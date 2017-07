Transfert : Mbappé, pourquoi le Real attend son heure...

A la lutte avec le Paris Saint-Germain sur le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid attend la vente d'Alvaro Morata pour passer à l'action. Un départ de l'Espagnol sera-t-il décisif ? L'attaquant monégasque entend bien disposer d'un temps de jeu conséquent, chose qui n'est pas assurée à Madrid.

Quel avenir pour Mbappé ?

Ces derniers jours, le Paris Saint-Germain se démène pour attirer Kylian Mbappé (18 ans). Son principal rival dans ce dossier, le Real Madrid, s'est quant à lui fait plus discret. AS évoquait même cette semaine une hésitation du club espagnol concernant le montant à débourser ainsi que le salaire (le PSG lui proposerait 12 M€ annuels). Mais la Casa Blanca est toujours dans le coup.

Morata, la clé du dossier Mbappé ?

Ce vendredi, Marca annonce que le Real Madrid attend tout simplement son heure pour passer à l'action. La raison ? Les dirigeants madrilènes attendent d'abord de vendre Alvaro Morata (24 ans). Annoncé proche de Manchester United, malgré la possible arrivée de Romelu Lukaku, l'attaquant espagnol serait la clé de ce dossier. Son départ permettra aux Merengue d'accélérer pour Mbappé.

En attendant, le Real et Mbappé se seraient déjà entendus sur les modalités d'un contrat de six ans, assorti d'un salaire annuel estimé entre 6 et 7 millions d'euros. Mais cela ne signifie pas encore que l'international français signera en Espagne. D'une part parce que Monaco compte bien le conserver et qu'il faudra formuler une offre record pour faire craquer le club de la Principauté. D'autre part parce que le joueur peut s'interroger sur son futur temps de jeu.

Pas un titulaire assuré au Real, mais...

Ce n'est un secret pour personne, Mbappé est fan du Real. Mais le Monégasque souhaite jouer pour poursuivre sa progression. Un temps de jeu que le PSG est prêt à lui offrir en modifiant son système en 4-4-2 pour l'associer à Edinson Cavani. A Madrid, la BBC (Benzema-Bale-Ronaldo) reste difficile à bouger et la pépite tricolore débarquerait avec un statut de remplaçant. De quoi le faire hésiter à un an de la Coupe du monde.

Néanmoins, il faut souligner que Morata a tout de même disputé 43 matchs (19 titularisations) la saison passée toutes compétitions confondues malgré son statut de doublure de Karim Benzema, pour un total de 1 874 minutes. Mbappé peut-il se satisfaire d'un tel temps de jeu ? Cela reste tout de même convenable dans une telle équipe, où les solutions de rechange en attaque ne sont pas si nombreuses.

