Transfert : Verratti, Paulinho... Le Barça collectionne les râteaux pour les milieux

En quête d'un milieu de terrain de qualité, le FC Barcelone a désigné Marco Verratti comme la cible prioritaire pour cet été. Sauf que le vice-champion d'Espagne bute sur l'intransigeance du Paris Saint-Germain, pas vendeur. Même cas de figure pour la solution alternative à l'Italien, Paulinho, retenu par le Guangzhou Evergrande.

Retenu par son club, Paulinho ne rejoindra pas le Barça.

Si la ligne d'attaque se montre toujours aussi performante, le milieu de terrain du FC Barcelone tourne moins bien que par le passé. Ivan Rakitic moins rayonnant, Sergio Busquets en dessous de son niveau habituel et Andrés Iniesta, pour qui le poids des années commence à se faire ressentir, ont réalisé une saison assez pénible. Du coup, un élément plus «frais» est activement recherché. Mais cette quête semble bien plus ardue que prévu.

Verratti ne viendra pas

Désigné comme la cible prioritaire, Marco Verratti (24 ans) n'a quasiment aucune chance de rejoindre la Catalogne cet été. Même si l'Italien, sous contrat jusqu'en juin 2021, souhaite à tout prix pousser le Paris Saint-Germain dans ses derniers retranchements, ses dirigeants ne faiblissent pas et lui ont clairement fait comprendre qu'un départ au Barça est inenvisageable. Même le quotidien Sport, qui n'a jamais hésité à mettre la pression sur le PSG, s'est rendu à l'évidence.

«Le Barça perd son temps et son énergie avec Verratti» , a lâché une source interne au club de la capitale française au média catalan, avant de comparer cette situation à celle des Parisiens Marquinhos et Thiago Silva, que les Blaugrana n'ont pas réussi à arracher par le passé. «L'histoire se terminera de la même manière» , a certifié ce proche du PSG, garantissant que le Barça et la presse locale peuvent retourner le problème dans tous les sens, cela ne changera strictement rien.

Le Barça gentiment recalé pour Paulinho

Devant la ténacité des dirigeants qataris, le champion d'Europe 2015 a décidé d'activer la piste menant à Paulinho (28 ans). Si le Brésilien n'a pas caché son admiration pour l'institution espagnole, son club non plus ne compte pas s'en séparer de sitôt. Ainsi, le Guangzhou Evergrande, où il est exilé depuis 2015, a fait savoir dans un communiqué que l'offre de 20 millions d'euros transmise par le Barça pour l'Auriverde n'avait aucune chance d'aboutir.

«Paulinho, qui a signé une prolongation en janvier 2017, est un joueur important pour notre club à long terme. Voilà pourquoi nous avons donné une réponse officielle à Barcelone : nous rejetons son offre pour Paulinho, que nous ne souhaitons pas vendre» , a précisé l'écurie chinoise ce jeudi. Une manière claire, nette et précise de renvoyer le Barça dans les cordes. Une fois de plus...

