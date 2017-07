Journal des Transferts : premier renfort au PSG, 5e recrue proche à Lyon, l'OM brûle pour Rami et y croit pour Giroud... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 07/07/2017 à 17h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le PSG accueille son premier renfort, une 5e recrue en approche à Lyon, l'OM brûle pour Rami et y croit pour Giroud, deux arrivées chez les Verts, nouvelle offre pour Lemar... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures. Yuri Berchiche a signé 5 ans au PSG Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Le PSG accueille son premier renfort Le Paris Saint-Germain tient sa première recrue estivale ! Comme attendu, le latéral gauche de la Real Sociedad, Yuri Berchiche, s'est engagé avec le club de la capitale. Il a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu'en juin 2022. Le montant du transfert est estimé à 15 millions d'euros. Le Basque sera en concurrence avec Layvin Kurzawa dans le couloir gauche de la défense parisienne et compense numériquement le départ à la retraite de Maxwell. 2. Une 5e recrue en approche à Lyon Après Bertrand Traoré (Ajax Amsterdam), Mariano Diaz (Real Madrid), Marçal (Guingamp) et Ferland Mendy (Le Havre), l'Olympique Lyonnais s'apprête à accueillir sa cinquième recrue estivale ! Evoquée depuis plusieurs jours, l'arrivée de Kenny Tete se précise puisque le média néerlandais Voetbal International annonce que le latéral droit de l'Ajax Amsterdam a décidé de rejoindre l'OL. RMC précise que le joueur est arrivé à Lyon dans la matinée pour passer sa visite médicale et signer son contrat. L'OL devrait débourser 4 millions d'euros dans l'opération. 3. L'OM brûle pour Rami... Comme annoncé mercredi, l'Olympique de Marseille a transmis une offre de 4 millions d'euros au FC Séville pour récupérer le défenseur central Adil Rami, déjà d'accord avec le club phocéen. D'après les informations de Canal+, les discussions sont proches d'aboutir à un accord pour un montant de 4,5 millions d'euros. Le club andalou réclamant au départ 5 millions d'euros, les deux clubs ont coupé la poire en deux. 4. ...et y croit pour Giroud D'après The Telegraph, le club phocéen serait confiant sur le dossier Olivier Giroud. Et pour cause, le 5e de Ligue 1 envisagerait de finaliser son transfert pour 28 millions d'euros (plus des bonus) ! Contrairement à ce qui était annoncé ces derniers jours, l'OM serait toujours prêt à miser gros sur un buteur. Reste à savoir si les dirigeants olympiens sauront convaincre l'ancien Montpelliérain, peu emballé par un retour en Ligue 1, mais qui pourrait réfléchir à un départ avec l'arrivée d'Alexandre Lacazette à son poste. 5. Deux arrivées chez les Verts L'AS Saint-Etienne a annoncé ses deux premières recrues ce vendredi. Auteur de belles prestations avec Dijon la saison dernière, l'attaquant Loïs Diony évoluera désormais sous les couleurs de l'ASSE. Le club forézien a officialisé un accord avec le DFCO. Le joueur signera son contrat après la traditionnelle visite médicale, programmée aujourd'hui et samedi. Le montant du transfert n'a pas été communiqué mais Dijon réclamait environ 7 millions d'euros pour céder son buteur. Quelques heures plus tard, c'est la signature de Saidy Janko qui était annoncée par les Verts. Le latéral droit du Celtic Glasgow s'est engagé dans le Forez pour les quatre prochaines années. Il débarque pour compenser le départ attendu de Kevin Malcuit à Lille, dont le transfert devrait rapporter 9 millions d'euros à Saint-Etienne. 6. Nouvelle offre pour Lemar Après une première offre refusée de 40 millions d'euros, Arsenal a revu sa proposition à la hausse pour Thomas Lemar. Selon L'Equipe, le club londonien est revenu à la charge en proposant 45 millions d'euros pour l'ailier de l'AS Monaco. Comme pour la première, la réponse sera a priori négative puisque l'ASM n'entend pas lâcher l'international français (5 sélections) cet été. Leonardo Jardim tient énormément à l'ancien Caennais, recruté pour 4 millions d'euros et sous contrat jusqu'en 2020. Les dirigeants monégasques auraient même fixé son prix à 91 millions d'euros pour refroidir ses courtisans. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le vendredi 7 juillet à 18h C'est officiel : - Libéré de sa dernière année de contrat par le Barça, le défenseur Jérémy Mathieu rejoint le Sporting Portugal pour les deux prochaines saisons.

