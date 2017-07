PSG : recrutement, Al-Khelaïfi, "prisonnier de l'Emir"... L'agent de Verratti balance ! Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 07/07/2017 à 10h52 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: En ce jour de reprise pour Marco Verratti, l'agent du milieu de terrain du Paris Saint-Germain s'est exprimé sur la situation de son joueur dans la presse italienne. Et le représentant n'est pas tendre avec la direction parisienne. Verratti est bien parti pour rester au PSG Ce vendredi, de nombreux regards sont tournés vers le Camp des Loges. C'est en effet aujourd'hui que Marco Verratti (24 ans) doit reprendre le chemin de l'entraînement avec le Paris Saint-Germain, en pleine période houleuse avec ses envies de départ pour le FC Barcelone. Alors que l'atmosphère sera sans doute un peu tendue, l'agent du milieu de terrain italien ne fait rien pour apaiser les tensions. Di Campli tacle le recrutement Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, Donato Di Campli s'est exprimé sur la situation de son joueur. «Marco sait parfaitement quels sont ses engagements contractuels avec le PSG, mais il est normal qu'il soit séduit par Barcelone. Qui ne le serait pas, à 24 ans et dans l'année du Mondial ?» , a d'abord expliqué le représentant du Transalpin. Jusque-là, le ton est posé. Mais la suite est bien différente. L'agent de Verratti n'hésite pas à critiquer le recrutement du PSG. «Ensuite, le PSG veut-il vraiment monter une équipe compétitive pour l'Europe ou seulement pour remporter la Ligue 1 ou la Coupe de France ? On parle beaucoup de Mbappé et d'une offre stratosphérique de 150 M€ transmise à Monaco, mais, jusqu'ici, aucun joueur du niveau Ligue des Champions n'est arrivé à Paris» , lance-t-il. S'il est vrai que Paris démarre doucement son mercato, les grands clubs sont nombreux à ne pas avoir encore bougé. Al-Khelaïfi joue sa place, Verratti comme «prisonnier de l'Emir»... Derrière, Di Campli balance sur le président du club de la capitale Nasser Al-Khelaïfi : «Le fonds est présidé par Tamim bin Hamad al-Thani, l'émir du Qatar, qui possède des ressources financières illimitées. Ne pas vendre Verratti au Barça pour 100 M€ est devenu une question d'orgueil. Tu sais ce que m'a dit Al-Khelaïfi ? "Il y a un contrat jusqu'en 2021 et moi je ne pourrais jamais vendre Marco car je le considère comme le champion autour duquel je veux construire un grand PSG et si je le vends, je joue ma place. A Doha ils ne me pardonneront jamais."» «Tu sais ce qu'ils m'ont dit à Paris ? Emmener Verratti au Barça serait comme enlever Totti à la Roma» , ajoute Di Campli. Visiblement, Verratti n'a pas l'intention d'imiter son célèbre compatriote qui a disputé toute sa carrière à l'AS Rome... «Il est donc comme prisonnier de l'Emir», lance-t-il. Une référence plutôt osée... En tout cas, ces propos de l'agent confirment un peu plus les intentions du PSG de ne pas céder sur ce dossier malgré l'insistance du Barça et les désirs de son joueur. J. M. Bartomeu - «Verratti veut venir» D'ailleurs, le président barcelonais Josep Maria Bartomeu n'a pas affiché un grand optimisme dans les colonnes de Sport, tout en rappelant que Verratti souhaitait venir. «Nous savons que le joueur veut venir. Mais le problème ici est que le PSG nous a dit qu'il ne voulait pas négocier. Le fait qu'il n'y ait pas de clause libératoire est aussi un problème car on ne peut aller là-bas faire signer le joueur» , a-t-il confié. Si le feuilleton pourrait durer encore quelques semaines, la fin est déjà connue... Que vous inspirent les propos de l'agent de Verratti ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





