les clubs n'ont pas été nombreux à se bousculer pour l'ancien Niçois, sans doute refroidis par sa dernière saison. Mais une piste se dessine du côté de l'Italie, où La Gazzetta dello Sport annonce un intérêt de l'AS Rome. Une information finalement peu surprenante puisque le directeur sportif du club de la Louve, Monchi, appréciait déjà énormément «HBA» lorsqu'il officiait au FC Séville. Le challenge pourrait le séduire.

En attendant, le natif de Clamart continue de s'accrocher et son entourage affirme qu'il souhaite rester. Un discours loin d'être anodin puisque la meilleure solution pour le joueur serait d'être libéré de sa dernière année de contrat pour négocier un salaire à la hauteur de ses attentes et une belle prime à la signature avec ses courtisans qui n'auront aucune indemnité de transfert à payer. Toutefois, le PSG ne l'entend pas de cette oreille et espère récupérer entre 3 et 5 millions d'euros avec une vente.

La Fiorentina se renseigne pour Jesé

C'est aussi de l'autre côté des Alpes que le nom d'un autre indésirable du PSG est cité ce samedi. Egalement poussé vers la sortie, l'attaquant Jesé (24 ans) intéresse la Fiorentina, selon le quotidien au papier rose. La Viola se serait renseignée auprès du club de la capitale afin de connaitre ses exigences dans ce dossier.

A priori, le vice-champion de France devrait se montrer conciliant pour son élément qui rentre d'un prêt décevant à Las Palmas. A l'heure actuelle, il semble très compliqué pour Paris de récupérer les 25 millions dépensés l'été dernier pour l'arracher au Real Madrid. Un prêt, en espérant que le joueur brille enfin, pourrait être la meilleure solution pour tenter de le revendre plus cher dans un an.

Pour vous, Ben Arfa et Jesé ont-ils encore un avenir au PSG ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...