- Laissé libre par Manchester City, le latéral gauche Gaël Clichy a signé à l'Istanbul Basaksehir, récent 2e de Süper Lig.

- Le défenseur de l'Atalanta, Andra Conti, a signé au Milan AC pour 24 M€.

- Prêté au PFC Arsenal Toula en janvier, le défenseur central de Lille, Stoppila Sunzu, fait l'objet d'un nouveau prêt au sein du club russe. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, a confirmé l'envie de Marco Verratti de venir. Mais il confirme que le PSG ne veut pas négocier.

- Le Real Madrid attend de vendre Alvaro Morata avant d'accélérer sur le dossier de l'attaquant de Monaco, Kylian Mbappé.

- Le PSG préparerait une offre de 78 M€ pour le milieu offensif de Liverpool, Philippe Coutinho. Les Reds ne sont pas vendeurs.

- Lyon n'est plus très chaud pour accueillir le milieu offensif du PSG, Hatem Ben Arfa.

- Le milieu Grzegorz Krychowiak souhaiterait rester au PSG malgré sa première saison difficile.

- Monaco serait sur le point de boucler l'arrivée du milieu de Palerme, Simone Lo Faso, pour 6 M€.

- Le milieu offensif du PSG, Jonathan Ikoné, restera en prêt à Montpellier.

- Le latéral droit de Saint-Etienne Kevin Malcuit va signer à Lille pour 9 M€.

- Alors que Bordeaux et Fulham sont d'accord pour un transfert à 10 M€, l'attaquant Diego Rolan hésite à rejoindre la formation de D2 anglaise.

- Saint-Etienne pourrait recruter le latéral droit de Bastia, Alexander Djiku, pour 2-3 M€.

- Le milieu de Nantes, Guillaume Gillet, veut rejoindre l'Olympiakos qui a formulé une offre comprise entre 1 et 1,5 M€. Le FCN ne veut pas s'en séparer.

- Le défenseur central de Bordeaux, Nicolas Pallois, est proche de Nantes.

- L'attaquant de Rennes, Wesley Saïd, va rejoindre Dijon pour 1,5 M€.

- Pour sa défense centrale, Saint-Etienne fait de Marcel Tisserand (Ingolstadt) et Aïssa Mandi (Reims) ses priorités. A l'étranger - Le Barça a refusé une offre de 35 M€ de Manchester City pour le polyvalent Sergi Roberto.

- Guangzhou Evergrande a repoussé l'offre de 20 M€ du Barça pour le milieu Paulinho.

- Manchester United pourrait faire une offre pour le milieu de terrain de Dortmund, Julian Weigl. Le BVB ne le lâchera pas à moins de 40 M€.

- L'attaquant de Manchester City, Keleshi Iheanacho, va rejoindre Leicester pour 25 M€.

- Chelsea est proche de recruter l'attaquant Fernando Llorente. Swansea a accepté l'offre de 10 M€ des Blues.

- Finalement, l'attaquant de Cologne, Anthony Modeste, devrait bien rejoindre le Tianjin Quanjian (Chine) pour 35,7 M€.

- Prêté à Nice ces deux dernières saisons, le latéral droit Ricardo Pereira sera conservé par Porto.

- Everton est prêt à dépenser 36 M€ pour le milieu offensif de Swansea, Gylfi Sigurdsson.

- Le gardien Neto, doublure de Gianluigi Buffon, va quitter la Juventus Turin pour le FC Valence. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Ang, Esp, Ita, All) A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS