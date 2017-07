PSG : Verratti s'excuse, mais le feuilleton continue...

Au terme d'une journée folle qui l'a vu reprendre l'entraînement pendant que son agent Donato Di Campli taclait le club, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Marco Verratti, a présenté ses excuses dans la soirée. S'il se dit impliqué à 100% avec le PSG, l'Italien ne dément pas son envie de rejoindre la Catalogne…

Verratti tente de recoller les morceaux après la sortie de son agent.

Et un épisode de plus dans le feuilleton Marco Verratti ! Désireux de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le FC Barcelone, le milieu de terrain de 24 ans reprenait le chemin de l'entraînement ce vendredi.

De quoi apaiser les tensions ? Pas vraiment car, en même temps, son agent, Donato Di Campli, chargeait violemment le club de la capitale en fustigeant notamment le niveau des recrues (voir ici). Mais dans une vidéo diffusée par le PSG dans la soirée, l'Italien s'est désolidarisé des propos tenus par son représentant, le recadrant tout en présentant ses excuses.

«Les propos de mon agent ne reflètent pas ma pensée»

«Je voulais dire à tous que les propos de mon agent ne reflètent pas ma pensée, ne sont pas mes paroles. Je sais qu'il travaille pour moi et c'est pourquoi je suis ici pour m'excuser envers tout le club, tous les supporters, tous les gens qui travaillent ici. J'ai toujours dit que j'étais heureux ici» , a lancé «Petit Hibou» .

«On a repris la préparation, je suis très content de recommencer, de retrouver tout le club, les coéquipiers, les coachs» , a assuré le natif de Pescara. «Je sais que le club a beaucoup confiance en moi. Je veux encore une fois m'excuser. Vous savez, je ne parle pas souvent, car j'ai beaucoup de respect pour le club. Si, après cinq ans, je suis devenu un bon joueur, c'est sûrement grâce au PSG. C'est pour ça que je m'excuse, car je pense qu'il s'est trompé avec cette déclaration. J'espère qu'il ne se passera plus de choses comme ça. Quand je suis ici, je donne toujours 100% pour le club. Je continuerai à faire le meilleur pour ce club.»

Verratti s'est-il fait une raison ?

Bien sûr, ce n'est pas la première fois que le Francilien répare les pots cassés par Di Campli, adepte des sorties médiatiques à l'emporte-pièce, mais dans le contexte actuel, cette prise de position de Verratti prend forcément plus de poids. Est-ce pour autant la fin du feuilleton ? Difficile à croire. Premièrement parce que le Transalpin ne dément pas le coeur du problème, son envie de rejoindre le Barça.

Si c'était le cas, le Parisien n'aurait évidemment pas attendu aussi longtemps avant de sortir de son silence. Et puis on imagine mal qu'il ait revu ses plans en quelques heures… En plus, cette sortie s'inscrit pleinement dans la nouvelle ligne directrice du joueur qui espère faire plier le PSG en évitant un clash et en adoptant une attitude constructive.

Malgré tout, cette vidéo, montée rappelons-le par le PSG, témoigne peut-être d'une prise de conscience de Verratti : l'Italien a bien compris que son président Nasser Al-Khelaïfi ne le céderait pas cet été et il tente de sauver ce qui peut encore l'être en prenant soin de ne pas se mettre encore un peu plus à dos les supporters, évidemment froissés par les déclarations de son agent, tout comme ses dirigeants. Car s'il est effectivement retenu cette saison par ses supérieurs, comme cela en prend le chemin, le milieu de terrain n'a bien sûr pas envie de subir une sanction sportive et de se retrouver à faire banquette ou en CFA. Sur la forme, Verratti se devait donc de corriger le tir en jouant la carte de l'apaisement, mais sur le fond, il pourrait bien partager l'analyse de Di Campli…

Vidéo : la mise au point de Verratti

Déclaration de Marco Verratti. pic.twitter.com/J4OWKSoFEy — PSG Officiel (@PSG_inside) 7 juillet 2017

Et vous, comment interprétez-vous cette sortie de l'Italien ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…