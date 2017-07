PSG : Yuri Berchiche lance le mercato parisien (officiel)

Le Paris Saint-Germain officialise ce vendredi l'arrivée de sa première recrue estivale. Il s'agit du latéral gauche de la Real Sociedad, Yuri Berchiche. Il s'est engagé jusqu'en 2022.

Le PSG accueille sa première recrue estivale

Ça bouge enfin pour les supporters du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale vient d'annoncer ce vendredi l'arrivée de sa première recrue estivale. Comme pressenti ces derniers jours, il s'agit de Yuri Berchiche (27 ans) ! Le latéral gauche de la Real Sociedad s'est engagé pour cinq ans, soit jusqu'en juin 2022.

Transfert estimé à 15 M€

«Je ressens beaucoup de joie et d'impatience à l'heure de rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce sera un honneur de porter le maillot de ce club devenu l'un des plus grands et les plus admirés d'Europe. Je suis convaincu de trouver ici un cadre idéal pour m'épanouir, pour continuer à progresser et pour gagner des titres. Tout le monde sait en Europe à quel point le Paris Saint-Germain est un club ambitieux» , a déclaré la recrue parisienne sur le site officiel du club.

Le président Nasser Al-Khelaïfi s'est réjoui de cette arrivée. «Ses très bonnes performances en Espagne nous ont convaincu qu'il était un défenseur de caractère taillé pour le Paris Saint-Germain et ses ambitions. Sa personnalité combative est de celles qui comptent beaucoup aux yeux de nos supporters. A la fois par son expérience et son envie très forte de réussir dans un grand club européen, Yuri va apporter beaucoup de qualité et de force à notre groupe» , a indiqué le patron du PSG, qui a déboursé 15 millions d'euros.

Joueur au profil offensif

Passé notamment par Tottenham (aucun match joué entre 2008 et 2010), Valladolid, Eibar et donc la Real Sociedad, le natif de Zarautz va évoluer pour la première fois dans un club de haut niveau européen et découvrir la Ligue des Champions. Recruté pour compenser numériquement le départ à la retraite de Maxwell, il sera en concurrence avec Layvin Kurzawa dans le couloir gauche de la défense parisienne.

Joueur doté d'un gros volume de jeu et plutôt rugueux, le Basque a séduit en Espagne par son profil de joueur offensif. Néanmoins, il devra apprendre à bien mieux défendre en Ligue 1 en travaillant son placement et ses interventions, pas toujours très propres. A Unai Emery de le faire progresser dans ce domaine la saison prochaine.

