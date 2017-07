Lille : avec Bielsa, Malcuit a tout pour arriver à point

Futur latéral droit de Lille, Kevin Malcuit va pouvoir montrer toute l'étendue de son talent avec Marcelo Bielsa. Réputé pour son style offensif, le joueur formé à Monaco pourrait être une des surprises de la prochaine saison.

Malcuit prêt à casser la baraque avec Lille.

Il ne reste plus que l'officialisation. Annoncé depuis plusieurs jours, le transfert de Kevin Malcuit (25 ans) vers Lille est imminent. Le latéral droit de Saint-Etienne va signer dans les prochaines heures un contrat de cinq années en faveur de la formation nordiste, qui va débourser 9 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Malcuit prêt à exploser ?

Un joli coup pour les Dogues mais également pour le principal intéressé. Rare satisfaction de la saison chez les Verts, le Franco-Marocain sait qu'il dispose d'une opportunité en or d'exploser au plus haut niveau. Rarement décevant avec la tunique stéphanoise, Malcuit a donné l'impression de jouer avec le frein sous les ordres du très frileux Christophe Galtier.

A Lille, l'histoire sera bien différente. Avec le très offensif Marcelo Bielsa, l'ex-Niortais, qui ne devrait pas avoir de mal à devenir titulaire en cas de départ de Sébastien Corchia, convoité par le FC Séville et en Turquie, aura l'occasion de jouer bien plus libéré et donc de montrer toute l'étendue de son talent. Une situation qui s'annonce différente par rapport à ce qu'il a pu connaître ces deux dernières années dans le Forez.

Avec Bielsa, Malcuit veut repousser ses limites

Conscient qu'il a tout à gagner en rejoignant l'Argentin, Malcuit n'avait pas hésité à forcer son destin fin juin, en clamant son amour pour El Loco. «Tout le monde a envie de travailler avec lui. Il est reconnu dans le monde entier par sa capacité à aider les joueurs à dépasser leurs limites. Évidemment, ça m'intéresse, je veux bosser avec Marcelo Bielsa, c'est clair» , confiait-il à France Football la semaine passée.

Ses limites, le natif de Châtenay-Malabry sait qu'il faudra les repousser le plus loin possible pour plaire à Bielsa. S'il parvient à se fondre dans le schéma de jeu du Sud-Américain, Malcuit pourrait bien être une des grosses surprises de la prochaine saison en Ligue 1. Et peut-être bien plus encore...

