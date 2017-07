Leicester : furieux contre ses dirigeants, Mahrez reçoit un avertissement

Désireux de quitter Leicester City pour un club plus ambitieux, Riyad Mahrez est remonté contre ses dirigeants. En cause, le montant réclamé pour son transfert qui refroidit notamment Arsenal. De mauvaise humeur pour son retour à l'entraînement, l'ailier franco-algérien a donc été recadré par son manager Craig Shakespeare.

Riyad Mahrez veut absolument quitter Leicester.

Riyad Mahrez (26 ans) n'a plus la cote sur le marché des transferts. Ou du moins, l'ailier de Leicester City n'a plus la valeur estimée par ses dirigeants.

Déterminé à partir, l'international algérien voit ses supérieurs réclamer 56 millions d'euros pour le libérer. Soit le prix d'un meilleur joueur de Premier League, ce que l'ancien Havrais (6 buts en championnat cette saison) n'est plus depuis longtemps.

Shakespeare recadre Mahrez

Bien qu'intéressé, Arsenal n'a même pas jugé nécessaire de formuler une offre, préférant miser sur le Monégasque Thomas Lemar (21 ans). De quoi agacer Mahrez qui n'a visiblement pas caché sa mauvaise humeur à l'entraînement, d'où l'avertissement de son manager Craig Shakespeare. «Il est sous contrat (jusqu'en 2020) et il doit être professionnel» , a lancé le coach des Foxes.

«On peut tous avoir un petit coup de mou, mais tout dépend de combien de temps cela va durer. Cela s'applique à tout le monde, pas seulement à Riyad, il doit y avoir de l'investissement et de l'application, a prévenu le technicien. On n'a reçu aucune offre. Et si on n'en a pas, il n'y aucune décision à prendre.» Dans ces conditions, Mahrez doit retrouver son sérieux pour éviter la mise à l'écart.

Si ça continue, «il ne jouera pas...»

«J'ai toujours eu une bonne relation avec lui. Si des joueurs veulent partir et qu'on a une offre, on y réfléchira. Mais s'il est convoqué, il doit être performant et s'il ne montre pas d'investissement, il ne jouera pas» , a promis Shakespeare, qui a également annoncé un entretien individuel avec le natif de Sarcelles dans les jours à venir.

Il faut dire que l'ancien adjoint de Claudio Ranieri a tout intérêt à calmer l'un de ses meilleurs joueurs. De son côté, Mahrez devra se faire une raison si Leicester ne revoit pas son prix à la baisse. Hormis les clubs chinois, on ne voit pas qui serait assez fou pour miser une telle somme sur un joueur qui a eu beaucoup de mal à rééditer les performances XXL de son excellent cru 2015-2016….

