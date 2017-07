Atletico : Griezmann lâché par son plus fidèle conseiller, qui l'accuse de se disperser

Mentor d'Antoine Griezmann depuis près de 12 ans, Eric Olhats a décidé de rompre avec l'attaquant de l'Atletico Madrid. En cause, le virage pris par l'international tricolore, de plus en plus présent médiatiquement ces derniers mois et moins performant sur le plan sportif.

Coup dur pour Griezmann, lâché par Eric Olhats.

Période compliquée pour Antoine Griezmann (26 ans). Courtisé par les plus grands clubs européens, dont Manchester United, l'attaquant ne quittera pas l'Atletico Madrid cet été. La faute à l'interdiction de recrutement infligée par la FIFA, confirmée par le TAS, qui oblige la formation espagnole à retenir ses meilleurs éléments.

S'il pensait probablement rejoindre les Red Devils, le natif de Mâcon n'a eu d'autre choix que de rester dans la capitale espagnole. Mais désormais, le buteur colchonero devra faire sans son plus fidèle conseiller.

L'image de Griezmann ne plaît plus à Olhats

En effet, Eric Olhats a annoncé ce vendredi à L'Equipe la fin de sa collaboration avec Griezmann. Alors qu'ils travaillaient ensemble depuis 12 ans, les deux hommes, qui ont vu leurs relations se dégrader ces dernières semaines, se sont définitivement séparés. Un choix assumé par le Bayonnais, qui avait découvert le Rojiblanco à 14 ans.

«Les orientations récentes concernant la gestion de l'image et le futur d'Antoine n'étant plus en adéquation avec ma vision d'ensemble, je vais désormais me consacrer pleinement à ma fonction de scout au sein de la Real Sociedad» , a indiqué Olhats dans les colonnes du quotidien sportif. «Je remercie Antoine pour la confiance qu'il m'a accordée pendant de nombreuses années et je lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite de sa carrière.»

Griezmann va devoir se méfier

Un vrai coup dur pour Griezmann. Jusqu'ici bénéficiant d'une image très lisse, le Bleu, que de nombreuses personnes accusent effectivement de s'éparpiller en multipliant les spots publicitaires et sorties jugées maladroites au profit du sportif, va devoir surmonter cette déception.

Mais avant tout, le numéro 7 de l'Atletico, désormais sans représentant, va devoir faire attention en s'entourant avec les bonnes personnes, car les sollicitations risquent de fuser après le départ de celui qui lui a permis d'en arriver là où il est aujourd'hui. Griezmann est prévenu.

